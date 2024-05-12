Как обустроить мини-парк или сквер в своем районе
Обустроить сквер во дворе многоэтажки реально за несколько шагов, если знать, в каком направлении двигаться. Взяв инициативу на себя, любой житель может к новому сезону получить вид из окна на благоустроенную придомовую территорию.
Как разбить и оформить мини-парк около дома и куда для этого обращаться, рассказываем в нашей инструкции.
Современные общественные пространства создают новый пейзаж улиц, меняют город в лучшую сторону и становятся популярным местом отдыха, пешеходных и велосипедных прогулок. Элементы малых архитектурных форм и актуального ландшафтного дизайна, как в больших парках, вполне реально увидеть во дворе дома в своем районе.
Как правило, городские власти следят за качеством среды, особенно в новостройках, но из-за объема коммунальных задач, важных для города в целом, очередь на обустройство конкретного двора может растянуться. Тогда городу можно помочь.
Что нужно для создания мини-парка или сквера в своем районе
Если в районе есть пустующий или бесхозный участок, неравнодушный человек может обратить на него внимание и повлиять на его внешний вид, превратив в парковый. Благоустроены могут быть:
- пустырь;
- неиспользуемая парковка;
- территория вокруг старых вентиляционных шахт;
- необлагороженный двор.
Первый шаг в этом направлении — сообщить городу о территории, которую можно благоустроить.
Куда обращаться
Парки по месту жительства в Москве являются зоной ответственности департамента капитального строительства. Он координирует профильную программу «Развитие городской среды». В других регионах тоже есть соответствующие ведомства: во Владивостоке за благоустройство отвечает управление содержания жилищного фонда, в Санкт-Петербурге — комитет по благоустройству.
Сейчас обращения собирают на специально созданных электронных площадках. В Москве можно написать на портал «Наш город» или через форму на сайте городского правительства. Чем больше придет заявок на благоустройство одной и той же территории, тем выше шанс на положительное решение властей.
Как подать заявку на создание сквера
Установленной формы обращения по поводу создания парка или сквера нет. Текст пишется в специальном окне на портале для обращений. Нужна учетная запись для входа, но можно оставить обращение под псевдонимом.
На портале нужно ввести адрес объекта или указать его на карте, затем выбрать тему, с которой связано обращение. В нескольких предложениях описать, что происходит на этом месте сейчас, прикрепить фото. Ответ на обращение поступит в течение восьми дней.
Кто проектирует сквер
Человек, который пишет обращение, чтобы в его дворе или районе появилась зеленая зона, не обязан знать, как сделать сквер. Город сам найдет исполнителя на эту работу. Всех подрядчиков городские администрации ищут на тендерах. И в этом случае, если по обращению принято положительное решение, город проведет конкурс: его победитель будет готовить проект благоустройства.
Кто решает, как все будет выглядеть
«Вердикт» о том, как оформить сквер, принимает город. Но у граждан есть возможность влиять на проект. Специально для того, чтобы собрать мнения, проводятся общественные слушания: их расписание можно узнать на сайте городского муниципалитета.
Шансы быть услышанным высоки, особенно если предложения будут рациональными. Идея посадить экзотические деревья, например пальмы, между зданиями едва ли подойдет городу в средней полосе России. Но концепция, предлагающая разместить на небольшом свободном пространстве современную клумбу, поставить необычную скамейку, устроив к зоне отдыха удобный доступ с разных сторон, заслуживает внимания.
Прежде всего потому, что она поместится даже в тесной застройке и реальна в исполнении. Несколько маленьких скверов в разных частях района или города способны положительно изменить их облик и стать новыми центрами притяжения.
Прежде чем вносить предложения по улучшению проекта строительства сквера, можно изучить удачные примеры в России или за рубежом в похожих климатических зонах.
Чтобы сквер получился таким, где хочется провести время, нужно учитывать много деталей: высоту зеленых насаждений, расположение зоны отдыха относительно основных пешеходных маршрутов, чтобы избежать ощущения транзитного пространства, сочетание цветов городской мебели, фасадов домов и тому подобное.
Кто строит сквер
Как построить сквер, тоже решает город. Подрядчика для строительства сквера выбирают по результатам конкурса — точно так же, как и проектировщика объекта. Компания должна соответствовать определенным требованиям по опыту исполнения аналогичных работ, штатной численности, уровню специалистов и быть готовой предложить самую привлекательную цену.
Кто контролирует ход строительства и качество
Обычно строительство городских объектов контролируется на трех уровнях. Со стороны службы технического надзора заказчика, объединения административно-технических инспекций города (ОАТИ) и граждан — это гражданский контроль.
Каждый, кто заметит нарушения в ходе строительных работ — неправильно размещенную технику, порчу прилегающих зон, шум в ночное время или выходные, — вправе сообщить об этом в ОАТИ или через портал «Наш город» (в Москве). На стороне горожан могут выступать и районные депутаты, в приемную можно написать о замеченных на стройке недочетах.
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