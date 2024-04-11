Что такое жилищные алименты на ребенка и как их получить
- Что такое жилищные алименты
- На что можно направить жилищные алименты
- В каких случаях можно взыскать жилищные алименты
- Порядок взыскания жилищных алиментов на детей
- Размер компенсации алиментов за жилье
- Как отслеживать, что алименты применяются по назначению
- Ипотека при алиментах
- Можно ли уменьшить размер алиментов, если есть ипотека
Ипотека для многих россиян остаётся единственным способом купить собственное жильё. При этом зачастую оформить кредит на недвижимость хотят граждане с несовершеннолетними детьми, в том числе и те, кто пережил развод.
В ряде случаев в России можно получать жилищные алименты. Вместе с юристами разбираемся, в каких случаях можно получить жилищные алименты, в каком размере и можно ли ими погашать ипотеку. Также расскажем, может ли выплата алиментов стать причиной, по которой одному из бывших супругов не одобрят кредит.
Что такое жилищные алименты
Долгое время в России не существовало обязанности обеспечить ребёнка жильём в случае развода. Однако с 2020 года это положение изменилось: в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 10-ФЗ от 06.02.2020 о внесении изменений в Семейный кодекс.
В соответствии с принятыми поправками родитель, который с ребёнком не проживает, платит дополнительную сумму на обеспечение ребёнка жильём. Однако это условие не является безусловным и действует только в случае, если у родителя, с которым остался ребёнок, нет ни своего жилья, пригодного для жизни с ребёнком, ни средств на его покупку или аренду.
Хоть норма и существует уже около четырёх лет, суды не слишком часто спешат прибегать к назначению жилищных алиментов, но практика постепенно складывается.
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На что можно направить жилищные алименты
Жилищные алименты можно использовать на улучшение жилищных условий, включая погашение ипотеки и оплату арендных платежей, и оплату жилищно-коммунальных услуг.
Но эти действия должны совершаться в интересах ребёнка. Как объясняет юрист, с родителя, который не живёт вместе с ребёнком, могут взыскать до половины суммы за аренду жилья, платежа по ипотеке или стоимости квартиры, которую приобретают для ребёнка.
На практике суды не спешат присуждать жилищные алименты и изучают материальное положение родителей и их имущественную обеспеченность, уточняет Софья Волкова.
«Например, если учесть, что у родителя уже есть жильё, которое соответствует необходимым стандартам, то приобретение новой квартиры уже является его собственной инициативой, и расходы он будет нести самостоятельно», — объясняет она.
В каких случаях можно взыскать жилищные алименты
Юрист рассказывает, что взыскание жилищных алиментов возможно, когда:
- у ребёнка и родителя, с которым он остался, нет жилья в собственности;
- имеющееся жильё непригодно для проживания;
- проживание ребёнка по месту регистрации невозможно по другим причинам (например из-за конфликта, который создаёт травмирующую ситуацию для детей).
Порядок взыскания жилищных алиментов на детей
Алименты присуждаются в судебном порядке. В первую очередь родителю необходимо подготовить документы, подтверждающие отсутствие жилья у себя и ребёнка, и обосновать причину, по которой они не могут жить по месту регистрации.
«Если вы арендуете жильё, то необходимо заключить договор аренды официально. Если вы приобрели жильё, то необходимо представить договор купли-продажи или ДДУ, а также ипотечные документы. Также не будет лишним представить справки о доходах и размере получаемых алиментов», — пояснила Софья Волкова.
Размер компенсации алиментов за жилье
Родители несут равные обязанности по отношению к детям. Поэтому расходы на приобретение или аренду жилья будут разделены пополам.
Как это работает с ипотекой:
«Суды определяют для родителя-плательщика алиментов сумму ежемесячной выплаты, которую он должен будет отчислять от его заработка наряду с алиментами. Если родитель — получатель алиментов уже внес первоначальный взнос, то с него взыщут половину расходов, фактически понесённых на приобретение жилья», — пояснила Софья Волкова.
Зачастую банки не выдают ипотеку родителям-одиночкам, поскольку есть риск, что дохода заёмщиков не будет хватать на погашение задолженности, или это станет существенной нагрузкой на семью. Кредитные организации учитывают, что часть своего заработка, пусть и приличного, такой клиент всё равно будет тратить на содержание детей, и оставшейся суммы может оказаться недостаточно для своевременных платежей по ипотеке.
Чтобы повысить шансы получить кредит, привлекают созаёмщиков. Но также повысить уровень надёжности в глазах банка можно, имея дополнительный доход. Таким дополнительным доходом как раз могут стать алименты, которые второй родитель выплачивает на ребёнка.
