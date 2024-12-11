Класс энергоэффективности дома: что это значит
Нередко на домах можно увидеть обозначения класса энергоэффективности. Во времена, когда мы все чаще говорим об экономичном использовании ресурсов, тема становится актуальнее.
Что такое энергоэффективность дома, какие есть классы и что они означают, можно ли присвоить дому новый класс — рассказываем в статье.
Что такое энергоэффективность дома
Энергоэффективность — это про рациональное использование ресурсов в доме: электричества, отопления, вентиляции, водоснабжения. В России правовой аспект присвоения и достижения энергоэффективности регулируется федеральным законом. Класс энергоэффективности присваивает Государственная жилищная инспекция после проверки новостройки или жилого дома после реконструкции, или после капитального ремонта.
Дому могут присвоить один из девяти классов: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Чем выше класс, тем эффективнее и экономнее расходуются ресурсы. На класс энергоэффективности влияют особенности конструкции здания, строительные материалы, качество инженерного оборудования и коммуникаций.
Если дому присвоен класс энергоэффективности, его можно узнать с таблички на фасаде дома.
Какие классы энергоэффективности бывают
Классы энергоэффективности многоквартирных домов прописаны в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Как мы упомянули ранее, их девять: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.
Высокие показатели энергоэффективности многоквартирного дома
Это классы от A++ до B. Как правило, такие классы присваивают новостройкам из сегментов бизнес и премиум. Благодаря высокому качеству стройматериалов и коммуникаций в таких домах экономия ресурсов может достигать 60%. Если разбивать каждый класс, то получатся следующие показатели экономии:
- A+ — 50-60%;
- A — 40-50%;
- B — 30-40%.
Кстати, застройщикам при строительстве домов с подтверждённым высоким классом энергетической эффективности предоставляется льгота — первые 3 года с постановки дома на учёт они могут не платить налог на имущество.
Нормальные показатели энергоэффективности многоквартирного дома
Сюда относятся классы C — повышенный — и D — нормальный. Если дому присвоен С, жители многоквартирного дома могут в совокупности сэкономить до 30% ресурсов. Если D, до 15%.
Низкие показатели энергоэффективности многоквартирного дома
При низких классах дома «теряют» до половины ресурсов впустую:
- E — до 25% энергии;
- F — от 25% до 50%;
- G — свыше 50%.
Например, старые окна, инженерные коммуникации, облупившиеся фасад или кровля пропускают холод, и тепло от отопления зимой частично расходуется в никуда. И тогда жильцам приходится включать обогреватели, а это дополнительные расходы на электричество.
Новостроек с низкими классами нет, их запрещено вводить в эксплуатацию. Чаще всего такие классы присваивают домам старого жилищного фонда и советской постройки.
Чтобы избежать траты ресурсов и как-то улучшить ситуацию, управляющие компании или ТСЖ ремонтируют крыши, фасады и меняют старые коммуникации на новые, проводят капитальный ремонт.
Как определяют класс энергоэффективности здания
Класс энергоэффективности понятен еще на стадии проектирования дома. После сдачи новостройки в эксплуатацию его подтверждает Государственная жилищная инспекция. Если дом соответствует всем показателям высокой энергоэффективности, он получает энергетический паспорт. Такой документ можно запросить у своего застройщика.
Класс энергоэффективности надзорный орган определяет, пользуясь критериями, установленными Минстроем РФ.
Как класс энергоэффективности влияет жизнь в доме и оплату ЖКУ
Класс энергоэффективности прямо влияет на качество жизни в многоквартирном доме. Если внутридомовые системы и коммуникации продуманы и работают как нужно, жители не столкнутся с неприятными ситуациями вроде частых потопов, проблем с канализацией, плохим обогревом квартир в период отопления и так далее.
Такое эффективное потребление ресурсов логично снижает траты на оплату жилищно-коммунальных услуг, причем как прямых — за свою квартиру, так и за содержание общедомового имущества.
Можно ли повысить класс энергоэффективности многоквартирного дома
Работы, которые можно провести для повышения энергоэффективности дома, тоже определены Минстроем. В их числе, например, монтаж приборов учёта, замена старых коммуникаций, оборудования. Такие работы управляющая компания может проводить как в рамках текущего, так и во время капитального ремонта.
Что еще можно сделать. Улучшить теплоизоляцию дома, установить датчики движения, чтобы освещение в коридорах работало, только если есть люди. Кстати, жители тоже могут установить в квартирах систему «умный дом» и регулировать, например, освещение и тепло.
Не могут получить класс энергоэффективности только дома, в которых нет общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов. Остальные могут получить оценку энергоэффективности после завершенного капремонта и по инициативе собственников или управляющей компании. Представители управляющей компании должны обратиться с таким заявлением в Государственную жилинспекцию.
Но перед этим дом пройдет проверку, в том числе специалисты будут оценивать годовой расход коммунальных ресурсов, зафиксированный общедомовыми приборами учёта, по отношению к базовым показателям.
Если дом получит высокие классы — выше В, то его нужно будет подтверждать каждые 10 лет. В остальных случаях раз в 5 лет.
Энергоэффективность дома, это очередной маркетинговый шаг и не более того. Вы за эту якобы высокую букву, чего то там, переплатили за квартиру миллион и экономите 2 000 в месяц. Срок окупаемости вашей переплаты 50 лет, срок службы утеплителя 20 лет. Срок окупаемости вашей переплаты - никогда. Экономия в % еще один обман, экономию вы можете заложить только на стадии проекта с пометкой "предполагаемая". Реальную экономию вы сможете узнать только после внесения изменений в уже построенный дом и то при сравнении затрат на него при учете равных условий за одинаковый период времени.
Роман Ж.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Важно, но как в этом заинтересована УК? - никак, а значит движения в эту сторону по "старым" домам не будет! Речь про энергоэффективность идет где-то с 2010, а лично я результата не вижу (замена лампочек в подъездах это все).
Сергей Г.Помните, "Дом высокой культуры быта"? Эта буква - маркетинг и не более того. Как Теплоэнергетик, сделавший не один проект, скажу - в любом проекте есть условие - экономическая целесообразность. И как правило затраты при строительстве на возможную экономию во время эксплуатации, имеют срок окупаемости - никогда.
Роман Ж.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.