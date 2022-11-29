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Что изменится на рынке недвижимости в декабре 2022 года

Дата публикации: 29 нояб 2022
Что изменится на рынке недвижимости в декабре 2022 года
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С 1 декабря 2022 года россиян ждут несколько изменений, связанных с обслуживанием и обустройством квартир и ипотекой.

Рассказываем, что произойдет на рынке недвижимости России в декабре.

Вырастут цены за ЖКУ

С 1 декабря 2022 года в России вырастут тарифы на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение. Как сообщали в Минэкономразвития, предельный уровень индексации тарифов по стране не превысит 9% — средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля. Окончательное решение об уровне индексации в каждом регионе определяют местные власти.

Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2024 года: платёж вырастет на 248 рублей в месяц.

Как сэкономить на оплате ЖКУ

Ужесточаются требования к ипотеке с низким первоначальным взносом

Центробанк с 1 декабря 2022 года вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10% в рамках участия в долевом строительстве. Размер надбавки — 2,0, независимо от долговoй нагрузки заемщика.

Строительные компании на первичном рынке жилья активно рекламируют ипотечные программы без первого взноса и в рассрочку. Но исторические данные банков показывают, что заемщики, которые обращаются за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска, рассказали в ЦБ.

«В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам. Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе», — пояснил регулятор.

Последний месяц действия ипотеки с господдержкой

Льготная программа ипотеки «Господдержка» действует до конца 2022 года. Решение о возобновлении программы на текущий момент не принято. Государственная ставка по программе — 7%, но в Сбере её можно снизить.

Чтобы получить ипотеку по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор до 31 декабря 2022 года.

Как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке

Собственникам разрешат устанавливать хаммамы и солярии в квартирах

С 1 декабря жителям многоквартирных домов можно устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины (солярии) в квартирах. Такие изменения внесены в приказ МЧС России.

При этом запрет на оборудование в жилье бань и саун остается в силе.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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