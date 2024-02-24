Что дешевле: жить в доме или квартире
Поселиться в частном доме или городской квартире — что выгоднее? У каждого человека свои критерии выбора. Плюсы и минусы есть в обоих вариантах: как в жизни в многоквартирном здании, так и в загородном коттедже. Они касаются не только комфорта, но и финансов.
Разбираемся, где дешевле жить — в квартире или доме?
Преимущества и недостатки квартир
Квартира — отдельное жилье в многоквартирном доме. Дома строят и в центре, и в спальных районах. На окраинах тоже, но реже, преимущественно, если город расширяется и создается целый район. В противном случае квартиры в домах за пределами города продаются плохо, так как вокруг никакой инфраструктуры.
Плюсы квартир
Транспортная доступность. Многоквартирные дома строят так, чтобы к ним был удобный подъезд на машине и общественном транспорте. Это особенно важно для тех, кто ежедневно ездит на работу или возит детей в детский сад, школу, на дополнительные занятия.
Развитые торговая и социальная инфраструктуры. В городе и многоквартирных микрорайонах больше магазинов, банков, школ, поликлиник, мест для проведения досуга — это тоже повышает привлекательность проживания в квартире.
Возможность обновления. Во многих городах действуют программы расселения ветхого жилья. Это значит, что, если дом получит статус ветхого или аварийного, власти его расселят — жители бесплатно получат новое жилье или компенсацию по рыночной стоимости. На улице никто не окажется. Как расселиться из аварийного жилья, узнайте здесь.
Благоустройство территории. Ответственность за то, чтобы двор выглядел ухоженным, а на детской и спортивной площадках было исправное оборудование, лежит на управляющей компании или правлении ТСЖ — расходы на это обычно включены в квитанцию об оплате коммунальных услуг. Это удобно, потому что не нужно планировать время на ремонт или уборку травы и листьев.
Высокий уровень безопасности. Многоквартирный дом — много соседей. Жилье, так или иначе, всегда под присмотром. Если надолго уехать, за квартирой могут присмотреть соседи. Наладив дружеские отношения, можно рассчитывать даже на полив цветов и уход за домашними питомцами. Плюс дополнительные меры безопасности: видеонаблюдение во дворе, шлагбаум, консьерж в подъезде. Кроме того, многоквартирные дома регулярно инспектируют на соответствие требованиям противопожарной безопасности. Особенно, новостройки. Без положительной оценки МЧС квартиры нельзя будет продать. В загородном доме эта ответственность на хозяевах.
Централизованные коммуникации. Авариями не придется заниматься самостоятельно — вызов примет аварийная служба и устранит все проблемы. Городские власти заботятся о газовом оборудовании, канализации, водоснабжении и электричестве.
Скорость и стоимость связи. B городах больше пользователей высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и других достижений IT. А значит, подключиться к ним легче. Кроме того, в крупных населенных пунктах больше вышек для приема сигнала, они обеспечивают более высокую и стабильную скорость интернета и качество телевидения, без наценок на стоимость подключения. Это связано c тем, что у провайдеров уже есть линии в разных районах города, и не придется обустраивать отдельную.
Возможность продажи. Жилье в городах всегда дорожает. Качество инфраструктуры и транспорта ценятся высоко, поэтому выгодно продать или сдать квартиру проще, чем частный дом. Как сдать квартиру на длительный срок, подробно рассказано здесь.
Минусы квартир
Фактически обратная сторона всех преимуществ. А именно:
Maлeнькaя площадь, стандартная планировка. Если семья большая, подобрать комфортную квартиру с нужным количеством комнат и в подходящем районе может быть непросто. Именно поэтому семьи с детьми чаще выбирают дома, а не квартиры: выше вероятность найти такой вариант, где у каждого будет своя комната, плюс общее пространство в гостиной.
