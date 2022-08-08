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Недвижимость
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БТИ: что это за организация, и чем она занимается

Дата публикации: 08 авг 2022
БТИ: что это за организация, и чем она занимается
Содержание

Если вы решили купить земельный участок для строительства, приватизировать дом или сделать перепланировку в квартире, необходимо обратиться в БТИ. В бюро оценивают стоимость жилья, согласовывают новую конструкцию помещения и вносят данные в техническую документацию. Рассказываем, когда ещё обращаются в БТИ, что нужно, чтобы отправить заявление, и сколько это стоит.

Как расшифровать БТИ

БТИ — бюро технической инвентаризации. Это организация, которая ведёт учёт объектов недвижимости и их техсостояния. В БТИ собраны актуальные сведения о квартирах, жилых многоэтажных зданиях, частных домах, загородных участках. Например, сколько квадратных метров занимает помещение, какая у него планировка и кто его владелец.

Собственники обращаются в БТИ в следующих случаях:

  • Перепланировка или переустройство. В первом случае в бюро техинвентаризации передают сведения об изменениях конструкции: демонтаже стен, переносе дверных проёмов, разделении и соединении санузла, устройстве подсобки или гардеробной. Во втором случае с БТИ нужно согласовать перенос систем коммуникаций (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения), в том числе замену газовой плиты на электрическую, перенос отводящих трубопроводов и другое.
  • Покупка. Получают информацию о том, нет ли на квартире ареста, ипотеки и других обременений, которые не позволят стать собственником жилья. Документы из БТИ также помогут будущему владельцу оценить, не подвержено ли здание преждевременному износу из-за нарушений технических норм.
  • Продажа. Узнают рыночную цену недвижимости, оформляют в БТИ технический паспорт, чтобы продать квартиру или дом.
  • Изменение назначения. Переводят жилое помещение в нежилое и наоборот. Его статус меняют, например, когда из квартиры на первом этаже дома делают офис.

Какие документы можно оформить

Некоторые справки, которые заказывают в БТИ:

  • экспликация — перечень с данными об общей площади помещения и отдельных комнат;
Образец экспликации
Образец экспликации
  • межевой план — описание земельного участка (сведения о его площади, форме, адресе, смежных участках);
  • поэтажный план — чертёж с обозначением всех квартир или офисов в здании, перегородок, несущих конструкций;
  • справка об инвентаризационной стоимости недвижимости — оценка помещения по метражу, наличию инженерных коммуникаций, году постройки;
  • технический паспорт — документ с информацией о строении (год создания, количество этажей, материал стен и перекрытий), характеристиках квартиры (этаж, число комнат, тип отопления и водоснабжения), плане помещения.

Порядок получения документов

Чтобы получить справку в БТИ, заполните заявление и оплатите госпошлину. Однако если в организации нет информации о вашей недвижимости, сначала нужно пригласить специалистов из БТИ. Они сделают обмеры здания и составят техплан помещения.

Что нужно для обращения в БТИ

  • паспорт собственника;
  • документ, подтверждающий право собственности (кадастровый паспорт или выписка из ЕГРН);
  • заявление в БТИ.

Если вы представитель собственника, оформите доверенность у нотариуса.

Стоимость справок

Стоимость выписки зависит от площади недвижимости и объёма документа. В разных регионах цена услуги отличается. 

Например, по данным Московского городского бюро технической инвентаризации, подготовка выписки из техпаспорта объекта недвижимости стоит 1400 рублей, отчёта об оценке рыночной стоимости — от 4000 рублей, поэтажного плана и экспликации — от 2000 рублей. Изготовление справок о состоянии здания или изменении площади помещения обойдётся в 1400 рублей.

Образец технического паспорта
Образец технического паспорта

Сроки изготовления и действия документов БТИ

Средний срок подготовки справок — 5–10 дней, но иногда процедура занимает больше времени. Действие документа может составлять от одной недели до нескольких лет. Например, справка инвентаризационной оценки действительна не более месяца, а выписка из техпаспорта по форме 1А актуальна в течение 5 лет. Точные сроки можно узнать в БТИ в вашем городе.

Кому откажут в получении документов

Бюро может отклонить обращение, если вы:

  • передали не все документы;
  • неправильно или неразборчиво заполнили заявление;
  • не оформили доверенность (когда собственник — другой человек);
  • не предоставляли ранее план и обмеры помещения в БТИ (в бюро нет данных об объекте).

Если вам отказали в получении справки, можно попытаться ещё раз. Донесите пакет недостающих документов или заполните заявку заново.

Главное

  1. Расшифровка БТИ — бюро технической инвентаризации. Здесь оформляют экспликации, межевой и поэтажный планы, справки БТИ об инвентаризационной стоимости помещения, технический паспорт, выписки.
  2. В бюро владельцы недвижимости или их представители обращаются, чтобы согласовать перепланировку или переустройство помещения, изменить его статус (с жилого на нежилой и наоборот), узнать рыночную стоимость объекта при продаже, а при покупке проверить, нет ли обременений на жильё.
  3. Чтобы получить документ, подготовьте паспорт и свидетельство о праве собственности. Заполните заявление и оплатите госпошлину. Средний срок изготовления справки — 5–10 дней.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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