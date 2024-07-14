Как благоустроить двор за счет государства
Чистый, ухоженный двор с ровным асфальтом, красивым газоном и зонами отдыха — норма для современных многоэтажек. Но нередко бывают случаи, что застройщик экономит на озеленении и детских площадках или жителям недостаточно того, что делает управляющая компания для благоустройства придомовой территории.
В каждом регионе есть программы по развитию городской среды, в рамках которых жители сами могут запросить необходимое финансирование. Мы расскажем, как подать заявку на благоустройство двора за счет государства и куда обращаться для решения этого вопроса.
Как устроена программа благоустройства дворов
Придомовая территория принадлежит собственникам жилья и других помещений в доме на праве общей долевой собственности. Это прописано в статье 36 Жилищного кодекса РФ. Ежедневная забота о придомовой территории находится в зоне ответственности управляющей компании или ТСЖ. Они это делают на средства, поступающие вместе с коммунальными платежами жильцов. Денег обычно хватает на мелкие работы: окрашивание лавочек, замену урн (подробнее о том, что делать при порче инфраструктуры, читайте тут).
Прочее благоустройство финансируется по остаточному принципу. Что делать, если хочется большего? Добиваться муниципального или федерального финансирования.
Например, еще в 2016 году в России была принята программа «Формирование комфортной городской среды», через год правительство утвердило правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на ее реализацию. С тех пор программа регулярно продлевалась. При этом есть шанс, что она будет действовать до конца 2030 года, — такое предложение ранее поддержал Минстрой РФ.
Кроме того, в субъекте могут быть свои аналогичные программы. Например, в Москве это проект «Активный гражданин», с помощью которого каждый житель столицы может принять участие в создании проекта благоустройства. Узнать, какие программы по благоустройству сейчас реализуются, можно в местной администрации.
Вопрос попадания конкретного двора в программу по благоустройству решается индивидуально. Жители первыми должны проявить инициативу: подать заявку в городскую администрацию, до этого коллективно договорившись, что нужно сделать во дворе. Однако вынесение положительного решения будет зависеть от года постройки дома, аварийности и других факторов. Обычно не включают в программу дома, если:
- они признаны аварийными и подлежат сносу;
- на придомовой территории планируется замена инженерных коммуникаций;
- находятся рядом с новостройкой;
- запланированные жителями работы уже были реализованы в рамках бюджетных средств.
Включить дом в программу может также местная администрация.
Что отремонтируют во дворе
В каждом регионе могут быть свои стандарты благоустроенности придомовой территории. Например, в Московской области в каждом дворе обязательно должны быть:
- детские площадки;
- парковочные места;
- озеленение;
- площадки для сбора мусора;
- наружное освещение;
- информационные стенды.
Также в рамках благоустройства устанавливаются лавочки, урны, спортивные площадки и т. п.
Отдельные виды работ могут потребовать софинансирования со стороны жильцов. Причем доля жителей может быть разной и варьироваться в диапазоне 5-50% от стоимости выполнения работ. Иногда администрация согласна осуществить мероприятия по благоустройству за счет муниципального бюджета, при условии, что жители потом выйдут на субботник и самостоятельно уберут оставшийся после выполненной работы мусор.
Как подать заявку на благоустройство двора
Для включения двора в любую из подходящих программ жители должны принять решение на общем собрании. Именно граждане решают, как именно будет осуществляться благоустройство. Для этого сначала организуют инициативную группу, которая, по сути, выступает в роли руководителя проекта — чертит план изменений, согласовывает его с другими жильцами и контролирует работы.
Если речь идет о дворе, к которому примыкает сразу несколько домов, придется заручиться согласием всех соседей, а также подготовить единый план благоустройства. Как оформить придомовую территорию в собственность, если этого еще не сделано, мы писали здесь.
Далее нужно организовать общее собрание собственников помещений многоквартирного дома и провести голосование. Согласно Жилищному кодексу РФ, решение об участии в программе считается принятым, если за участие проголосовало не менее 2/3 (67%) жильцов. По итогам формируется перечень документов:
- протокол голосования;
- список работ по благоустройству дворовой территории;
- фотографии двора, подтверждающие его текущее состояние;
- предложение о включении двора в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы.
Следующим этапом станет подача заявки на благоустройство. Кстати, сначала стоит убедиться, что двор не был включен в программу по инициативе местных властей. Это можно сделать на сайте городской администрации, которая разрабатывает программу на год. Там можно узнать адреса домов, дворы которых обустроят в этом году. В отдельных случаях для этого требуется авторизоваться через портал «Госуслуги».
Если дома в списке не оказалось, администрация формирует общественную комиссию, которая оценивает заявки и принимает решение. Власти публикуют списки дворов на своем сайте до 1 апреля следующего года. В Подмосковье, например, 50% адресов включают в программу на основании личных обращений граждан, а 50% — по результатам голосования жителей на портале «Добродел».
Если двору отказали в участии, но жителям кажется, что он подходит под условия программы, можно обратиться к региональным властям или в Минстрой РФ.
Вы можете оставить первый.