Боюсь брать ипотеку: что делать
Оформление ипотеки — важный шаг в жизни многих людей. Вы берёте на себя финансовые обязательства на длительный срок, порой на 20, а то и на 30 лет. Это безусловно влечёт за собой психологическую нагрузку, особенно если у вас нет опыта в подобных делах. Страх перед долгами и неопределённостью может стать серьёзным препятствием на пути к приобретению собственного жилья.
В статье рассмотрим, как психологически подготовиться к оформлению ипотеки, преодолеть страх долгов и чувствовать себя комфортно уже после выдачи кредита.
Работайте со своими страхами
Первый шаг к преодолению страха — это осознание его причин. Задайте себе несколько вопросов:
- Что именно вызывает у вас страх? Высокие платежи? Возможность потери работы? Неопределённость будущего?
- Есть ли у вас опыт негативного взаимодействия с долгами в прошлом?
- Как вы относитесь к финансовой ответственности в целом?
Запишите свои мысли. Это поможет вам лучше понять свои страхи и начать работать с ними.
И помните, беспокоиться о будущем — это нормально, главное, чтобы страх не стал причиной отказа от нормальной жизни.
Потеря работы или трудоспособности (например, вследствие тяжелой болезни), что может привести к неспособности выплачивать ипотеку, — это вполне реалистичные страхи, которые будут усиливаться при наличии многолетних обязательств. Поэтому совсем «избавиться» от тревоги нельзя. Это важная часть психической жизни, которая связана с умением планировать будущее.
Возможно снизить уровень тревожности поможет использование «страховочных» решений — страхование жизни и здоровья, уверенность в финансовой помощи близких и т.д.
Погрузитесь в детали
Часто страхи возникают из-за недостатка информации. Изучите все аспекты ипотеки:
- Условия кредитования. Узнайте о процентных ставках, сроках, возможных штрафах и комиссиях. Рассчитайте предварительную сумму ежемесячного платежа. Возможно, всё не так страшно как вы себе представляли.
- Процесс оформления. Ознакомьтесь с этапами получения ипотеки, чтобы знать, чего ожидать.
- Сравнение предложений. Изучите условия разных ипотечных программ, которые вам подходят. Возможно, у вас есть право на льготную ипотеку.
Чем больше вы будете знать, тем меньше будет ваш страх перед неизвестностью.
Проведите финансовое планирование
Создание чёткого финансового плана поможет вам чувствовать себя увереннее. Составьте подробный бюджет, учитывающий все ваши доходы и расходы. Это позволит вам понять, какую сумму ежемесячно вы сможете выделять на погашение ипотеки без ущерба для качества жизни.
Сформируйте резервный фонд — финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.
Ну и конечно, приучайте себя к тому, что нужно контролировать свои расходы — избегать импульсивных покупок, планировать траты. Этот совет актуален не только для «ипотечников», но и для всех остальных желающих придерживаться правил финансовой грамотности.
Но впадать в крайности и ограничивать себя во всём тоже не стоит — такой образ жизни быстро приведёт к стрессу. Особенно это касается тех случаев, когда человек старается как можно быстрее закрыть ипотеку с помощью досрочных платежей, поставив свою жизнь на паузу.
Ипотека — не повод отказаться от похода в театр или поездки на отдых, ведь положительные эмоции нужны всем. Главное — вовремя оплачивать обязательный платёж, а с досрочным погашением можно и повременить.
Настройтесь на позитив
Работа с психологическими аспектами оформления ипотеки может помочь вам снизить уровень тревожности:
- Позитивное мышление. Замените негативные мысли позитивными утверждениями. Например, вместо того, чтобы постоянно думать о том, что вы не сможете справиться с долгами, задайте себе другой вектор — «Я готовлюсь к этому шагу и знаю, как управлять своими финансами».
- Визуализация. Представьте себе, как вы наслаждаетесь жизнью в новом доме. Это поможет вам сосредоточиться на положительных аспектах ипотеки. Всё-таки для многих это инструмент, который позволяет обзавестись своим жильём уже сейчас.
- Поддержка близких. Обсудите свои страхи с родными или друзьями. Поддержка окружающих может значительно снизить уровень тревожности.
Если вы чувствуете, что не готовы к ипотеке сейчас — ни финансово, ни психологически, возможно, стоит отложить этот шаг до тех пор, пока не будете более уверены в своих силах.
Делайте всё постепенно
Не спешите с оформлением ипотеки. Начните с небольших шагов:
- Изучите рынок недвижимости
- Сравните различные ипотечные программы
- Получите предварительное одобрение кредита — на то, чтобы выбрать объект недвижимости и оформить сделку, то есть принять окончательное решение, у вас будет ещё 3 месяца
Постепенное движение к цели поможет вам избежать перегрузки и снизить уровень стресса.
Есть ли жизнь после оформления ипотеки
Как бы это ни звучало, но вам нужно просто принять тот факт, что у вас есть ипотека. Проще всего воспринимать это как данность, например, так же как и необходимость платить за услуги ЖКХ.
Стоит заранее продумать, с каких доходов вы будете погашать кредит, и какая дата платежа будет для вас удобна. Например, можно выбрать число сразу после начисления заработной платы (при условии, что деньги приходят без задержек).
После получения зарплаты нужно взять себе за правило переводить сумму платежа на счёт, с которого производится погашение. Также можно настроить автоматическое пополнение. Со временем вы привыкнете и ещё до получения дохода будете рассчитывать только на ту часть, которая останется после списания ежемесячного взноса.
Кроме того, такой подход позволит избежать просрочек и, как следствие, — начисления неустоек, штрафов и порчи кредитной истории.
Ипотека сама по себе не приводит к депрессии, но, например, к ней может привести длительный отказ от привычного уровня жизни, необходимость жёстко контролировать свои расходы. Так что к депрессии, таким образом, может привести скорее переоценка своих возможностей при оформлении ипотеки.
Если взятые финансовые обязательства для вас слишком высоки, то, действительно, может появляться фантазия, что настоящая жизнь начнётся где-то там, после выплаты ипотеки. К любым серьёзным решениям стоит подходить взвешенно и разумно и думать не о том, что «ну ничего, смогу поэкономить», а представить, что эта экономия будет длиться годами. Если в такой жизни всё равно остаётся место отдыху, развлечениям, важным мелочам (и не мелочам), то «синдрома отложенной жизни» не будет.
Заключение
Оформление ипотеки — это серьёзный шаг, который требует не только финансовой готовности, но и психологической устойчивости. Осознание своих страхов, изучение условий кредитования, финансовое планирование и работа над собой помогут вам преодолеть страх перед долгами и уверенно двигаться к своей цели — приобретению собственного жилья.
Помните, что вы не одни: многие люди вполне успешно проходят через этот процесс и даже не один раз.
Брать ипотеку-это кабала на 20-30 лет. Как взять в ипотеку квартиру(если это единственное жилье) с моей зарплатой в 20т.р?..Где ежемесячный платеж состовляет от 20т.р., еще и стакими процентами...Берешь 1млн.рублей, а отдаешь 3-4млн.рублей...
Елена П.есть калькулятор досрочного погашения, попробуйте наглядно просчитать там.
Евгений С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.