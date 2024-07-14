Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
6 мин
12K

Как благоустроить двор за счет государства

Дата публикации: 14 июл 2024
Как благоустроить двор за счет государства
Содержание

Чистый, ухоженный двор с ровным асфальтом, красивым газоном и зонами отдыха норма для современных многоэтажек. Но нередко бывают случаи, что застройщик экономит на озеленении и детских площадках или жителям недостаточно того, что делает управляющая компания для благоустройства придомовой территории.

В каждом регионе есть программы по развитию городской среды, в рамках которых жители сами могут запросить необходимое финансирование. Мы расскажем, как подать заявку на благоустройство двора за счет государства и куда обращаться для решения этого вопроса.

Как устроена программа благоустройства дворов

Придомовая территория принадлежит собственникам жилья и других помещений в доме на праве общей долевой собственности. Это прописано в статье 36 Жилищного кодекса РФ. Ежедневная забота о придомовой территории находится в зоне ответственности управляющей компании или ТСЖ. Они это делают на средства, поступающие вместе с коммунальными платежами жильцов. Денег обычно хватает на мелкие работы: окрашивание лавочек, замену урн (подробнее о том, что делать при порче инфраструктуры, читайте тут).

Прочее благоустройство финансируется по остаточному принципу. Что делать, если хочется большего? Добиваться муниципального или федерального финансирования. 

Например, еще в 2016 году в России была принята программа «Формирование комфортной городской среды», через год правительство утвердило правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на ее реализацию. С тех пор программа регулярно продлевалась. При этом есть шанс, что она будет действовать до конца 2030 года, — такое предложение ранее поддержал Минстрой РФ.

Кроме того, в субъекте могут быть свои аналогичные программы. Например, в Москве это проект «Активный гражданин», с помощью которого каждый житель столицы может принять участие в создании проекта благоустройства. Узнать, какие программы по благоустройству сейчас реализуются, можно в местной администрации.

Вопрос попадания конкретного двора в программу по благоустройству решается индивидуально. Жители первыми должны проявить инициативу: подать заявку в городскую администрацию, до этого коллективно договорившись, что нужно сделать во дворе. Однако вынесение положительного решения будет зависеть от года постройки дома, аварийности и других факторов. Обычно не включают в программу дома, если:

  • они признаны аварийными и подлежат сносу;
  • на придомовой территории планируется замена инженерных коммуникаций;
  • находятся рядом с новостройкой;
  • запланированные жителями работы уже были реализованы в рамках бюджетных средств.

Включить дом в программу может также местная администрация.

Что отремонтируют во дворе

В каждом регионе могут быть свои стандарты благоустроенности придомовой территории. Например, в Московской области в каждом дворе обязательно должны быть:

Также в рамках благоустройства устанавливаются лавочки, урны, спортивные площадки и т. п. 

Отдельные виды работ могут потребовать софинансирования со стороны жильцов. Причем доля жителей может быть разной и варьироваться в диапазоне 5-50% от стоимости выполнения работ. Иногда администрация согласна осуществить мероприятия по благоустройству за счет муниципального бюджета, при условии, что жители потом выйдут на субботник и самостоятельно уберут оставшийся после выполненной работы мусор.

Как подать заявку на благоустройство двора

Для включения двора в любую из подходящих программ жители должны принять решение на общем собрании. Именно граждане решают, как именно будет осуществляться благоустройство. Для этого сначала организуют инициативную группу, которая, по сути, выступает в роли руководителя проекта — чертит план изменений, согласовывает его с другими жильцами и контролирует работы.

Если речь идет о дворе, к которому примыкает сразу несколько домов, придется заручиться согласием всех соседей, а также подготовить единый план благоустройства. Как оформить придомовую территорию в собственность, если этого еще не сделано, мы писали здесь.  

Далее нужно организовать общее собрание собственников помещений многоквартирного дома и провести голосование. Согласно Жилищному кодексу РФ, решение об участии в программе считается принятым, если за участие проголосовало не менее 2/3 (67%) жильцов. По итогам формируется перечень документов:

  • протокол голосования;
  • список работ по благоустройству дворовой территории;
  • фотографии двора, подтверждающие его текущее состояние;
  • предложение о включении двора в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы.

Следующим этапом станет подача заявки на благоустройство. Кстати, сначала стоит убедиться, что двор не был включен в программу по инициативе местных властей. Это можно сделать на сайте городской администрации, которая разрабатывает программу на год. Там можно узнать адреса домов, дворы которых обустроят в этом году. В отдельных случаях для этого требуется авторизоваться через портал «Госуслуги».

Если дома в списке не оказалось, администрация формирует общественную комиссию, которая оценивает заявки и принимает решение. Власти публикуют списки дворов на своем сайте до 1 апреля следующего года. В Подмосковье, например, 50% адресов включают в программу на основании личных обращений граждан, а 50% — по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

Если двору отказали в участии, но жителям кажется, что он подходит под условия программы, можно обратиться к региональным властям или в Минстрой РФ.

Инструкция
Владельцам квартир
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Хочу купить квартиру. С чего начать?
929K
Что дешевле: жить в доме или квартире
42K
Жизнь в загородном доме: плюсы и минусы
120K
Можно ли запускать фейерверки во дворе
9K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
814
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал