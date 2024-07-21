Как вступить в наследство
- Кто может претендовать на наследство
- Какие родственники могут претендовать на наследство по закону
- Как работает очередность
- Что такое «наследование по завещанию»
- Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве
- Что такое наследственный договор
- Кто не может получить наследство
- Что может входить в наследство, а что нет
- С какими документами нужно обращаться к нотариусу
- Какую пошлину нужно заплатить при оформлении наследства у нотариуса
- Что делать, если я пропустил срок принятия наследства
- Что делать, если между наследниками возникли разногласия
Получение наследства, особенно если нет завещания, — непростая процедура. Поэтому потенциальным наследникам стоит знать, как правильно вступить в имущественные права. Законодательство четко регулирует сложную схему этого процесса и помогает не запутаться в очередях получателей движимых и недвижимых объектов и ценностей.
Сколько стоит вступить в наследство, как его получить, какие нужны документы и как много времени это займет — рассказываем в нашей инструкции.
Кто может претендовать на наследство
Наследование — это переход имущества и имущественных прав (в частности, долгов) от наследодателя к наследникам после смерти первого. Вступить в права наследства могут родственники в соответствии с очередностью или те, кто упомянут в завещании.
Очередность вступления в наследство соблюдается, если завещания нет. Это называется наследование по закону. Если наследодатель умер, оставив завещание, порядок отличается. Кроме этого, независимо от того есть завещание или нет, есть наследники, которым положена обязательная доля в наследстве.
Итак, человек может претендовать на наследство, если:
- упомянут в завещании;
- считается наследником по наследственному договору;
- он родственник умершего, при этом завещания или наследственного договора нет (наследование по закону);
- имеет право на обязательную долю наследственного имущества, но не упомянут завещателем, самого завещания или наследственного договора нет;
- указан в уставе наследственного фонда.
Далее в тексте подробно остановимся на каждом случае.
Какие родственники могут претендовать на наследство по закону
Наследство по закону делится между родственниками после смерти или гибели наследодателя в соответствии с очередностью. Порядок закреплен в пятом разделе третьей части Гражданского кодекса РФ.
Очередей всего восемь:
- Первая: дети, супруги, родители.
- Вторая: сестры и братья, бабушки и дедушки.
- Третья: дяди и тети умершего.
- Четвертая: прадедушки и прабабушки.
- Пятая: двоюродные внуки и внучки, а также двоюродные дедушки и бабушки.
- Шестая: двоюродные правнуки, двоюродные племянники, двоюродные дяди и тети.
- Седьмая: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
- Восьмая: государство.
Как работает очередность
Первыми вступить в наследство без завещания могут родственники первой очереди. Если их нет в живых, то первыми в очереди оказываются внуки умершего и их потомки. В случае, если никого нет из первой очереди, к наследству призывается вторая очередь. Тут тоже есть дополнение: отсутствие родственников второй очереди означает, что вступить в наследство после смерти без завещания могут племянники и племянницы умершего наследодателя.
Наследство делится между очередниками поровну — или между теми, кто в первой очереди, во второй и так далее. Если живых родственников, которые могут наследовать, нет, то наследником становится государство.
Есть важный юридический нюанс, который касается прав супруга умершего. Муж или жена имеет право на половину совместно нажитого имущества наряду с правами наследников первой очереди.
То есть, сначала совместно нажитое имущество супругов делится пополам, наследством становится половина умершего супруга, а потом муж или жена вправе получить часть из этой доли как наследник.
Что такое «наследование по завещанию»
Если умерший родственник — папа, мама, бабушка, дедушка и вообще любой человек — оставил распоряжение о своем имуществе, вступить в наследство по завещанию смогут те, кто в нем упомянут. При этом наследниками по завещанию могут быть и не родные по крови наследодателю люди. И даже не люди, а например, животные или благотворительные или коммерческие организации.
В завещании указывается, кто, что и в каком объеме получит. Завещание можно переписывать сколько угодно раз, но финальный вариант будет действителен, только если документ заверит нотариус.
Независимо от того, составлено ли завещание или происходит наследование по закону, есть категория наследников, которым положена обязательная доля в наследстве. То есть они получат свою часть в любом случае.
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Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве
Наследники, которые получат обязательную долю, — это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы. Обязательная доля равна половине того, что наследники этой категории могли бы получить при наследовании по закону (в соответствии с очередностью).
По закону обязательная доля выделяется из имущества, которое не вошло в завещание. Если его недостаточно или же все имущество распределено по завещанию, то обязательную долю родственникам выделяют из того имущества, что есть в завещании. Даже если это приведет к уменьшению наследства всех остальных.
Размер обязательной доли постоянен, и уменьшить его без суда нельзя. Но, например, если обязательный родственник не пользовался имуществом при жизни наследодателя, а тот, кто наследует по закону, пользовался (например, жил в квартире, доме, на даче или помещение было основным источником его дохода), то суд, рассмотрев материальное положение обязательных родственников и наследников-очередников, может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Что такое наследственный договор
Наследственный договор — это «новинка» в оформлении своей воли относительно имущества. Среди отличий от завещания есть главное: необходимо, чтобы наследодатель и наследник оба подписали этот договор. А завещание — личное дело наследодателя. Он может никому не рассказывать о том, что составляет его, и о том, кому и что передает после смерти.
