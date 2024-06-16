Как выбрать и установить камеры видеонаблюдения на даче
Системы видеонаблюдения на дачном участке позволяют сохранить имущество в отсутствие хозяев, например вовремя сообщить о неполадках или ЧП. Кроме того, оборудование способно отпугнуть непрошеных гостей, а если кража произошла, то записи помогут найти преступников.
Какую камеру видеонаблюдения выбрать для дачи, как ее установить и сколько это стоит — рассказываем в нашей статье.
Особенности видеонаблюдения на даче
Дача обычно любимое место, его с заботой обустраивают и оберегают. Безопасность участка, сохранность домашней обстановки и садового имущества становятся приоритетными задачами хозяев в несезон — с поздней осени по середину весны. Дачи в СНТ в этот период могут подвергаться ограблениям.
Специалисты по безопасности рекомендуют установить на участке и в доме видеокамеры для наблюдения. Некоторые взломщики избегают грабить те дачи, где есть камеры, то есть техника вполне способна предотвратить преступление. Но так бывает не всегда, и более реальная функция камеры — это фиксация нарушений. Полиции будет сподручнее найти злоумышленников, если на видео попадет номер машины.
Эффективность использования оборудования зависит от того, как подобрать и как установить камеру видеонаблюдения на даче. Чтобы выбрать ее, нужно держать в голове то, что техника будет работать на улице, в том числе в непогоду. Устройства, установленные в доме, тоже должны быть рассчитаны на перепады температур и влажности, потому что дачи обычно не отапливаются.
Схему установки нужно продумать как следует, отталкиваясь от следующих рекомендаций специалистов. Воры могут прийти пешком или приехать на машине (последние действуют организованной группой и выбирают сразу несколько участков в СНТ). Поэтому важно, чтобы угол обзора захватывал место, где можно припарковаться. Плюс нужна съемка в доме. Выбирая место, стоит иметь в виду, что сами камеры могут стать объектом вандализма, то есть имеет смысл размещать их в укрытии.
Варианты видеонаблюдения на даче
Как выбрать, какую камеру видеонаблюдения установить на даче? Специалисты рекомендуют придерживаться следующего плана, готовясь к установке видеооборудования:
- Определить точки, из которых будет идти наблюдение.
- Рассчитать количество камер и сопутствующих материалов: коаксиального кабеля, витой пары, блоков питания, датчиков движения, объема карты памяти.
- Установить время наблюдения: нужно ли, чтобы камеры работали круглосуточно или только в определенный промежуток времени.
- Решить, что нужно: только видео или видео со звуком.
- Составить план защиты оборудования от воздействия внешней среды и злоумышленников.
Пункт, касающийся выбора оборудования, самый масштабный. Современные технологичные решения удовлетворяют любые потребности, но не всем собственникам загородных домов нужны суперспособности камер для охраны участка.
Например, съемка в ночное время может быть актуальна, как и включение съемки, когда срабатывает датчик движения. Объемный жесткий диск, чтобы хранить записи, тоже нужен. А съемка со звуком — необязательна.
Кроме «умений» камеры, нужно выбрать устройство по принципу работы: автономную или работающую через интернет. И самое важное в выборе камеры видеонаблюдения на даче — цена. Во сколько в целом обходится содержание дачи, можно узнать в статье «Во сколько обходится содержание дачи».
Автономные камеры
Автономные камеры — это аналоговые или IP-камеры. Они умеют только фиксировать нарушение. Сигнал о проникновении эти камеры никуда не передают, и вызвать, например, полицию или наряд охраны (если заключить договор на такую услугу с соответствующей фирмой) не получится. Только постфактум посмотреть изображение.
К автономной камере понадобится видеорегистратор, который будет записывать видео. Он должен быть достаточно объемным, чтобы сохранять записи. Но стоит учесть, что, если приезжать в дом в несезон редко или не приезжать совсем, все сохраненное видео превратится в цифровой мусор — если участок ограбят, через три месяца запись происшествия ничем не поможет ни хозяевам, ни полиции.
