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Можно ли запускать фейерверки во дворе

Недвижимость
Дата публикации: 28 дек 2023
9K
Можно ли запускать фейерверки во дворе
Содержание

Фейерверк — это один из неизменных атрибутов для создания праздничного настроения. Однако запуск салюта — мероприятие небезопасное, поэтому важно заранее ознакомиться с действующими нормами и требованиями. Нарушителям может грозить административная и уголовная ответственность, не говоря уже о риске причинения вреда жизни и здоровью как себе, так и окружающим.

В статье расскажем, как правильно пользоваться пиротехникой и какие правила нужно соблюдать при запуске фейерверка во дворе.

Как выбрать пиротехнику

Прежде чем изучать правила запуска фейерверков, убедитесь в качестве товара. На упаковке салюта не должно быть влажных участков, разрывов и других повреждений.

При покупке пиротехники также внимательно изучите информацию, указанную на коробке. Она должна содержать следующие сведения:

  • название производителя;
  • срок годности;
  • инструкцию по применению;
  • условия хранения;
  • способ утилизации;
  • предупреждение об опасности.

Также стоит убедиться в наличии сертификата и знака соответствия на выбранное изделие. Его можно и нужно запросить у продавца. В онлайн магазине эти документы должны присутствовать в карточке товара.

Обратите внимание на класс опасности изделия. Он должен быть указан в сертификате или на упаковке салюта. Всего таких классов 5 и для каждого из них действуют свои правила использования пиротехники.

Можно ли запускать фейерверки во дворе №1

Изделия 1 класса — бенгальские огни и хлопушки — можно использовать в помещениях. Пиротехнику, которая относится ко 2 и 3 классам, разрешается запускать только на улице. Для использования остальных видов салютов (4 и 5 классов) нужно получать разрешение у местных властей.

Запуск фейерверка во дворе: что нужно знать

Выберите подходящее место для запуска. Это должна быть ровная площадка, расположенная на безопасном расстоянии от жилых домов. Убедитесь, что над ней нет деревьев, линий электропередачи и прочих преград. Ракеты и другие летающие пиротехнические изделия следует запускать вдали от зданий с ветхими крышами и открытыми чердаками. 

Размер площадки нужно соотнести с радиусом опасной зоны, который соответствует классу изделия. Если вы планируете запустить салют в присутствии зрителей, имейте в виду, что они должны находиться на расстоянии не менее 30–50 метров от места запуска.

Если запуск приведёт к порче чужого имущества, нарушитель будет привлечён к административной ответственности — штраф или арест до 15 суток. Причинение значительного вреда здоровью и имуществу третьих лиц в результате запуска фейерверка может за собой повлечь уголовную ответственность.

Если во дворе вашего дома или поблизости с ним нет подходящей площадки, лучше отказаться от этой затеи. Узнайте, есть ли в вашем городе специально отведённые места для самостоятельного запуска пиротехники. Адреса таких площадок обычно публикуются на сайтах местных властей.

Идеальное место для запуска найдено? Отлично! В целях безопасности следует учесть ещё несколько моментов:

  • Внимательно изучите инструкцию изделия перед запуском
  • Используйте пиротехнику только в безветренную погоду
  • Установите коробку на землю, убедитесь, что она зафиксирована в одном положении и только потом поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки
  • Не наклоняйтесь над коробкой, чтоб не попасть на «линию огня»
  • Не направляйте салют в сторону людей или зданий
  • Не курите рядом с изделием

Если фейерверк не сработал, не подходите к нему сразу. Подождите 10 минут и убедитесь, что фитиль не тлеет. Не пытайтесь запустить такой салют повторно. Он может сдетонировать в неподходящий момент.

Где нельзя запускать салюты

  • На балконах, лоджиях, крышах и выступающих частях фасадов
  • В любых крытых помещениях и зданиях
  • На сценических и спортивных площадках, стадионах
  • На улице во время проведения демонстраций, митингов, парадов
  • На территориях особо ценных объектов культурного наследия — заповедников, заказников и национальных парков, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений
  • На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.

Важно! В соответствии с требованиями безопасности, запуск небесных или так называемых китайских фонариков запрещён на территории всех поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесов.

Кроме того, в настоящее время в ряде регионов введены ограничения на запуск фейерверков. Так, запрет на использование пиротехники действует в Пензенской, Самарской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях, Республике Крым, в Севастополе и Москве, Херсонской, Воронежской и Орловской областях.

В какое время можно запускать фейерверки

Допустимое время запуска салютов соответствует требованиям закона о тишине. В каждом регионе действуют свои нормы, например, в Москве шуметь нельзя с 23:00 до 07:00.

В новогоднюю и рождественскую ночь, а также при праздновании выпускных школьных вечеров эти ограничения не действуют — запускать фейерверки можно в любое время.

В остальные дни, а точнее, ночи нарушителям тишины грозит административная ответственность. Штраф за запуск салюта в ночное время в Москве — 1500 рублей.

Правила безопасности при обращении с пиротехникой

Хранение. Держите пиротехнические изделия вдали от источников огня и обогревателей в сухом и прохладном месте. Независимо от времени года, убедитесь, что на коробку не попадают прямые солнечные лучи.

Храните пиротехнику в месте, недоступном для детей. Если коробки намокнут или отсыреют, не пытайтесь высушить их с помощью нагревательных приборов. Не разбирайте и не меняйте конструкцию пиротехнических изделий.  

Транспортировка. Перевозите пиротехнику с осторожностью, избегайте сильных ударов. 

Утилизация. Отработанные и несработавшие пиротехнические изделия следует потушить с помощью порошкового огнетушителя. Засыпьте очаг горения слоем порошка не менее 2 см. Не забудьте утилизировать отходы.

Как сделать квартиру безопасной для здоровья

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Как часто запускаете фейерверки? Придерживаетесь правил безопасности?
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