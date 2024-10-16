Двор под контролем: зачем оформлять придомовую землю в собственность и как это сделать
Если вы живете в многоквартирном доме (МКД), то знайте: вы имеете полное право распоряжаться придомовой территорией.
Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, она принадлежит собственникам квартир и других помещений. Вместе с другими жильцами вы можете решить, каким будет пространство вокруг вашего дома.
Что считается придомовой территорией
В состав придомовой территории входят:
- земля, на которой стоит дом;
- отмостка, тротуары и проезды;
- элементы озеленения и благоустройства;
- автостоянки;
- игровые площадки;
- площадки хозяйственного предназначения.
Кому эта территория принадлежит
Право собственности на землю под домом и вокруг него по умолчанию принадлежит собственникам помещений — сразу после постановки участка на кадастровый учет.
Однако так было не всегда — до 2005 года Земельный кодекс предусматривал не автоматический, а заявительный порядок для регистрации права собственности. Поэтому до сих пор в стране много МКД, придомовая территория которых так и не перешла в собственность жильцов — ее контролируют муниципальные органы.
Какие плюсы и минусы дает контроль над придомовой территорией
Становиться собственниками участка — дело добровольное. На общем собрании жильцы коллективно решают, нужны ли им дополнительные заботы или лучше оставить их на совести местных властей. Ведь, как и в любом деле, здесь есть плюсы и минусы.
Преимущества в том, что собственники контролируют, какие объекты могут быть на территории, а какие нет: кафе и винные магазины теперь без ведома жильцов в доме не откроют.
Также они сами могут решать, как благоустроить территорию, какие детские и спортивные площадки поставить, установить ли шлагбаум, сколько выделить мест под парковку.
Жильцы даже могут сдавать в аренду объекты и землю во дворе. То есть это своего рода инвестиция в собственное жилье — при продаже квартиры она будет оцениваться выше. А если дом признают аварийным, то при назначении компенсации жильцам выплатят не только за квартиры, но и за придомовой участок.
С другой стороны, вырастет не только ответственность за придомовую территорию, но и траты. Ведь не сами жильцы будут чистить двор от снега, а, скорее всего, нанятая управляющая компания.
Деньги потребуются на поддержание порядка, охрану, обслуживание всех объектов, уход за газоном и так далее. Может вырасти и налогооблагаемая база: если за счет улучшения территории поднимется кадастровая и рыночная стоимость помещений, то вырастут и налоги на недвижимость.
В минусы можно записать и тот факт, что решения о придомовой территории принимаются на общем собрании собственников. А его не так просто провести.
Как провести собрание собственников
На общем собрании собственников многоквартирного дома можно назначить ответственных лиц, которые будут представлять всех жильцов, заниматься оформлением земли в собственность и подавать документы в муниципальные органы.
Проблема в том, что собрание считается состоявшимся, если в нем приняли участие владельцы более половины помещений. Собрать столько жильцов бывает непросто: кто-то может не проживать по этому адресу, а просто сдавать квартиру в аренду, кто-то постоянно занят, кто-то в принципе не хочет участвовать в жизни дома.
Собрать большинство собственников можно, написав в общий чат дома, если он есть. Если его нет — с помощью приложения проекта «Госуслуги. Дом». Его запустили в России осенью 2023 года, в нем жители могут дистанционно решать вопросы, связанные с управлением и содержанием дома, а также проводить общие собрания собственников онлайн. В Москве для решения таких вопросов есть площадка «Электронный дом».
Допустим, общее собрание провести все же удалось. И даже получилось выбрать ответственную группу. Что делать дальше, чтобы оформить жилье в собственность?
Сначала нужно выяснить в кадастровой палате или в МФЦ, поставлен ли участок на кадастровый учет. Если да, то дело остается за малым — нужно подать заявление в Росреестр, после чего получить выписку из ЕГРН и начать распоряжаться собственной землей. Если нет, то придется пройти несколько бюрократических шагов.
Как оформить участок
Нужно сформировать границы придомового участка. Для этого представители собственников обращаются в местную администрацию (а точнее, в Департамент городского имущества) с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и о его постановке на кадастровый учет.
Следом необходимо пригласить кадастрового инженера, который подготовит межевой план территории: в нем отображаются границы земельных участков и их проектные площади. Важно при этом согласовать границы территории с собственниками соседних участков и подписать с ними акт согласования. Если в ходе работ возникнут споры, то решить их может только суд.
После того как границы участка согласованы, межевой план направляется в Росреестр и, если замечаний к его оформлению нет, его утверждают.
Уже с готовым планом можно обращаться в кадастровую палату или МФЦ для постановки участка на кадастровый учет. Максимум через 10 рабочих дней собственникам выдадут кадастровый паспорт земельного участка. Вот теперь можно оформить придомовую территорию в собственность.
Что понадобится для оформления придомовой земли
Следует обратиться в Росреестр (лично или через МФЦ) с пакетом документов:
- заявление о регистрации права общей долевой собственности;
- паспорт представителя собственников;
- протокол общего собрания собственников;
- межевой план территории;
- технический паспорт дома (можно взять в управляющей компании);
- постановление об утверждении схемы расположения участка (выдается администрацией);
- квитанция об уплате госпошлины (составляет 200 рублей);
- документы, подтверждающие права всех собственников на помещения в доме;
- документ, где в свободной форме будут указаны сведения о собственниках, их долях в праве общей собственности, площадях квартир и дома.
Если все прошло успешно, то в течение 30 дней Росреестр предоставит выписку из ЕГРН, которая даст собственникам помещений право распоряжаться придомовой территорией.
Привет,а почему не написали про Федеральный закон от 30.12.2021 №478-ФЗ,согласно которому участок можно оформить без межевания и проще .Закон есть ,а как его применять непонятно
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Здравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно ли оформить земельный участок под многоквартирным домом в собственность, если дом признан аварийным администрацией городского округа?
Румия С.здравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в администрацию вашего региона.
Румия С.Вы напишите заявление в администрацию с просьбой сформировать земельный участок под вашим многоквартирным домом.
Михаил К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Тема не раскрыта полностью.
Например: двор принадлежит Администрации и окружен 4 домами (МКД) двор с игровой площадкой и местами ощеленением и газоном и кустарниками, деревьями по середке.
И, некто двое захотели захватить и сделать личные парковочные места, и оформила и дала администрация разрешения в разрез и не смотря на возмущеник жильцов рядом другого дома.
Законно ли? Частную парковку соорудив (по бумагам проходит, как "гостевая паркова", но пользуются лишь два автовладельца гоняя остальных заняв и испортив газон заехав на бардюр и соорудив свою парковочное место сделав парковку с помощью плит - и всем говорят, что это их собственность).
Мнение жильцов дома не рассматривает администрация, говорит всё нормально.. добро дали, так как, это участок земли принадлежащий администрации города.
Хотя, до этого ставили все вдоль бордюра свое авто из других домов, а то теперь не могут, так как видите ли этим владельцам перегораживает ввезд и выезд.
Кто прав - законно ли делать в общем дворе частную личную парковку?
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