Еще одна проблема небольшой площади — места для хранения. Типовая мебель не всегда подходит для маленьких пространств, а разместить в трехкомнатной квартире шкафы для вещей на все сезоны, а еще спортивный и игровой инвентарь, — это настоящий квест. Даже если в квартире есть балкон.
Пpoблeмы c пapкoвкoй. Новые дома особенно востребованы. А чeм вышe дoм, тeм бoльшe жителей и машин. Поэтому в крупных гopoдах есть пpoблeмa пapкoвoчными зонами: приходится или лавировать между стоящими автомобилями в cвoeм дворе или пользоваться платными мaшинoмecтaми.
Высокая стоимость коммунальных услуг. B квитанции для оплаты услуг в многоквартирных домах включают стоимость не только потребляемых ресурсов. Сюда же входят расходы за капитальный ремонт, общедомовые нужды, вывоз мусора, радиоточку, телевизионную антенну и многие другие услуги. В частном доме у хозяев есть выбор, кому и сколько за это платить.
Шум. B многоквартирных домах соседи живут со всех сторон: и снизу, и сверху, и сбоку. С точки зрения обеспечения безопасности, это плюс. Но шум, который они могут производить, — это, безусловно, минус. Ссоры, занятия музыкой, активность подрастающего поколения, вечеринки, лай собак, ремонт — вот минимальный набор возможных причин для дискомфорта.
Кроме этого, ecть шyм c yлицы — aвтoмoбильныe гyдки, кpики дeтeй и чего только не услышишь. Иногда, даже пение птиц может помешать. Этy пpoблeмy мoжнo лeгкo peшить шyмoизoляциeй, нo от несговорчивых соседей пo лестничной клетке она не cпaceт — вы в любoм cлyчae бyдeтe cтaлкивaтьcя c ними.
Читайте также: Что делать, если возник конфликт с соседями
Проблемы с экoлoгией. Экологическая обстановка в городах хуже из-за большего, чем в пригороде, количества автомобилей. Если мало деревьев и другой зелени, воздух становится особенно тяжелым. Распространенная проблема мегаполисов — смог. В безветренную погоду город может накрывать пелена дыма.
Высокая цена. Прежде, чем ответить себе на вопрос — где дешевле жить в квартире или доме, — предстоит оценить «порог входа». Например, построить дом самостоятельно обойдется дешевле, чем покупка квартиры, или будет стоить столько же? Но если сравнивать готовые дома и городское жилье, то купить квартиру дороже, потому что городская инфраструктура разветвленнее и ее работа налажена.
3aвиcимocть от коммунальных служб. Дело не только в устранении аварий. Отопление в многоквартирных домах включают пo графику. Даже если на улице мороз или в домах слишком холодно, его не запустят раньше — коммунальщики будут ждать стабильно низкой температуры. Еще ecть сезонные отключения горячей воды, в ходе которых ведутся профилактические работы на трубопроводах. То есть, могут понадобится электрообогреватели, емкости для нагрева воды, или летний абонемент в баню или сауну, где можно помыться.
Читайте также: Хочу купить квартиру. С чего начать?
Преимущества и недостатки домов
Несмотря на то, что большинство россиян живет в многоквартирных домах, почти две трети соотечественников мечтают переехать в собственный коттедж, то есть частный загородный дом с участком, рассчитанный на одну семью. Разбираемся, что выгоднее — дом или квартира.
Плюсы домов
Большая площадь. Как правило, коттеджи просторнее, чем квартиры, особенно если сравнивать с квартирами старого жилого фонда. Тем более если речь идет о двух- или трехэтажном доме. Так, средняя площадь квартир — 50–100 квадратных метров, площадь домов — 70–200 квадратных метров. Многие особенно ценят более высокие потолки и возможность создать просторную кухню или санузел.
Удобная планировка. При строительстве дома количество и расположение комнат можно проектировать по собственному желанию, а при покупке готового дома — провести перепланировку практически без ограничений, которые применяются к многоквартирным домам. Таким образом, в коттеджах больше возможностей обустроить пространство как хочется, в соответствии с личными представлениями о красоте и удобстве.
