Можно ли запускать фейерверки во дворе
Фейерверк — это один из неизменных атрибутов для создания праздничного настроения. Однако запуск салюта — мероприятие небезопасное, поэтому важно заранее ознакомиться с действующими нормами и требованиями. Нарушителям может грозить административная и уголовная ответственность, не говоря уже о риске причинения вреда жизни и здоровью как себе, так и окружающим.
В статье расскажем, как правильно пользоваться пиротехникой и какие правила нужно соблюдать при запуске фейерверка во дворе.
Как выбрать пиротехнику
Прежде чем изучать правила запуска фейерверков, убедитесь в качестве товара. На упаковке салюта не должно быть влажных участков, разрывов и других повреждений.
При покупке пиротехники также внимательно изучите информацию, указанную на коробке. Она должна содержать следующие сведения:
- название производителя;
- срок годности;
- инструкцию по применению;
- условия хранения;
- способ утилизации;
- предупреждение об опасности.
Также стоит убедиться в наличии сертификата и знака соответствия на выбранное изделие. Его можно и нужно запросить у продавца. В онлайн магазине эти документы должны присутствовать в карточке товара.
Обратите внимание на класс опасности изделия. Он должен быть указан в сертификате или на упаковке салюта. Всего таких классов 5 и для каждого из них действуют свои правила использования пиротехники.
Изделия 1 класса — бенгальские огни и хлопушки — можно использовать в помещениях. Пиротехнику, которая относится ко 2 и 3 классам, разрешается запускать только на улице. Для использования остальных видов салютов (4 и 5 классов) нужно получать разрешение у местных властей.
Запуск фейерверка во дворе: что нужно знать
Выберите подходящее место для запуска. Это должна быть ровная площадка, расположенная на безопасном расстоянии от жилых домов. Убедитесь, что над ней нет деревьев, линий электропередачи и прочих преград. Ракеты и другие летающие пиротехнические изделия следует запускать вдали от зданий с ветхими крышами и открытыми чердаками.
Размер площадки нужно соотнести с радиусом опасной зоны, который соответствует классу изделия. Если вы планируете запустить салют в присутствии зрителей, имейте в виду, что они должны находиться на расстоянии не менее 30–50 метров от места запуска.
Если запуск приведёт к порче чужого имущества, нарушитель будет привлечён к административной ответственности — штраф или арест до 15 суток. Причинение значительного вреда здоровью и имуществу третьих лиц в результате запуска фейерверка может за собой повлечь уголовную ответственность.
Если во дворе вашего дома или поблизости с ним нет подходящей площадки, лучше отказаться от этой затеи. Узнайте, есть ли в вашем городе специально отведённые места для самостоятельного запуска пиротехники. Адреса таких площадок обычно публикуются на сайтах местных властей.
Идеальное место для запуска найдено? Отлично! В целях безопасности следует учесть ещё несколько моментов:
- Внимательно изучите инструкцию изделия перед запуском
- Используйте пиротехнику только в безветренную погоду
- Установите коробку на землю, убедитесь, что она зафиксирована в одном положении и только потом поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки
- Не наклоняйтесь над коробкой, чтоб не попасть на «линию огня»
- Не направляйте салют в сторону людей или зданий
- Не курите рядом с изделием
Если фейерверк не сработал, не подходите к нему сразу. Подождите 10 минут и убедитесь, что фитиль не тлеет. Не пытайтесь запустить такой салют повторно. Он может сдетонировать в неподходящий момент.
Где нельзя запускать салюты
- На балконах, лоджиях, крышах и выступающих частях фасадов
- В любых крытых помещениях и зданиях
- На сценических и спортивных площадках, стадионах
- На улице во время проведения демонстраций, митингов, парадов
- На территориях особо ценных объектов культурного наследия — заповедников, заказников и национальных парков, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений
- На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.
Важно! В соответствии с требованиями безопасности, запуск небесных или так называемых китайских фонариков запрещён на территории всех поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесов.
Кроме того, в настоящее время в ряде регионов введены ограничения на запуск фейерверков. Так, запрет на использование пиротехники действует в Пензенской, Самарской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях, Республике Крым, в Севастополе и Москве, Херсонской, Воронежской и Орловской областях.
В какое время можно запускать фейерверки
Допустимое время запуска салютов соответствует требованиям закона о тишине. В каждом регионе действуют свои нормы, например, в Москве шуметь нельзя с 23:00 до 07:00.
В новогоднюю и рождественскую ночь, а также при праздновании выпускных школьных вечеров эти ограничения не действуют — запускать фейерверки можно в любое время.
В остальные дни, а точнее, ночи нарушителям тишины грозит административная ответственность. Штраф за запуск салюта в ночное время в Москве — 1500 рублей.
Правила безопасности при обращении с пиротехникой
Хранение. Держите пиротехнические изделия вдали от источников огня и обогревателей в сухом и прохладном месте. Независимо от времени года, убедитесь, что на коробку не попадают прямые солнечные лучи.
Храните пиротехнику в месте, недоступном для детей. Если коробки намокнут или отсыреют, не пытайтесь высушить их с помощью нагревательных приборов. Не разбирайте и не меняйте конструкцию пиротехнических изделий.
Транспортировка. Перевозите пиротехнику с осторожностью, избегайте сильных ударов.
Утилизация. Отработанные и несработавшие пиротехнические изделия следует потушить с помощью порошкового огнетушителя. Засыпьте очаг горения слоем порошка не менее 2 см. Не забудьте утилизировать отходы.
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