Есть и другие различия. Наследственный договор может содержать любые условия получения наследства. Например, если это предусмотрено договором, сын будет вправе вступить в наследство отца, если ежемесячно отчислял приюту для животных 2500 рублей. Договор начинает действовать с момента его подписания, если это не оговорено отдельно.
То есть платить приюту (или выполнять другие условия) нужно будет сразу, при жизни наследодателя, а вступить в наследство на квартиру можно только после смерти хозяина. Наследственный договор, как и завещание, не отменяет прав на обязательную долю в наследстве, она будет выделена и в этом случае.
Наличие наследственного договора не ограничивает наследодателя в распоряжении имуществом. Он вполне может продать все или часть, и тогда наследник по договору не получит ничего. А если наследник умер раньше, чем наступил момент вступления в наследство, его наследники ничего не получат, потому что права по наследственному договору не передаются. Он действует только между теми, кто его подписал.
Кто не может получить наследство
Недостойные наследники не получат наследство, даже если оно им положено по закону. Это настоящий законодательный термин. Так называются те, кто нарушал права наследодателя или других наследников, и факт этого нарушения подтвердил суд.
Недостойными наследниками называют:
- родителей, лишенных родительских прав (они не будут наследовать своим детям);
- тех, кто обязан был содержать наследодателя по закону, но не делал этого;
- тех, кто незаконным путем пытался забрать побольше наследства или мешал вступать в права другим наследникам.
Что может входить в наследство, а что нет
В наследство можно передать любое имущество, права (например, на публикацию авторских произведений) и вещи: ценные бумаги, недвижимость, землю, автомобили, предметы искусства и интерьера, животных. Но если наследники вступают в наследство, то им переходят и имущественные обязательства умершего, например долги по кредитам. Исключение составляют алименты и выплаты по возмещению вреда здоровью третьим лицам. Они относятся к личным обязательствам и не переходят к другим после смерти наследодателя.
С какими документами нужно обращаться к нотариусу
Остановимся подробнее на том, как вступить в наследство и сколько вступают в наследство. С первым поможет нотариус, который откроет наследственное дело. Нужно прийти к нему с паспортом и свидетельством о смерти наследодателя. Нотариус проверит по федеральной базе, есть ли завещание (если, например, наследник не знает об этом), и откроет дело. Для этого нужно будет написать заявление об открытии дела и о принятии наследства.
Кроме паспорта и свидетельства о смерти, понадобятся другие документы для вступления в наследство. В частности, доказательства родства с умершим является свидетельство о рождении или браке (при наследовании по закону), завещание (если есть) и выписка из домовой книги с указанием последнего адреса регистрации наследодателя.
За день все решить, скорее всего, не удастся, и нотариуса придется посетить снова. Если только документы на имущество не были заранее приготовлены наследодателем. В первый раз нотариус откроет дело и подскажет, что еще нужно «донести». Потребуются документы на собственность и имущество, которые вошли в наследство.
Какую пошлину нужно заплатить при оформлении наследства у нотариуса
Вступление в наследство не бесплатно. Налоги на вступление в наследство отменили в 2006 году, но теперь действует государственная пошлина. Ее размер, или стоимость принятия наследства, зависит от ценности получаемых вещей и объектов, а также очередности наследников. Так, для родственников первой и второй очереди пошлина составит 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 тыс. рублей. Для всех остальных — 0,6%, но не более 1 млн рублей.
Стоимость имущества определяет профессиональный оценщик с соответствующей аккредитацией.
Завершает процесс наследования получение свидетельства о наследстве, в котором перечислено, какое имущество перешло к наследникам. С ним и другими документами на собственность, а также паспортом нужно обращаться в соответствующие ведомства: регистрировать недвижимое имущество на себя в Росреестре, машину — в ГИБДД.
Что делать, если я пропустил срок принятия наследства
Сроки вступления в наследство утверждены законодательно — наследники должны заявить о своих правах в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Бывает, что наследниками становятся очень дальние родственники, которые не поддерживали связь с умершим. Тогда срок вступления в наследство легко пропустить. Это не лишает наследников их прав, но восстанавливать их придется в суде.
Что делать, если между наследниками возникли разногласия
Получение наследства — очень чувствительная тема для большинства семей. Дележ имущества часто кажется несправедливым, и это приводит к личным конфликтам и судебным разбирательствам. Если не удается договориться о том, как, например, трем братьям вступить в наследство квартиры после смерти одного из родителей, придется обращаться в суд.
Ситуацию осложняет и то, что заявлять о правах на наследство, помимо очередников, могут третьи лица — внебрачные дети, супруги, проживавшие в незарегистрированном браке. Тогда между открытием наследственного дела и получением свидетельства о наследстве могут пройти месяцы или годы судебных разбирательств.
А что делать, если наследников нет вовсе? В таких случаях, как и в ситуациях, когда пропущен срок вступления в наследство, появляется такое понятие, как выморочное имущество.
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