Оградить многоквартирный дом забором: как это сделать по закону
Причины возвести забор вокруг многоквартирного дома могут быть разными, но чаще всего это вопросы безопасности, тишины и сохранности инфраструктуры.
В этой статье разберём, в каких случаях разрешается оградить придомовую территорию, что нужно предусмотреть и как это сделать.
Можно ли многоквартирный дом огородить забором
Придомовая территория — это общая собственность жителей многоквартирного дома.
Как указывается в статье 36 Жилищного кодекса РФ, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, «может быть обременён правом ограниченного пользования другими лицами» по соглашению между инициатором идеи и собственниками квартир.
Если говорить проще: то собственники дома могут ограничить доступ на территорию своего двора, построив забор. Закон это разрешает, но при соблюдении некоторых условий.
Как поставить забор вокруг многоквартирного дома
Как и с любым имуществом здесь действует правило: им можно распоряжаться, только если оно находится в собственности. Поэтому для начала нужно удостовериться, что придомовая территория выделена в кадастре как отдельный земельный участок, и вы, и другие собственники квартир действительно являются её владельцами. Это можно проверить на Публичной кадастровой карте Росреестра.
Сначала разберём относительно простую ситуацию. Земля — ваша, а, значит, можно пропустить один из подготовительных этапов (межевание земли и её регистрацию в Росреестре) и перейти к активным действиям.
Шаг 1. Поднимите этот вопрос на общем собрании собственников
Если за ограждение двора проголосовали 2/3 или больше жильцов, зафиксируйте решение в протоколе собрания. В нём же нужно прописать все договоренности: тип ограждения, подрядчика, который будет производить и устанавливать забор, стоимость и порядок оплаты услуги и другие подробности.
Шаг 2. Подготовьте проект ограждения
Для этого понадобится обратиться к специализированным фирмам: профессионалы разработают генеральный план проекта и чертежи с учётом санитарных норм и правил конкретного региона. План должен соответствовать всем требованиям местных властей, в противном случае, проект не будет согласован, или в него потребуется внести правки.
Шаг 3. Соберите документы
Вам понадобятся:
- проект межевания территории
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, где будут прописаны порядок прохода или проезда на территорию, как будет содержаться ограждение и сколько это будет стоить
- техническое заключение о соответствии региональным нормативам
Шаг 4. Обратитесь в управляющую организацию, которая обслуживает дом, предоставив протокол собрания и проект ограждения
Представители управляющей компании подадут запрос в органы местного самоуправления, а также в другие ведомства, чтобы согласовать инициативу и получить разрешение на установку забора.
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Как возвести забор, если земля не в собственности
Если информации о вашем дворе не оказалось на кадастровой карте Росреестра, и она не зарегистрирована как общедолевая собственность жителей дома, процесс будет дольше.
В этом случае нужно сначала зарегистрировать территорию в БТИ, провести межевание территории, определить границы двора, «присоединить» его к дому и поставить на кадастровый учет.
Теперь вы и другие собственники можете распоряжаться территорией по необходимости, в том числе — поставить забор, пройдя этапы, описанные выше.
Требования к ограждению многоквартирного дома
Правила регламентируются Градостроительным кодексом РФ и приказом Минстроя.
Так, забор не должен:
- препятствовать быстрой эвакуации в случае ЧС
- создавать препятствия для подъезда спецтехники, машин экстренных служб, включая МЧС, службы скорой помощи, пожарных бригад и других
- мешать доступу к коммуникационным системам (водопровод, телефонный и электрический кабель)
- нарушать пешеходные зоны для остальных жителей района, то есть «заходить» за общедомовую территорию. Это может повлечь за собой штраф по ст. 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка») и судебное разбирательство
- ограничивать возможность проезда к другим зданиям
Кроме того, рекомендуется применять декоративные ажурные металлические ограждения. То есть поставить сплошной забор из железных листов, из-за которого не видно вообще ничего, не получится.
Это основное. Однако в каждом регионе могут быть свои, дополнительные правила. Именно поэтому проектирование ограждения лучше поручить профессионалам, которые разбираются в градостроительных нюансах.
Не менее важно, чтобы после возведения забора войти могли все собственники дома, значит, нужно предусмотреть выдачу ключей, пропусков и иных гаджетов для прохода на территорию.
Какое ограждение выбрать
Ограждение придомовой территории требует значительного вложения времени, сил и денег. Поэтому чем прочнее и долговечнее он будет, тем лучше. Посоветуйтесь со знающими людьми и специализирующимися фирмами.
Оптимальным выбором считаются заборы из стальной сетки. Другой, но чуть более дорогой вариант — кованый забор.
Обслуживание и оплата забора вокруг многоквартирного дома
Итак, вы дошли до заключительного этапа. Теперь у вашего дома есть забор и за него надо платить.
Управляющая компания может либо обслуживать забор сама (ремонтировать, обрабатывать заявки), либо заключить соглашение с подрядчиком — в соответствии с решением собственников.
Скорее всего, в квитанциях за ЖКУ оплата ограждения будет входить в графу «обслуживание общедомового имущества» или «обслуживание систем безопасности». Это, как и сумма оплаты, будет зависеть от того, как решили жильцы, и договорённостей с управляющей компанией. Сумма распределится на всех собственников, но пропорционально их доле в доме (то есть чем больше площадь квартиры, тем больше доля и итоговая сумма в платежке).
Также важно предусмотреть, как будет осуществляться контроль над входом, чтобы экстренные службы могли быстро и беспрепятственно войти внутрь. Можно нанять охраннника/консьержа (дополнительный пункт в платежках) или организовать постоянное видеонаблюдение и возможность дистанционно открывать вход во двор.
Установить забор вокруг многоэтажного дома можно, но непросто. Изучите всю нужную информацию, заручитесь поддержкой соседей и помощью специалистов. Это важно сделать по всем пунктам закона, чтобы инициатива принесла только комфорт и безопасность, а не судебные разбирательства в будущем.
Если забор уже стоит, и нужно только сделать автоматику на ворота, можно ли заключить прямой договор собственников МКД с обслуживающей организацией этих ворот, используя общее голосование, и платить по платежкам напрямую этому ИП, а не через УК? И имеет ли право УК снести эти ворота, так как договор заключался не через них?
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