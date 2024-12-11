Налоговые вычеты для ИП
Налоговый вычет может получить налоговый резидент РФ, если у него есть доход, облагаемый 13 или 15 % НДФЛ (с 01.01.2025 — от 13 до 22 % в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения). Поскольку вычет рассчитывается из уплаченного подоходного налога, а у индивидуальных предпринимателей он может составлять, в том числе, 4 или 6 % (в зависимости от применимой системы налогообложения), то, на первый взгляд, кажется, что для ИП получение налогового вычета недоступно. Это не совсем так.
Налоговый вычет можно оформить, если ИП работает на общей системе налогообложения и не применяет спецрежимы. Рассказываем в статье, на какие налоговые вычеты могут претендовать ИП, и какие документы для этого потребуются.
В каких случаях ИП могут оформить налоговый вычет
Прежде всего предприниматели выбирают удобную для своего бизнеса систему налогообложения, в соответствии с которой ИП платит налоги и страховые взносы.
Предприниматели могут работать на одной из шести систем налогообложения:
- общая система налогообложения — ОСНО;
- упрощённая система налогообложения — УСН;
- единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН;
- патентная система налогообложения — ПСН;
- налог на профессиональный доход — НПД;
- автоматизированная система налогообложения — АУСН, или АвтоУСН — экспериментальный налоговый режим, применение которого доступно в некоторых регионах России (актуальная информация представлена на сайте ФНС РФ).
Если индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения уплачивает подоходный налог, он может оформить любой налоговый вычет. ИП на других системах налогообложения НДФЛ не платят, поэтому по доходам от предпринимательской деятельности воспользоваться вычетами не получится.
Налоговые вычеты для ИП на ОСНО
Имущественный вычет
Имущественный вычет можно получить при строительстве или покупке жилого дома, квартиры, комнаты и доли в них. Для получения вычета необходимо выполнить условия, установленные ст. 220 НК РФ. Необходимо предоставить все документы, подтверждающие право собственности на жилье и расходы на его приобретение. При этом факт использования приобретаемого жилья в предпринимательской или иной деятельности не влияет на порядок предоставления имущественного налогового вычета на его приобретение.
Если предприниматель покупал квартиру в ипотеку, то он может получить налоговый вычет и за проценты по ней. Этот вычет можно оформить только один раз по одному объекту недвижимости.
Валерий работает как ИП на ОСНО, у него свой автосервис. За 2022 год он заплатил НДФЛ в размере 500 тыс. руб. В декабре 2022 года Валерий купил квартиру за 4 млн руб., и по закону получил право на вычет в размере 13 % от суммы покупки. Теперь он может вернуть 260 тысяч — часть суммы уплаченного налога.
Стандартный налоговый вычет
Предоставляется льготным категориям граждан и родителям несовершеннолетних детей независимо от наличия или отсутствия статуса ИП. Размеры вычета устанавливаются согласно ст. 218 НК РФ. Вычет предоставляют ежемесячно, пока суммарный доход с начала года не превысит 350 тыс. руб.
В 2022 году Кира зарегистрировала ИП на ОСНО и открыла книжный магазин. За 2023 год она заработала 3 млн руб.: 350 тыс. руб. с января по апрель и 2 млн 650 тыс. руб. с мая по декабрь. У Киры есть 8-летний сын, поэтому за каждый месяц ей положен вычет в 1400 рублей. Но Кира вправе оформить его только за период с января до апреля, потому что с мая годовой доход превысил 350 тысяч рублей. В итоге её налог уменьшится на 5600 руб. в течение четырёх месяцев.
Социальный вычет
Социальный вычет (ст. 219 НК РФ) предоставляется ежегодно на несколько видов расходов: лечение, страхование, образование, пожертвования благотворительным организациям. Максимальный размер вычета не может превышать 120 тыс. руб., по расходам на обучение — 50 тыс. руб.
Лев работает как ИП на ОСНО, у него своя сыроварня. За 2023 год он заработал 2 млн руб. За этот же период Лев заплатил 48 тыс. руб. за обучение в школе английского языка и произвел лечение на сумму 72 тыс. руб. Благодаря этим расходам размер налогооблагаемой базы уменьшится на 120 тыс. руб. (максимальная сумма вычета за год), и Лев заплатит НДФЛ не с 2 млн руб., а только с 1 млн 880 тыс. руб.
Профессиональный вычет
Согласно ст. 221 НК РФ профессиональные налоговые вычеты предоставляются ИП на ОСНО. За год можно заплатить 13 % только с разницы между доходами и расходами при условии, что траты напрямую относятся к предпринимательской деятельности. Для этого необходимо предоставить в налоговую платёжные документы: чеки и договоры. Личные расходы предпринимателя для получения вычета не принимаются.
Уточним, если ИП не может документально подтвердить свои расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, то профессиональный налоговый вычет производится в размере 20 % от общей суммы доходов за календарный год.
