Как выгуливать собаку во дворе жилого дома
Прогулка с собакой возле жилого дома может привести к конфликту с соседями. Некоторые недовольны тем, что владельцы не убирают за своими питомцами, другие — отсутствием намордника и испорченным газоном. Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, хозяевам животных нужно знать свои права и обязанности.
Рассказываем, где можно и нельзя гулять с собакой и каких правил необходимо придерживаться, находясь с ней на улице.
Что говорится о выгуле собак в законе
Требования к содержанию домашних животных, включающие правила их выгула, прописаны в статье 13 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Там сказано, что владельцы собак должны выгуливать их таким образом, чтобы это было безопасно для людей, самих животных и имущества. То есть если вы понимаете, что ваш питомец может навредить прохожему, стоит взять его на поводок и надеть намордник.
Кроме этого, в законе есть несколько более конкретных требований, которые необходимо соблюдать при нахождении с собакой на улице, а именно:
- Убирать за животным в местах и на территориях общего пользования (в подъездах, на улицах, набережных, бульварах, в скверах и так далее).
- Не отпускать питомца с поводка вне мест, где местная администрация разрешила это делать.
- Не выгуливать его вне мест, также утвержденных местной администрацией.
Требование об использовании намордника этот закон устанавливает только для потенциально опасных собак. Без него и без поводка гулять с таким питомцем нельзя нигде, кроме огороженного участка, который принадлежит хозяину животного (то есть возле дома с надежным забором). Помимо этого, при входе должна висеть предупреждающая табличка.
В список потенциально опасных собак входят 12 пород и их метисы. В частности, это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли-кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль-дог, питбульмастиф, северокавказская собака.
Это основные правила, которые действуют по всей России. Запретов на прогулку с собакой в тех или иных местах, например во дворе жилого дома, в них нет. При этом право устанавливать дополнительные требования имеют региональные власти, поэтому более подробный порядок выгула нужно искать в региональных законах и постановлениях.
Правила выгула собак в Москве
Требования, которые должны соблюдать владельцы животных на прогулке с ними в Москве, достаточно подробные. Так, хозяевам собак нельзя:
- появляться с питомцем без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках (а они могут располагаться и во дворе дома), рынках, пляжах и в транспорте;
- выгуливать животное на территориях учреждений здравоохранения (это и больницы, и бюро судебно-медицинской экспертизы, и санатории), детских садов, школ и других учреждений, которые работают с несовершеннолетними (секции, кружки);
- выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и транспорте в нетрезвом состоянии.
Кроме запретов, в документе есть несколько правил для тех, кто собирается вывести своего питомца на улицу:
- На собаке должен быть поводок с жетоном на ошейнике, где указаны кличка питомца, ваш адрес и телефон. Снимать поводок можно только в малолюдных местах. При этом агрессивным собакам следует надевать намордник.
- При переходе через дорогу и возле нее животное необходимо взять на поводок.
- Владельцы собак обязаны поддерживать чистоту в многоквартирном доме и возле него. Если питомец оставил продукты жизнедеятельности в подъезде или лифте, на лестничной клетке, детской площадке, дорожке или тротуаре, их нужно убрать.
- С 23:00 до 7:00 на улице необходимо соблюдать тишину, то собака не должна лаять и мешать окружающим.
- Владелец имеет право ненадолго оставить животное, например возле магазина, на привязи (на коротком поводке). Крупная собака при этом должна быть еще и в наморднике.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что гулять с собакой во дворе дома можно, но при соблюдении ряда правил. Выводите питомца на улицу только на поводке и с жетоном на ошейнике. Если вы проходите через детскую площадку, наденьте собаке намордник. Кроме этого, не забывайте самое главное — убирать за ней.
А еще можно найти в интернете ближайшие площадки для выгула и дрессировки животных — такие есть и в некоторых дворах. Там можно гулять без поводка и намордника абсолютно законно. Собаке на специальной площадке будет комфортнее, а вы избежите лишних проблем. Речь о штрафах, которые можно получить за нарушение правил выгула — даже по случайности.
Согласно статье 5.1 КоАП Москвы, если вы не убрали за питомцем в общественном месте, вас могут оштрафовать на 1-2 тыс. руб. Такое же наказание грозит, если вы появитесь с собакой без поводка и намордника в магазине, на детской площадке и так далее.
Если собака нападет на другое домашнее животное, причинив ему вред (вплоть до гибели), штраф составит 4-5 тыс. руб.; такая же санкция предусмотрена за причинение вреда здоровью человека.
Требования к выгулу животных в Московской области
В Подмосковье (как и в других регионах) определять места, где можно гулять с собаками, должны городские власти. Такое положение, как уже было сказано, есть и в федеральном законе, и в областном.
В последнем также указано: если специальных оборудованных площадок нет, при формировании списка зон для выгула нужно выбирать территории с урнами, которые находятся на достаточном расстоянии от детских, спортивных и площадок для отдыха. Кроме этого, власти должны установить таблички там, где гулять с собаками нельзя (или где можно, но только с декоративными).
Однако перечни разрешенных мест есть далеко не во всех городах Подмосковья. И в таком случае нужно опираться на региональные правила, которые гласят, что:
- С собаками нельзя находиться на детских площадках, на территориях детсадов и школ.
- Необходимо держать животное на поводке и в наморднике (для щенков и декоративных собак он не нужен) при переходе через дорогу, в подъезде, во дворе, на территориях возле школ и больниц, на площадках для отдыха и спортивных, а также в других общественных местах, за исключением специальных площадок для выгула и дрессировки собак.
- Не оставлять питомца без присмотра на улице, в том числе во дворе, а также в подъезде.
- Владелец собаки обязан следить за тем, чтобы она не повредила и не уничтожила элементы благоустройства, включая клумбы и газоны, а также не загрязняла их.
Так, в областном законе нет запрета на прогулки с собакой во дворе жилого дома, главное — чтобы она была на поводке и в наморднике (нарушителям грозит штраф 1-2 тыс. руб.). Без намордника в общественных местах Подмосковья могут находиться щенки до трех месяцев и декоративные собаки ростом до 25 см.
При этом, находясь во дворе дома, нужно обходить детские площадки, цветники и газоны, а также убирать за своим питомцем. За нарушение в первом случае вам грозит штраф в размере 1-2 тыс. руб., во втором — 500-1,5 тыс. руб.
А что насчет других регионов
В каждом субъекте действуют свои требования к выгулу собак. Более того, в каждом населенном пункте может быть свой перечень мест, где можно и нельзя гулять с питомцем. Как правило, во дворах делать это не запрещается. Однако перед прогулкой с питомцем следует свериться с правилами вашего региона и населенного пункта. Найти их можно на сайте администрации области или города.
Общие правила поведения на прогулке с собакой
Для того, чтобы не навлечь гнев соседей, зачастую достаточно просто вести себя по отношению к ним уважительно. Помочь избежать конфликтов с окружающими помогут следующие рекомендации:
- Гуляйте во дворе с собакой только на поводке; если она крупная и может напугать соседей, наденьте на нее намордник.
- Всегда убирайте за своим питомцем.
- Не пускайте животное на газоны, клумбы и на территорию под окнами соседей.
- Не выгуливайте собаку на детской, спортивной и на других площадках, где находится много людей.
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