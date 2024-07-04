Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости
Без выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не проходит ни одна сделка. Она может понадобиться не только, например, для продажи квартиры, но и для менее масштабных дел: аренды жилья, оформления наследства, получения кредита под залог квартиры.
О том, как при необходимости получить этот документ, рассказываем в статье.
Где можно получить выписку из ЕГРН
Сведения из ЕГРН в целом открыты, кроме случаев, когда они имеют статус ограниченного доступа (статья 62 Закона о регистрации). Напомним, что с марта 2023 года третьи лица больше не могут получить выписки из ЕГРН с личными данными собственника. Это можно сделать только с его разрешения или через нотариуса.
Заказать выписку об объекте недвижимости может любой человек или юридическое лицо. Достаточно знать точный адрес объекта. С марта 2023 года подать заявку можно только двумя способами:
- через портал «Госуслуги»
- в многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы»
Как заказать выписку через портал «Госуслуги»
Авторизовавшись на сайте «Госуслуги», введите в поле для запроса: выписка ЕГРН. Дальше останется только ответить на пару вопросов в чате с Роботом Максом и получить онлайн-выписку за минуту. Она содержит сведения об объекте недвижимости, зарегистрированных правах и обременениях, кадастровой стоимости.
При самостоятельной распечатке электронный документ теряет юридическую силу. Бумажный вариант с печатью можно получить в МФЦ. Понадобится паспорт и номер заявления. Такая выписка не содержит планов и схем и принимается везде, где требуется, как обычная выписка из ЕГРН.
Есть и другие, более расширенные типы выписок:
- о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
- об объекте недвижимости
- о кадастровой стоимости и др.
Для получения необходимого документа нужно зайти в раздел «Справки и выписки» и выбрать из списка услуг «Выписка из ЕГРН». Далее уточняете вид выписки — например, «Об объекте недвижимости» — и указываете, что являетесь правообладателем.
Когда запрос поступит в ведомство, в личный кабинет придет счет, который нужно будет оплатить. Саму выписку отправят в электронном виде в течение трех рабочих дней с момента оплаты. Стоимость услуги (стандартная выписка об объекте недвижимости) — 350 рублей.
Как получить выписку в МФЦ
Узнать адрес ближайшего МФЦ в вашем городе несложно — вся информация доступна на сайтах «Мои документы».
В день подачи заявки не забудьте паспорт и квитанцию на оплату госпошлины в 460 рублей (получить ее можно заранее в любом банке либо в офисе МФЦ). Процедура проста: нужно сообщить оператору адрес объекта или его кадастровый номер, сотрудник заполнит и распечатает заявление, которое нужно будет проверить.
Максимум через пять дней выписка будет готова. На бумажном документе будет печать Росреестра или МФЦ и подпись ответственного специалиста или регистратора.
Будьте бдительны! В надежде сэкономить некоторые граждане идут на платные сайты, которые обещают предоставить выписку из ЕГРН гораздо дешевле (за 150–200 рублей). Однако делать этого не стоит: такие сайты могут оказаться мошенническими или предоставлять неактуальные сведения.
Обратите внимание, что сайты-двойники Росреестра и другие платные сайты, где до марта 2023 года можно было заказать выписку, теперь запрещены. За предоставление сведений из ЕГРН предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Вы можете оставить первый.