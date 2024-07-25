Госпошлина за регистрацию права собственности: что нужно знать
Покупка недвижимости обычно сопровождается дополнительными расходами. Обязательная статья затрат — уплата госпошлины за регистрацию перехода права собственности.
Рассказываем подробнее о сумме, сроках и правилах внесения таких платежей в бюджет.
Что такое госпошлина
Государственная пошлина (госпошлина) — это сбор, который необходимо уплатить в бюджет за выполнение определённых юридически значимых действий или предоставление госуслуг.
В их число входит регистрация права собственности на недвижимое имущество — квартиры, дома, комнаты, земельные участки, коммерческую недвижимость. Такая необходимость возникает при проведении сделок купли-продажи жилья, оформлении договора долевого участия, а также при переходе права собственности по договору дарения, мены или ренты.
Размер госпошлины
Сумма платежа определена в налоговом законодательстве РФ. Её размер зависит от статуса плательщика (физическое или юридическое лицо), а также от типа недвижимости и характера регистрационных действий.
- регистрация права собственности на квартиру или жилой дом — 2000 рублей (по договору купли-продажи, дарения, мены или ренты)
- регистрация права собственности на земельный участок (и на объект недвижимости, расположенный на нём), предназначенный для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, огородничества, садоводства или строительства дома, — 350 рублей
- государственная регистрация ипотеки — 1000 рублей
- регистрация договора участия в долевом строительстве, соглашения о его изменении или расторжении, договора уступки права требования по договору долевого участия — 350 рублей
Кто должен платить
Обычно на сделках с недвижимостью госпошлину оплачивает покупатель, то есть та сторона, в пользу которой оформляется право собственности на жильё.
Если квартира приобретается в долевую собственность на основании договоров купли-продажи, дарения, мены, ренты, то пошлина по общему правилу уплачивается совладельцами в равных долях.
Пример. Муж и жена приобретают квартиру в общую долевую собственность. Госпошлина за регистрацию сделки составляет 2 000 рублей. В данном случае потребуется уплатить сбор двумя суммами — по 1 000 рублей от имени каждого из супругов.
Порядок уплаты госпошлины — до или после сделки
По закону оба варианты верны. При этом, если вы подаёте документы на регистрацию в бумажной форме, то нужно сразу уплатить сбор и приложить к заявлению квитанцию.
Если услуга оформляется через электронные сервисы, то заявление примут и без уплаты госпошлины. Внести платёж нужно до начала рассмотрения документов. Бумажная квитанция не потребуется.
Факт уплаты госпошлины регистрационные органы проверяют через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Если через 5 дней после подачи документов в системе не появятся данные о поступлении средств в бюджет, то Росреестр вернёт заявку без рассмотрения.
Как и по каким реквизитам платить
Оплатить госпошлину за регистрацию права собственности можно любым удобным способом, например:
- в мобильном приложении или в отделении банка
- через Госуслуги (если заявление на регистрацию подавалось через данный портал)
- в МФЦ — при подаче документов на регистрацию сделки
Реквизиты платежа можно посмотреть на сайте Росреестра (обратите внимание, что вверху выбран нужный вам регион).
Самый простой способ оформить сделку — воспользоваться сервисом электронной регистрации. Услуга позволяет отправить заявление в Росреестр без посещения МФЦ. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.
Сумма госпошлины уже включена в стоимость услуги, самостоятельно оплачивать ничего не нужно.
Кто освобождён от уплаты госпошлины
Законом определены льготные категории граждан, которые имеют право бесплатно регистрировать сделки с жильём.
В их числе:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
- малоимущие (льгота не распространяется на регистрацию ограничений или обременений прав на объект недвижимости)
- пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций (если регистрируется право собственности недвижимость, которая получена взамен разрушенной в рамках мер соцподдержки)
- участники программы реновации жилья в Москве, которые регистрируют права на новую квартиру, полученную взамен освобождённой
При покупке жилья в долевую собственность общая сумма госпошлины уменьшается на долю льготника, а остаток поровну делится между другими совладельцами.
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