Если платежи поступают регулярно, клиенту необходимо уведомить об этом банк в письменной форме. Тогда средства могут быть официально учтены как часть ежемесячного дохода заявителя, что повысит его шансы на получение займа.
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Как отслеживать, что алименты применяются по назначению
Эксперты отмечают, что это бывает довольно непросто.
«По закону другой родитель не обязан отчитываться о расходах и может сделать это на добровольной основе. Если у другого родителя есть подозрения, что алименты расходуются нецелевым образом, то он может обратиться в суд с иском об изменении порядка уплаты алиментов. Тогда можно обосновать, что алименты расходуются не по назначению. Как показывает практика, сделать это бывает весьма непросто», — уточнила эксперт.
Ипотека при алиментах
Другой вопрос, часто возникающий у желающих взять квартиру в ипотеку, — можно ли получить кредит, если часть зарплаты отдаёшь в качестве алиментов. На позицию банка в этом случае влияет несколько факторов, и основной из них — ожидаемая долговая нагрузка заёмщика.
Хотя методики оценки долговой нагрузки в разных кредитных организациях отличаются, в основном банки учитывают среднее значение стандартных расходов должника в конкретном регионе, а также общие доходы и расходы семьи, исходя из установленных норм прожиточного минимума.
В соответствии с указанием Банка России от 17.04.2023 № 6411-У, банк не может принять положительное решение о выдаче кредита, если персональный показатель долговой нагрузки выше 80% при оптимальном значении менее 50%.
Это значение рассчитывается следующим образом: сумма, которую заёмщик платит в месяц по всем кредитам, делится на его средний доход, а затем полученное число умножается на 100%.
Если при расчёте долговой нагрузки всё в порядке, то наличие обязательств по алиментам не может стать причиной для отказа в ипотеке. Но если у потенциального заёмщика постоянно фиксируются просрочки по платежам или уже образовалась задолженность, банк может насторожиться. Также кредитная организация может урезать общий размер займа, если решит, что в нынешних обстоятельствах у клиента не получится обслуживать долг по запрашиваемой сумме.
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Можно ли уменьшить размер алиментов, если есть ипотека
Ни развод, ни наличие ипотечного кредита не освобождают родителя от обязанности содержать ребёнка, поэтому полностью отказаться от выплаты алиментов такой заёмщик не сможет. Однако в ряде случаев есть шанс уменьшить платежи — для этого придётся обращаться в суд.
Стоит сразу отметить, что суды довольно неохотно позволяют сократить размер суммы, взыскиваемой на обеспечение нужд ребенка, и наличие у родителя обязательств по ипотеке для них веским аргументом не является. В данном случае работает принцип «достаточности дохода»: если после всех выплат у человека остается сумма, превышающая установленный по региону прожиточный минимум, размер алиментов урезать не станут.
Реальными доводами для суда могут послужить следующие обстоятельства:
- падение доходов из-за вынужденного перехода на нижестоящую должность, сокращение или увольнение, когда оно происходит не по собственному желанию работника;
- выход на пенсию при отсутствии иных источников дохода;
- значительное ухудшение здоровья, не позволяющее поддерживать доходы на прежнем уровне;
- наличие других нетрудоспособных иждивенцев (к ним относятся нетрудоспособные родители, другие несовершеннолетние дети или беременная новая супруга).
Документы, подтверждающие наступление подобных обстоятельств, родитель, желающий снизить платежи по алиментам, должен предоставить в суд вместе с исковым заявлением. Но даже предоставление всех бумаг не гарантирует положительного решения.
День добрый! Подскажите пожалуйста ответ на следующие вопросы: аллименты на ребенка. Своего жилья нет, проживаем с ребенком и прописаны в квартире , которая взята в ипотеку и на данный момент еще не выплачена. Ипотечный кредит оформлен на родителей. Между мной и родителями заключен договор найма жилого помещения и ежемесячно мною оплачиваются платежи согласно сумме и графику по ипотечному кредиту. Все чеки по внесенным платежам имеются. Хочу подать иск в суд на жилищные аллименты на отца ребенка. Примет ли суд для рассмотрения такой договор найма , который оформлен между дочерью и матерью? Есть ли шансы выиграть данный иск на жилищные аллименты? И еще вопрос, должна ли я подтверждать свой доход и быть официально трудоустроена? Буду очень признательна Вашей консультации!
Ирина Б.добрый день. Мы рекомендуем вам проконсультироваться у профильных специалистов — юристов.