Анастасия работает как ИП на ОСНО, у неё своя кондитерская. В 2022 году она заработала 3 млн руб. Из них на 1 млн руб. она купила профессиональное оборудование, а 500 тыс. руб. потратила на путешествия. Так как покупка оборудования относится к предпринимательской деятельности, Анастасия может использовать профессиональный вычет и заплатить НДФЛ только с 2 млн руб. 500 тыс. руб., уплаченные за путешествие, учесть не получится, потому что это её личные расходы.
Инвестиционный вычет
Согласно ст. 219.1 НК РФ инвестиционный вычет предоставляется за следующие операции с ценными бумагами:
- продажа ценных бумаг (положительная разница между ценой за покупку акций и ценой за их продажу);
- взносы на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). С каждого нового взноса на ИИС будут возвращаться 13 %, но не более 52 тыс. руб.;
- продажа ценных бумаг на ИИС. Вычет составит 13 % от прибыли (разница между ценой за покупку акций и ценой за их продажу).
Налоговые вычеты для ИП на специальном налоговом режиме
Самозанятые предприниматели или ИП на УСН, ЕСХН, ПСН и АУСН не платят НДФЛ, поэтому по доходам от предпринимательской деятельности воспользоваться вычетами не получится. Но можно использовать налоговый вычет с иных доходов физлица, облагаемых НДФЛ.
Налоговый вычет при покупке или строительстве недвижимости, по ИИС, а с 2024 года еще социальные вычеты на лечение, обучение, спорт и ДМС предоставляются предпринимателям в нескольких случаях:
- когда уплачивается 13% или 15% НДФЛ с доходов;
- помимо предпринимательской деятельности имеются другие источники дохода, с которых уплачивается 13 % (не дивиденды).
Отметим, имущественный вычет не имеет срока давности применительно к дате приобретения имущества. Если не получилось применить его в год покупки недвижимости, вы можете получить его и через несколько лет, когда будут доходы, облагаемые НДФЛ. Однако есть ограничение по срокам получения дохода: подать декларацию в налоговую и вернуть деньги можно только по доходам, полученным за три предыдущих года.
Если у ИП есть доход вне предпринимательской деятельности, необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ. При этом уточненные декларации можно подавать только за три предшествующих года.
Анна купила квартиру в 2018 году, до 2021 года работала как ИП на УСН, а работать по трудовому договору начала только в 2022 году. Так как до 2022 года она не платила НДФЛ по ставке 13% — то и вычетом воспользоваться не могла, но может оформить вычет после 2022 года.
Кроме того, ИП на спецрежиме могут вернуть налоговый вычет, если будет получен доход при продаже другого облагаемого имущества (например, машины) согласно ст. 220 НК РФ.
Ольга купила квартиру в 2020 году, а работает как ИП на УСН. В 2021 году Ольга купила машину за 700 тыс. руб., а в 2022 году продала ее за 1 млн руб. С полученного дохода в 300 тыс. руб. Ольге будет начислено 39 тыс. руб. налога. Но так как продажа — это облагаемый НДФЛ доход, то Ольга подает на имущественный вычет в том году, когда продала машину, и уменьшает налогооблагаемый доход на 39 тыс. руб. Таким образом налог, который она должна бюджету за машину, перекроется тем НДФЛ, который государство могло бы вернуть Ольге с покупки квартиры.
Как ИП могут оформить вычет
Через ФНС
Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и отправить его в налоговую инспекцию по месту регистрации: лично, заказным письмом через отделение почты России или через личный кабинет ИП или физлица в ФНС России.
В обязательном порядке предоставляются:
- налоговая декларация 3-НДФЛ;
- справка о доходах 2-НДФЛ;
- заявление на возврат налога.
Затем необходимо прикрепить документы уже для конкретного вычета. Для профессионального вычета — чеки, счета, договоры, подтверждающие расходы на предпринимательскую деятельность. Для имущественного вычета потребуется копия документа-основания, выписка из ЕГРН, если жильё приобреталось в ипотеку — ипотечный договор и справка об уплаченных процентах.
Для стандартного вычета — копии документов, подтверждающих право на получение вычета на ребенка (детей). Для инвестиционного вычета — договор на ведение ИИС или договор о брокерском обслуживании. Уточним, для социального вычета — пакет документов зависит от жизненной ситуации.
Через работодателя
Если предприниматель официально трудоустроен и уплачивает НДФЛ как физическое лицо, налоговый вычет можно оформить напрямую через работодателя. Для оформления стандартного вычета можно сразу обратиться напрямую с заявлением. По остальным вычетам необходимо заполнить специальную форму и приложить документы в личном кабинете ФНС.
После проверки налоговая служба самостоятельно направит уведомление работодателю. Бухгалтерия предприятия приостановит удержание НДФЛ из зарплаты сотрудника, пока сумма вычета не будет получена полностью.
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