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Как изменить состав созаемщиков при разводе

Дата публикации: 28 апр 2022
Как изменить состав созаемщиков при разводе
Содержание

Эксперты сервиса СберЮрист рассказали, зачем нужен брачный договор, как изменить состав созаемщиков при разводе и заключить соглашение о разделе имущества. 

Зачем нужен брачный договор

В нем вы можете прописать все имущественные последствия развода, зафиксировать доли, условия передачи квартиры одному из супругов или решение о продаже недвижимости с обременением и распределении вырученных денег.

Важно!

❗️Брачный договор можно заключить до государственной регистрации брака или во время брака.

Чтобы больше ничего не пришлось делить, в брачном договоре можно прописать режим собственности одного из супругов (раздельной собственности) на будущее. Все ваши деньги будут автоматически только вашими, а накопления супруга — исключительно его. Захотите что-то купить вместе — оформите долевую собственность. Брачный договор можно прекратить в любой момент, режим общей совместной собственности восстановится на следующий день.

Когда заключается соглашение о разделе имущества

Соглашение о разделе имущества станет основанием для прекращения совместной собственности супругов. В соглашении супруги самостоятельно определят доли, которые будут принадлежать им, укажут какое имущество будет передано, а также договорятся, кому переходят обязанности по выполнению кредитных или иных обязательств.

Важно! Данное соглашение можно заключить после расторжения брака для раздела имущества или определения долей в нем.

Соглашение о разделе имущества может касаться только того имущества, которое уже имеется у супругов.

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Что необходимо для изменения состава созаемщиков

Прежде всего изменение состава созаемщиков возможно только с согласия банка.

Что нужно сделать?

  1. Получите перечень необходимых документов, который подходит под вашу ситуацию.
  2. Соберите пакет документов, заполните заявление и заявление-анкету. Шаблоны заявлений есть в личном кабинете Домклик: раздел «Обслуживание ипотеки» — раздел «Услуги» — «Изменить условия кредитного договора» - услуга «Вывод созаемщика из ипотеки» или «Замена созаемщика в ипотеке»
  3. Подберите необходимый шаблон договора и согласуйте его с нотариусом, который после получения согласия банка будет удостоверять сделку.
  4. Подайте заявку на замену/вывод созаемщика в Домклик, при необходимости внесите корректировки.
  5. После получения положительного ответа банка свяжитесь с нотариусом и договоритесь о дате удостоверении сделки.
  6. Ожидайте регистрации договора, после подпишите в банке дополнительные соглашения к кредитному договору.

Как упростить процедуру изменения состава созаемщиков

Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом СберЮрист.

Что нужно сделать?

  1. Закажите услугу «Раздел имущества с ипотекой» через онлайн-сервис СберЮрист. Мы найдем выход и решим вопрос с наименьшими затратами средств, нервов и времени.
  2. Юрист подготовит необходимый для вашей ситуации договор, подготовит пакет документов для получения согласия банка, внесет необходимые корректировки и замечания.
  3. После подачи запроса на получение согласия банк рассмотрит вашу заявку и примет решение.
  4. При получении положительного решения банка мы будем сопровождать вас на этапе регистрации договора.

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