Автономную камеру рекомендуют выбирать с учетом нужного угла обзора и потребности в съемке в ночное время. Купольная уличная AHD-камера недорогая (в районе 1000 рублей) и дает нормальное изображение. Специалисты предупреждают, что очень дорогие решения для дачного видеонаблюдения необязательны. Цилиндрическая камера в черном корпусе, которую легко спрятать, будет разумным компромиссом между ценой, качеством и функциональностью.
Онлайн-камера на даче
Решение установить онлайн-камеру видеонаблюдения на дачу может повысить уровень безопасности: собственник получает возможность видеть происходящее в реальном времени и моментально отреагировать. Если не приехать лично, то вызвать полицию или охранную компанию.
Онлайн-камера транслирует изображение на выбранное устройство: смартфон, планшет или компьютер. Работа такой камеры — это комплект видеонаблюдения, потому что потребуется докупать дополнительное оборудование, например усилитель сигнала передачи данных (иначе смысл онлайн-камеры потеряется).
Онлайн-камеры дороже, чем аналоговые. Их цена на маркетплейсах начинается от 2000 рублей и выше. Специалисты рекомендуют обратить внимание на камеры, включающиеся, когда срабатывает датчик движения. Они недешевые, но делают снимки даже при слабом сигнале и могут оповещать о взломе, то есть не нужно все время сидеть у монитора.
Еще есть GSM-камеры, поддерживающие 3G или 4G. Это серьезное видеооборудование, которое записывает видео, оповещает о движении на участке, «складывает» информацию на карту памяти. К такой камере не нужно дополнительное оборудование, она проста в обслуживании и износостойка, указывают специалисты. Такая камера стоит от 4500 рублей на обычном маркетплейсе.
Итак, ответ на вопрос, сколько стоит установить камеру видеонаблюдения на даче, зависит от задачи, которую будет решать ее использование. Только съемка или съемка с возможностью реагирования на несанкционированное проникновение на участок.
Критерии выбора камеры для видеонаблюдения
Разделим критерии оценки на технические и общие. К техническим относятся:
- Разрешение видеокамеры в пикселях: чем оно выше, тем качественнее картинка.
- Физический размер матрицы (размер по диагонали в дюймах). Чем больше матрица, тем лучше картинка.
- Частота кадров. Тоже определяет качество изображения, но слишком высокая частота означает, что потребуется больше места на диске. Оптимальной считается частота 10–15 кадров в секунду.
- Скорость затвора. Она не должна быть ниже частоты кадров, чтобы картинка была четкой.
Установить камеру видеонаблюдения на даче, стоимость которой будет слишком высокой, может стать не самым оптимальным решением, так как оборудование будет работать в зоне риска, подвергаясь вандализму. Поэтому есть общие критерии, которые тоже следует учитывать при выборе камеры:
- Герметичность корпуса. Не ниже IP66 для уличных камер.
- Рабочий диапазон температур. Ориентироваться нужно на нижнее значение: до минус 20 градусов, значит, камера для средней полосы. На севере понадобится маркер до минус 50.
- Антивандальность.
Как установить видеонаблюдение на даче своими руками
Определившись с размещением камер на улице и в доме, можно приступать к прокладке проводов. Понадобятся коаксиальный кабель для аналоговой камеры, витая пара для онлайн-камеры. Трассу проводов кладут по воздуху, размещая на опорах, или под землей. Сначала подключают наиболее удаленные точки, затем ближние. Специалисты рекомендуют брать длину кабеля с запасом, потому что траектория трассы может быть скорректирована в ходе монтажа.
Когда трасса проводов готова, устанавливаются камеры. Аналоговые подключаются с помощью разъема «тюльпан», а онлайн — через коннектор. Следующий этап — подключение видеорегистратора. Его рекомендуют размещать в помещении, чтобы обезопасить от воздействия непогоды. Когда подключение завершено, можно настроить оборудование:
- установить актуальные дату и время;
- задать нужный угол съемки;
- отформатировать жесткий диск;
- наладить удаленный просмотр (если монтируется онлайн-камера).
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