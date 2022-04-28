Как изменить состав созаемщиков при разводе
- Зачем нужен брачный договор
- Когда заключается соглашение о разделе имущества
- >> 💚 Получите бесплатный гид по возврату налогового вычета от Домклик — верните себе до 650 000 ₽ с покупки недвижимости
- Что необходимо для изменения состава созаемщиков
- Как упростить процедуру изменения состава созаемщиков
- Воспользоваться сервисом
Эксперты сервиса СберЮрист рассказали, зачем нужен брачный договор, как изменить состав созаемщиков при разводе и заключить соглашение о разделе имущества.
Зачем нужен брачный договор
В нем вы можете прописать все имущественные последствия развода, зафиксировать доли, условия передачи квартиры одному из супругов или решение о продаже недвижимости с обременением и распределении вырученных денег.
❗️Брачный договор можно заключить до государственной регистрации брака или во время брака.
Чтобы больше ничего не пришлось делить, в брачном договоре можно прописать режим собственности одного из супругов (раздельной собственности) на будущее. Все ваши деньги будут автоматически только вашими, а накопления супруга — исключительно его. Захотите что-то купить вместе — оформите долевую собственность. Брачный договор можно прекратить в любой момент, режим общей совместной собственности восстановится на следующий день.
Когда заключается соглашение о разделе имущества
Соглашение о разделе имущества станет основанием для прекращения совместной собственности супругов. В соглашении супруги самостоятельно определят доли, которые будут принадлежать им, укажут какое имущество будет передано, а также договорятся, кому переходят обязанности по выполнению кредитных или иных обязательств.
Важно! Данное соглашение можно заключить после расторжения брака для раздела имущества или определения долей в нем.
Соглашение о разделе имущества может касаться только того имущества, которое уже имеется у супругов.
>> 💚 Получите бесплатный гид по возврату налогового вычета от Домклик — верните себе до 650 000 ₽ с покупки недвижимости
Что необходимо для изменения состава созаемщиков
Прежде всего изменение состава созаемщиков возможно только с согласия банка.
Что нужно сделать?
- Получите перечень необходимых документов, который подходит под вашу ситуацию.
- Соберите пакет документов, заполните заявление и заявление-анкету. Шаблоны заявлений есть в личном кабинете Домклик: раздел «Обслуживание ипотеки» — раздел «Услуги» — «Изменить условия кредитного договора» - услуга «Вывод созаемщика из ипотеки» или «Замена созаемщика в ипотеке»
- Подберите необходимый шаблон договора и согласуйте его с нотариусом, который после получения согласия банка будет удостоверять сделку.
- Подайте заявку на замену/вывод созаемщика в Домклик, при необходимости внесите корректировки.
- После получения положительного ответа банка свяжитесь с нотариусом и договоритесь о дате удостоверении сделки.
- Ожидайте регистрации договора, после подпишите в банке дополнительные соглашения к кредитному договору.
Как упростить процедуру изменения состава созаемщиков
Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом СберЮрист.
Что нужно сделать?
- Закажите услугу «Раздел имущества с ипотекой» через онлайн-сервис СберЮрист. Мы найдем выход и решим вопрос с наименьшими затратами средств, нервов и времени.
- Юрист подготовит необходимый для вашей ситуации договор, подготовит пакет документов для получения согласия банка, внесет необходимые корректировки и замечания.
- После подачи запроса на получение согласия банк рассмотрит вашу заявку и примет решение.
- При получении положительного решения банка мы будем сопровождать вас на этапе регистрации договора.