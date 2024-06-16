Что делать, если во дворе жилого дома портят инфраструктуру
Во дворе сломали качели, исписали скамейку непристойными фразами? Это неприятно, особенно для жильцов дома, в чьем дворе расположена инфраструктура.
Что делать и куда обращаться с жалобой о порче двора многоквартирного дома — рассказываем в этой статье.
Кому принадлежит двор и кто несет за него ответственность
Согласно Жилищному кодексу, придомовая территория принадлежит собственникам помещений многоквартирного дома, если земля поставлена на кадастровый учет, или — местным властям. Это можно проверить на Публичной кадастровой карте Росреестра.
То есть двор и игровая площадка в любом случае должны быть «на балансе» той или иной организации. Если двор бесхозяйный, то органы местного самоуправления обязаны поставить землю на учет и взять под свою ответственность.
Если двор принадлежит собственникам, то земля, на которой построен дом, и все его элементы — скамейки, детские площадки, беседки — это общедомовое имущество.
Куда обращаться, если испортили инфраструктуру во дворе
Двор — важная часть любого дома. Можно выйти отдохнуть, пообщаться с соседями, выгулять питомцев, здесь играют дети. Некоторые жильцы очень трепетно относятся к своему двору: высаживают цветы и клумбы, облагораживают его, чтобы в нем было приятнее находиться. Неудивительно, что поломанная скамейка и другое испорченное имущество — неприятно, не говоря уже о том, что небезопасно, и в некоторых случаях может привести к травмам, особенно на детской площадке.
Если двор является собственностью жильцов, то обслуживанием и ремонтом инфраструктуры во дворе занимается нанятая управляющая компания, если города — городские службы. От этого будет зависеть, куда вы будете обращаться, если обнаружите порчу имущества.
Многие управляющие компании создают удобные способы общения с жильцами: через мобильные приложения или даже чаты в мессенджерах. Увидели поломку — создайте запрос на устранение дефекта, приложив фотографии. Если территория принадлежит местным властям, напишите в организацию, ответственную за чистоту на городской территории. Например, в Москве содержанием, ремонтом, уборкой во дворах, парках и других общественных пространствах занимается ГБУ «Жилищник».
Как привлечь вредителей к ответственности
Иногда «дворовый вандализм» может стать постоянной проблемой, а разговоры с вредителями могут не дать результата, если их даже и удастся поймать.
К сожалению, в России нет конкретного закона, который бы устанавливал ответственность за порчу общедомого имущества. Но к таким ситуациям можно применить статьи Кодекса об административных нарушениях РФ:
- Статья 7.17 налагает административную ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, — в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
- Статья 2.6.2 — налагает административную ответственность собственников, владельцев земельных участков или другой недвижимости — за правонарушения в области благоустройства территории, если они были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
- Статья 20.1 — о мелком хулиганстве, где, наказание зависит от силы правонарушения — это штраф от 500 до 2500 рублей или арест до 15 суток.
И если вы постоянно наблюдаете, как кто-то портит инфраструктуру во дворе, распивает спиртные напитки и ведет себя непристойно — вы вправе вызвать полицию. Перед этим лучше зафиксируйте факт нанесения ущерба: сделайте фотографии или видео.
В идеале следует решать проблемы превентивно. Если вы видите, что где-то что-то шатается, плохо крепится и не крепко стоит, потенциально небезопасно — попросите это исправить, пока никто не получил серьезной травмы. Но и городские службы и сотрудники управляющей компании должны тоже отслеживать эти моменты.
Судебная практика
В 2019 году в Орле был суд после падения мальчика с качели, после которого ребёнок получил сотрясение головного мозга. В ходе проверки выяснилось, что качели не соответствуют требованиям ГОСТ, потому что земля под ними не была оборудована ударопоглощающим покрытием. Обвиняли администрацию города и управляющую компанию.
В результате суд пришел к выводу, что ответственность несет мэрия, потому что площадка не была поставлена на кадастровый учет, хотя была бесхозяйной, а, значит, являлась муниципальным имуществом. Управляющая компания понесла бы ответственность в этой истории, если бы качели принадлежали ей и относились к общедомовому имуществу.
Вывод из этой истории такой — лучше знать наверняка, кому принадлежит ваш двор. Он обязательно должен стоять на учете, чтобы понимать, кто должен следить за его безопасностью, своевременно ремонтировать и убирать, и к кому вам за этим обращаться.
Проживаю на территории,где есть транспортная будка с высоким напряжением, в непосредственной близости играют дети в футбол,даже залазят на ее крышу, родители игнорируют мои обращения к ним ,опасно ли это для детей и куда обращаться с такой темой
Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в администрацию вашего региона.
Раньше был двор, где можно было играть детям. Но теперь вместо площадки для детей, сделали забор и в котором две закопанные урны для мусора. Вид из окна теперь на мусорные баки. А не на зеленый двор. Что делать?
Евгений К.здравствуйте. Обратиться стоит либо в управляющую компанию, либо в городские службы — в зависимости от того, кому принадлежит придомовая территория.
Здравствуйте, у нас многоквартирный дом ,и почти все соседи сделали самозахват и построили гаражи и сарай и заборы ,ворота и закрытые дворы и прстройки к комнатам, но Администрация ничего не сделала так как оказалось две квартиры из этого дома принадлежат администрации, суд длится уже почти год. Все против меня, я хоть заявитель ,писала я жалобу везде. Администрации подала в суд на пристройки но в конце стала на сторону пристроек ,так как им принадлежат самовольнык пристройки из них две.
Куда мне дальше обратиться ? Куда мне лучше обратиться? Прокуратура города,говорит что это не к ним.
Патимат Д.здравствуйте. Увы, не сможем проконсультировать вас по такому вопросу. Возможно, стоит обратиться за юридической консультацией.
Я бы сказал никак не решают.