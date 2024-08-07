Как разделить квартиру, купленную в браке
Поделить имущество между супругами при разводе просто, если составлен брачный договор. Когда такого документа нет, в силу вступают другие правила, которые зависят от разных факторов. Например, есть ли в семье дети, оформлены ли отношения официально или это гражданский брак, использован ли при покупке недвижимости материнский капитал.
Рассказываем, как поделить квартиру, купленную в браке, и какие подводные камни есть при разделе собственности.
Что считается совместно нажитым имуществом
Как делится квартира, приобретенная в браке? Любая недвижимость, купленная каждым из супругов в брачном союзе (то есть во время покупки отношения были официально зарегистрированы и об этом есть свидетельство о браке), имеет статус совместно нажитого имущества. Исключение — то, что получено в дар или наследство, личные вещи, профессиональные инструменты.
Даже в случаях, когда у супругов разный доход и нет брачного договора, все имущество считается совместно нажитым. Титульный собственник — супруг, владеющий недвижимостью по документам — не является главным или единственным. Второй супруг имеет на нее точно такие же права, как и фигурирующий в документах о собственности.
По закону совместно нажитое супругами имущество делится между ними пополам. Чтобы не получить неприятный сюрприз при делении имущества, стоит заранее позаботиться о правилах его раздела.
Брачный договор, заключенный до или сразу после регистрации брака, устранит недоразумения, которые могут возникнуть, если супруги примут решение разойтись. В нем можно зафиксировать правила владения и деления собственности обоих партнеров, если их предпочтения расходятся с порядком, предусмотренным законодательством.
Долги
Разделу при разводе подлежит не только имущество, но и возникшие в период брака долги супругов, даже если обязательства оформлены только на одного из них. Долги распределяются между супругами пропорционально долям полученного имущества — если имущество делится пополам, то и долги поровну.
Например, в браке куплена в ипотеку квартира. Собственник — один из супругов, но пользовались ею оба, и к моменту развода долг банку за нее не погашен. По общему правилу такая квартира делится между супругами пополам, равно как и дальнейшее обязательство по уплате ежемесячных платежей.
Исключения
Совместно нажитым имуществом не может считаться и не подлежит разделу при разводе личное имущество каждого из супругов, а именно:
- имущество, принадлежавшее до вступления в брак;
- имущество, полученное в период брака в дар, в порядке наследования, путем приватизации или в результате других безвозмездных сделок;
- вещи индивидуального пользования, например одежда и обувь, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы, искусства и другие), тогда как доходы, полученные от них, являются общей собственностью супругов.
Особенности раздела квартиры при наличии детей
Ребенок не имеет отношения к имущественным правам родителей и не может претендовать на недвижимость, которую они как бывшие супруги будут делить. Но его интересы обязательно будут учтены при делении квартиры по суду.
Так, при разводе родителю, с которым будет проживать несовершеннолетний, могут присудить большую часть жилплощади.
Но на практике такие решения суды принимают редко. Например, суд может вынести подобный вердикт, если семья многодетная — трое и более детей — а имущество было куплено с целью улучшения жилищных условий.
Обязателен ли судебный процесс
Если в семье есть ребенок, делить квартиру можно и без суда. Для этого нужно, чтобы супруги договорились и подписали мировое (добровольное) соглашение: в нем и будет указано, сколько метров достанется каждому члену семьи.
Мировое соглашение стоит заверить нотариально, чтобы в дальнейшем никто не смог от него отказаться.
В случае, если дети участвовали в приватизации квартиры, муж и жена при разводе делят только свои доли, а детские остаются за детьми. Распоряжаться ими родители не могут.
Если при покупке квартиры использовался материнский капитал, то доли детям в ней выделяются еще при оформлении в собственность — несовершеннолетние участники в обязательном порядке вписываются в титул, являясь совладельцами с первой записи о регистрации, если иная схема сделки не согласована с органами опеки — например, на ребенка записана другая жилплощадь.
Какие доли полагаются детям
Как делить квартиру, приобретенную в браке, в зависимости от количества детей:
- Если в семье один ребенок, раздел квартиры, дома или другого имущества будет произведен судом на три части: одна матери, другая отцу и третья ребенку;
- Если в семье двое и более детей, делить объект недвижимости следует пропорционально количеству человек в семье: доля матери, доля отцу и по одной доле на каждого из детей.
По общему правилу доля ребенка не подлежит разделу, потому этот вопрос рассматривается в судебном порядке не в рамках бракоразводного процесса родителей, а в отдельном производстве, в котором участвуют органы опеки и в некоторых случаях — прокуратура.
В итоге суд решает, с кем из родителей остаются жить несовершеннолетние дети. Затем к его доле «присоединяется» доля ребенка в общей собственности, которая ранее не учитывалась при расторжении брака.
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Способы раздела квартиры
Итак, партнеры в официальном браке купили квартиру, но решили разойтись, поэтому им предстоит раздел имущества. Квартира, как и автомобиль, относится к неделимым вещам. Такие могут остаться в собственности одного из супругов с выплатой другому денежной компенсации в размере половины стоимости.