Наличие огороженной территории. Частный дом на то и частный, что обычно имеет отдельную территорию — небольшой участок вокруг дома, который можно использовать по собственному усмотрению, например, посадить газон, разбить цветник, построить баню, устроить удобный вольер для домашних животных. И тем более есть место для фантазии и движения, если участок большой.
Удаленность от соседей. Это решает сразу несколько проблем, в том числе проблему плохой звукоизоляции в квартирах. В целом в частном доме всегда есть возможность отгородиться забором и сталкиваться с соседями намного реже.
Нет сезонного отключения горячей воды. Если к дому подведены собственные коммуникации или есть автономная скважина, можно забыть о неудобствах из-за временного отключения горячей воды, которые терпят городские жители каждое лето.
Возможность выбора отопления. Дрожать от холода и кутаться в свитера в сентябре или изнывать от жары в комнате, если март выдался теплым, не придется, поскольку дом не зависит от центрального отопления. Выбор опций для обогрева частного дома огромен: газовый котел, электрическая система отопления, даже дровяная печь.
Экологичность. Большинство людей считает, что жизнь в собственном доме ближе к природе, чем в квартире. Вне города воздух бывает чище, многим нравится возможность разбить небольшой сад или даже огород на участке прямо возле дома.
Кроме того, многое зависит от материалов, использованных при строительстве: не секрет, что в деревянных домах или домах из бруса воздухообмен лучше, чем в панельных многоэтажках. При строительстве частного дома все материалы можно выбрать самостоятельно.
Минусы частных домов
Жизнь в коттедже по многим параметрам привлекательнее, чем в многоквартирном доме, однако у частных загородных домов есть свои недостатки, которые делают проживание в них более хлопотным и дорогостоящим.
Удаленность от города. Из-за плотности застройки в большинстве крупных российских городов нет коттеджных кластеров, а земля под застройку в черте города, скорее всего, будет очень дорогой. Поэтому для большинства доступным вариантом представляется земля под застройку или готовый коттедж в лучшем случае в нескольких километрах от города, а это означает регулярное использование автомобиля, частые пробки и затрудненный доступ к городской инфраструктуре.
Как правильно подобрать земельный участок, можно узнать здесь.
Высокая цена. Частные дома дороже, чем жилье в многоквартирных домах. Это связано не только с тем, что при покупке дома придется заплатить еще и за землю, но с и необходимостью тщательной черновой отделки дома, утепления, подготовки фундамента, утепления стен и крыши, подведения качественной системы вентиляции.
Особенно дорого может обойтись подведение коммуникаций. А если дом деревянный, в нем даже электропроводка будет более дорогой, так как придется использовать более прочный и надежный кабель. Поэтому в большинстве случаев ответ на вопрос: «Что дешевле — дом или квартира?» — не в пользу первого. Купить квартиру можно дешевле, чем частный дом.
Дорогие эксплуатация и ремонт. Содержать дом дороже, чем квартиру — это касается и суммы коммунальных платежей, и общих затрат на содержание жилья. В коттедже придется постоянно следить за исправностью систем отопления и канализации, которые время от времени будут нуждаться в ремонте, за участком — например косить траву летом и расчищать снег зимой. Жизнь в квартире в этом плане проще: большую часть хлопот берут на себя коммунальные службы.
Сложности с подведением инженерных коммуникаций. В этом пункте много нюансов, зависящих от конкретного дома, участка и района. Тем не менее: в частном доме коммуникации это забота собственника. В квартире, обычно, полный комплект в наличии — горячая вода, электричество, газ, канализация.
В доме все это придется обустраивать и обслуживать самостоятельно: бурить водонапорную скважину, устанавливать септик, то есть очистную установку, необходимую для работы водосточной системы, и пр. Если поселок не газифицирован, подведение газа тоже обойдется в круглую сумму. На что еще нужно обратить внимание при покупке дома, можно почитать здесь.
