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Дом и уют
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Как выгуливать собаку во дворе жилого дома

Дата публикации: 13 мар 2024
Как выгуливать собаку во дворе жилого дома
Содержание

Прогулка с собакой возле жилого дома может привести к конфликту с соседями. Некоторые недовольны тем, что владельцы не убирают за своими питомцами, другие — отсутствием намордника и испорченным газоном. Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, хозяевам животных нужно знать свои права и обязанности.

Рассказываем, где можно и нельзя гулять с собакой и каких правил необходимо придерживаться, находясь с ней на улице.

Что говорится о выгуле собак в законе

Требования к содержанию домашних животных, включающие правила их выгула, прописаны в статье 13 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Там сказано, что владельцы собак должны выгуливать их таким образом, чтобы это было безопасно для людей, самих животных и имущества. То есть если вы понимаете, что ваш питомец может навредить прохожему, стоит взять его на поводок и надеть намордник.

Кроме этого, в законе есть несколько более конкретных требований, которые необходимо соблюдать при нахождении с собакой на улице, а именно:

  1. Убирать за животным в местах и на территориях общего пользования (в подъездах, на улицах, набережных, бульварах, в скверах и так далее).
  2. Не отпускать питомца с поводка вне мест, где местная администрация разрешила это делать.
  3. Не выгуливать его вне мест, также утвержденных местной администрацией.

Требование об использовании намордника этот закон устанавливает только для потенциально опасных собак. Без него и без поводка гулять с таким питомцем нельзя нигде, кроме огороженного участка, который принадлежит хозяину животного (то есть возле дома с надежным забором). Помимо этого, при входе должна висеть предупреждающая табличка.

В список потенциально опасных собак входят 12 пород и их метисы. В частности, это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли-кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль-дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Это основные правила, которые действуют по всей России. Запретов на прогулку с собакой в тех или иных местах, например во дворе жилого дома, в них нет. При этом право устанавливать дополнительные требования имеют региональные власти, поэтому более подробный порядок выгула нужно искать в региональных законах и постановлениях.

Правила выгула собак в Москве

Требования, которые должны соблюдать владельцы животных на прогулке с ними в Москве, достаточно подробные. Так, хозяевам собак нельзя:

  • появляться с питомцем без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках (а они могут располагаться и во дворе дома), рынках, пляжах и в транспорте;
  • выгуливать животное на территориях учреждений здравоохранения (это и больницы, и бюро судебно-медицинской экспертизы, и санатории), детских садов, школ и других учреждений, которые работают с несовершеннолетними (секции, кружки);
  • выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и транспорте в нетрезвом состоянии.

Кроме запретов, в документе есть несколько правил для тех, кто собирается вывести своего питомца на улицу:

  1. На собаке должен быть поводок с жетоном на ошейнике, где указаны кличка питомца, ваш адрес и телефон. Снимать поводок можно только в малолюдных местах. При этом агрессивным собакам следует надевать намордник.
  2. При переходе через дорогу и возле нее животное необходимо взять на поводок.
  3. Владельцы собак обязаны поддерживать чистоту в многоквартирном доме и возле него. Если питомец оставил продукты жизнедеятельности в подъезде или лифте, на лестничной клетке, детской площадке, дорожке или тротуаре, их нужно убрать.
  4. С 23:00 до 7:00 на улице необходимо соблюдать тишину, то собака не должна лаять и мешать окружающим.
  5. Владелец имеет право ненадолго оставить животное, например возле магазина, на привязи (на коротком поводке). Крупная собака при этом должна быть еще и в наморднике.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что гулять с собакой во дворе дома можно, но при соблюдении ряда правил. Выводите питомца на улицу только на поводке и с жетоном на ошейнике. Если вы проходите через детскую площадку, наденьте собаке намордник. Кроме этого, не забывайте самое главное — убирать за ней.

А еще можно найти в интернете ближайшие площадки для выгула и дрессировки животных — такие есть и в некоторых дворах. Там можно гулять без поводка и намордника абсолютно законно. Собаке на специальной площадке будет комфортнее, а вы избежите лишних проблем. Речь о штрафах, которые можно получить за нарушение правил выгула — даже по случайности.

Согласно статье 5.1 КоАП Москвы, если вы не убрали за питомцем в общественном месте, вас могут оштрафовать на 1-2 тыс. руб. Такое же наказание грозит, если вы появитесь с собакой без поводка и намордника в магазине, на детской площадке и так далее.

Если собака нападет на другое домашнее животное, причинив ему вред (вплоть до гибели), штраф составит 4-5 тыс. руб.; такая же санкция предусмотрена за причинение вреда здоровью человека.

Требования к выгулу животных в Московской области

В Подмосковье (как и в других регионах) определять места, где можно гулять с собаками, должны городские власти. Такое положение, как уже было сказано, есть и в федеральном законе, и в областном.

В последнем также указано: если специальных оборудованных площадок нет, при формировании списка зон для выгула нужно выбирать территории с урнами, которые находятся на достаточном расстоянии от детских, спортивных и площадок для отдыха. Кроме этого, власти должны установить таблички там, где гулять с собаками нельзя (или где можно, но только с декоративными).

Однако перечни разрешенных мест есть далеко не во всех городах Подмосковья. И в таком случае нужно опираться на региональные правила, которые гласят, что:

  1. С собаками нельзя находиться на детских площадках, на территориях детсадов и школ.
  2. Необходимо держать животное на поводке и в наморднике (для щенков и декоративных собак он не нужен) при переходе через дорогу, в подъезде, во дворе, на территориях возле школ и больниц, на площадках для отдыха и спортивных, а также в других общественных местах, за исключением специальных площадок для выгула и дрессировки собак.
  3. Не оставлять питомца без присмотра на улице, в том числе во дворе, а также в подъезде.
  4. Владелец собаки обязан следить за тем, чтобы она не повредила и не уничтожила элементы благоустройства, включая клумбы и газоны, а также не загрязняла их.

Так, в областном законе нет запрета на прогулки с собакой во дворе жилого дома, главное — чтобы она была на поводке и в наморднике (нарушителям грозит штраф 1-2 тыс. руб.). Без намордника в общественных местах Подмосковья могут находиться щенки до трех месяцев и декоративные собаки ростом до 25 см.

При этом, находясь во дворе дома, нужно обходить детские площадки, цветники и газоны, а также убирать за своим питомцем. За нарушение в первом случае вам грозит штраф в размере 1-2 тыс. руб., во втором — 500-1,5 тыс. руб.

А что насчет других регионов

В каждом субъекте действуют свои требования к выгулу собак. Более того, в каждом населенном пункте может быть свой перечень мест, где можно и нельзя гулять с питомцем. Как правило, во дворах делать это не запрещается. Однако перед прогулкой с питомцем следует свериться с правилами вашего региона и населенного пункта. Найти их можно на сайте администрации области или города.

Общие правила поведения на прогулке с собакой

Для того, чтобы не навлечь гнев соседей, зачастую достаточно просто вести себя по отношению к ним уважительно. Помочь избежать конфликтов с окружающими помогут следующие рекомендации:

  1. Гуляйте во дворе с собакой только на поводке; если она крупная и может напугать соседей, наденьте на нее намордник.
  2. Всегда убирайте за своим питомцем.
  3. Не пускайте животное на газоны, клумбы и на территорию под окнами соседей.
  4. Не выгуливайте собаку на детской, спортивной и на других площадках, где находится много людей.

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Инструкция
Домашние питомцы
Животные
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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