Но возможно и совместное пользование неделимым имуществом после развода или его продажа при условии, что вырученные средства супруги разделят поровну.
Если партнеры в гражданском браке купили квартиру
А что делать, если брак был не официальным, а гражданским, то есть фактически люди являлись сожителями, а не законными супругами?
Долгое время суды не брались за решение подобных споров, ведь если нет законных уз, то и имущественные споры не могут решаться так, как при расторжении брака. Однако и для суда можно доказать, что между партнерами были именно супружеские отношения, то есть так называемый гражданский брак. Здесь для судьи будут вескими аргументами свидетельства родственников, друзей, соседей, документы на совместные приобретения.
По закону квартира в гражданском браке, приобретенная людьми, не узаконившими отношения, может быть поделена пополам (ст. 254 ГК РФ), в добровольном порядке в любом объеме (ст. 245 ГК РФ) или в долях в соответствии со сделанными вложениями каждого (ст. 252 ГК РФ). Соглашение может быть составлено в любой форме, в него стоит включить:
- информацию об обеих сторонах;
- перечень недвижимости и ее описание;
- решение, принятое гражданскими супругами;
- порядок раздела собственности и сроки перехода долей.
Способы раздела недвижимости
В целом есть два способа деления имущества — судебный и внесудебный. Если у супругов не получается договориться между собой, придется идти в суд.
Сначала предстоит подготовиться. Нужно провести оценку стоимости имущества. Затем оплатить государственную пошлину за рассмотрение судом гражданского дела и заявить требования о признании за истцом права собственности на половину квартиры — если у супругов нет общих детей.
Как оценивается квартира при разводе
Оценку движимого имущества можно произвести по его рыночной или первоначальной стоимости, например по чекам с покупки. А недвижимое имущество оценивается по кадастровой стоимости. Ее можно бесплатно узнать на сайте Росреестра либо запросить выписку из ЕГРН.
Для оценки имущества может понадобиться заключение специалистов. Экспертиза назначается судом в следующих случаях:
- имущество невозможно разделить в натуральной форме (квартиру или машину);
- супруги не согласны с кадастровой или рыночной стоимостью имущества;
- текущая стоимость имущества отличается от первоначальной;
- если необходимы специальные знания в различных областях науки, техники, искусства, ремесла.
В таких случаях оценку может произвести судебный эксперт или эксперт, предложенный супругами либо одним из них.
Как разделить квартиру мирным путем
Если между мужем и женой нет споров по поводу того, какие вещи или доли в недвижимости должны достаться каждому после развода, то можно заключить соглашение. Условия соглашения могут отличаться от принципа раздела имущества поровну, зафиксированного законодательно.
Соглашение о разделе имущества может составить нотариус. В нем обязательно должны быть учтены интересы каждого из супругов без ущерба для другого. В то же время при составлении соглашения один из супругов может полностью отказаться от своей части имущества в пользу другого.
Затем мировое соглашение необходимо нотариально заверить.
Как разделить квартиру через суд
Если все же дело дошло до суда, то после того, как проведена оценка стоимости квартиры, можно составлять исковое заявление.
В нем обязательно должно быть:
- наименование суда, в который подается заявление;
- сведения о сторонах — истце и ответчике;
- требование о разделе имущества с указанием, какое имущество нужно выделить истцу, а какое ответчику и почему;
- цена иска — сумма денежных средств, которую истец требует взыскать с бывшего супруга;
- сведения о предпринятых стороной/сторонами шагах, направленных на примирение, если такие действия предпринимались.
Иски о разделе имущества подают в мировой или районный суд. Если разногласий по поводу детей между супругами нет, а стоимость имущества менее 50 тыс. рублей, иск направляется в мировой суд. Во всех остальных случаях, а также если имущество дороже 50 тыс. руб., в районный суд.
После того, как иск будет зарегистрирован, суд назначит слушание дела. Участвовать в заседании можно как лично, так и через представителя, тогда на него нужно будет оформить нотариальную доверенность.
Когда дело о разделе имущества рассматривается в открытом режиме, то при наличии в суде технической возможности допускается участие через видео-конференц-связь или веб-конференцию. Если иск будет удовлетворен, то после вступления решения суда в силу имущество супругов считается разделенным согласно этому решению.
Расходы на раздел квартиры и сроки его осуществления
При подаче иска о расторжении брака размер госпошлины составляет 600 руб. Если иск одновременно содержит требования о расторжении брака и разделе имущества, то истцу придется оплатить обе госпошлины. Пошлина за повторное рассмотрение в два раза ниже — 300 руб.
Размер госпошлины за рассмотрение иска о разделе имущества зависит от суммы иска. Для исков на сумму более 1 млн руб. она составит 13,2 тыс. руб. плюс 0,5% от суммы, превышающей 1 млн руб., но не более 60 тыс. руб.
К разделу семейного имущества супругов при расторжении брака применяется трехлетний срок исковой давности. Это значит, что в течение 3 лет с того момента, как один из супругов узнал, что его права при разделе имущества могли быть нарушены, он может обратиться в суд.
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