Налог на землю. Как правило, вокруг дома есть приусадебный участок. А значит, кроме налога на имущество, нужно будет платить налог на землю. Это делает владение частным домом дороже, чем владение квартирой.
По общему правилу размер земельного налога равен кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, за который считается налог — с учетом особенностей, предусмотренных ст. 391 Налогового Кодекса, — умноженной на ставку налога. Налоговые ставки могут устанавливать муниципальные образования и города федерального значения, но они не должны превышать размеры, установленные Налоговым кодексом.
Так, для земельных участков, занятых жилым фондом, приобретённых для жилищного строительства, предельная ставка — 0,3%.
Платить земельный налог нужно, если участок земли находится в собственности, постоянном/бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении (ст. 388 НК РФ). Если же земля на праве безвозмездного пользования, в том числе срочного, или передана по договору аренды, платить налог не придется.
Читайте также: Хочу построить дом. С чего начать?
Жизнь в квартире
Главное преимущество квартиры — высокий уровень комфорта и близость инфраструктуры. Чаще всего многоквартирные дома строятся в обжитых районах, где всегда можно найти магазин, аптеку или рынок. Соседи за стенками могут помочь спугнуть злоумышленников, а из окон верхних этажей открывается хороший вид.
С точки зрения защищенности квартира является более безопасным вариантом жилья. В первую очередь из-за того, что пробраться в нее можно только через дверь: окна несут опасность только на первом и последнем этажах.
На ремонт квартиры будет уходить гораздо меньше денег, чем на облагораживание дома. В квартире ремонт нужно делать только внутри. Кроме того, она имеет гораздо меньшую площадь, и на то, чтобы привести ее в идеальный внешний вид, понадобится гораздо меньше денег в сравнении с расходами на дом.
Но своего земельного участка у жителей квартир нет — если не считать тех, у кого есть дача. Гулять можно во дворе, который делят между собой все жители дома и те, кто живет по соседству или проходит мимо. Кроме того, если квартира в старом доме, скорее всего, придется обходиться несовременной планировкой.
Перепланировка ограничена жесткими требованиями, к тому же в старых зданиях несущие конструкции могут быть расположены так, что изменить вообще ничего не получится.
Жизнь в доме
Жизнь в доме, особенно после квартиры, — совсем другой уровень свободы. Кроме просторного жилья и удобной планировки, свой дом — это собственный участок для отдыха на свежем воздухе. То есть частный дом — не только жилплощадь, но и радость отдыха на природе каждый день. Всегда можно вынести стол на террасу и есть и пить кофе с видом на сад. Позагорать на солнце или отдохнуть, сделать шашлыки, собравшись с друзьями во дворе. А у детей всегда есть безопасное место для игр и контакт с природой.
Но у владельца дома появляется целый набор обязанностей, за которыми отдыха может и не быть. Уборка снега зимой, стрижка газона летом, сгребание листьев осенью, подготовка клумб весной. Плюс регулярная чистка стоков, инспекция целостности всех коммуникаций, регулировка отопительной системы, чистка и канализации и обновление антисептика. И это, не считая внезапных поломок, которые нужно будет быстро устранить.
Опытные владельцы говорят, что со временем приходит вкус к строительству — баня, беседка, сарай, гараж, бассейн, фонтан. Ограничений никаких, кроме размера кошелька хозяина.
Участок может превратиться в бесконечную стройку, а готовые объекты — это дополнительная работа, потому что за ними тоже нужно следить. Особенно, если приобретен недостроенный дом. Как правильно его купить, можно почитать здесь.
Что выбрать — квартиру или дом
В выборе типа жилья может помочь расчет: если прикинуть, что выгоднее, дом или квартира, ответ придет сам собой, с учетом бюджета. Для наглядности хорошо бы написать все на бумаге — тогда легче сравнивать оба варианта.
Как правило, частный дом в ближайшем пригороде крупного города будет стоить не дороже, чем квартиры в новостройке. При этом сложно говорить об абстрактной цене на дом — каждый объект недвижимости имеет свои особенности, которые влияют на цену.
Прежде всего это расположение, общая жилплощадь, использованные при строительстве материалы, а также стоимость земли, на которой дом построен. Так, в Москве небольшой коттедж площадью менее 100 кв. м в пределах 20 км от МКАД можно приобрести за 4–5 млн рублей, что сравнимо с ценами на квартиры в новостройках примерно на таком же расстоянии от города.
Прицениваясь к покупке загородной недвижимости, легко заметить существенную разницу в цене на дома похожей площади. Можно найти старый дом в плохом состоянии в ближайшем пригороде дешевле квартиры в черте города.
Возможность сэкономить может оказаться призрачной — на ремонт и приведение дома в порядок придется потратить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Впрочем, ремонт можно провести и более экономным способом. Как это сделать, читайте здесь.
Что важно кроме денег
Но кроме бюджета, на выбор влияют жизненные приоритеты. Сориентироваться, что подходит больше, помогут вопросы:
- Какая площадь нужна семье для комфортного проживания?
- Сколько времени допустимо тратить на дорогу до города и как часто нужно туда выбираться?
- Какие финансовые и временные затраты на содержание и обслуживание жилья приемлемы?
При наличии работы со свободным графиком жить в отдаленном от города месте комфортнее, чем при необходимости ежедневных поездок в офис.
В любом случае нужно посчитать, сколько часов будет ежедневно занимать дорога до места работы и обратно. Если приезжать в дом только ночевать после долгих часов в пробках или езды на электричке, романтика проживания за городом, скорее всего, потеряется. То же самое касается необходимости возить в школу или детский сад детей — далеко не во всех пригородах есть хорошие школы, чтобы быстро решить этот вопрос и избежать частых поездок в город. Ежедневные поездки туда и обратно измотают детей и родителей.
Еще один существенный вопрос — работа коммунальных служб в районе, где находится дом, или где планируется покупка земли под строительство. Как часто вывозят мусор, ремонтируют или расчищают дороги, сколько времени занимает вызов сантехника, электрика или газовщика? От этого напрямую зависит, сколько времени, сил и денег придется тратить на обслуживание дома.
Надежный способ устранить сомнения при выборе типа жилья, арендовать частный дом и пожить в нем несколько месяцев. Желательно сделать это на стыке сезонов, чтобы прочувствовать разницу, ведь в зимние месяцы жизнь в дачных поселках затихает по сравнению с летом. Если после такого тест-драйва не наступит разочарование, можно готовиться к покупке дома.
Как стать собственником дома
Когда решение принято, и дом в приоритете, есть два варианта — купить готовый или землю под строительство. Спрос на отдельные дома, как правило, ниже, чем на квартиры, и этим нужно пользоваться: например, продавец может дать хорошую скидку.
Качество дома и участка должны быть учтены в планах дальнейшей продажи загородной недвижимости. Впрочем, стоит учесть, что отбить затраты на приобретение дома, его ремонт и эксплуатацию, скорее всего, не получится. И тем более речь не идет о быстрой продаже: сделать это можно будет только с существенным дисконтом. Поэтому если важна возможность быстро и выгодно продать недвижимость, квартира — лучший выбор.
Любителей компромиссов может заинтересовать еще один вариант —таунхаус. Таунхаус — это небольшой жилой дом городского типа, как правило, с очень маленьким прилегающим участком. Таунхаусы часто строятся рядом, вплотную друг к другу, соприкасаясь стенами.
Как правило, у таких домов одна управляющая компания, которая также отвечает за эксплуатацию и подведение коммуникаций. Таким образом, таунхаус представляет собой нечто среднее между квартирой и отдельным загородным домом. Свободы от соседей и установленных правил в таком виде жилья меньше, чем в полностью отдельном доме, но возможность быстрее и проще решать бытовые проблемы компенсирует этот недостаток.