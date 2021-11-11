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Недвижимость
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Какие права на квартиру после развода есть у матери и ребенка?

Дата публикации: 11 нояб 2021
Какие права на квартиру после развода есть у матери и ребенка?
Содержание

Когда в семье с детьми происходит развод, прежде всего нужно проанализировать, каким образом и у кого возникло право собственности на квартиру, где проживала семья.

Ольга Котова
Директор агентства недвижимости «ДЕЛО», г.Рязань

Если квартира куплена без брачного договора

Если квартира была приобретена в браке при отсутствии брачного договора между супругами, она является совместно нажитым имуществом, и право на распоряжение и проживание в ней в равной степени имеют оба супруга. А ребенок, не достигший 18 лет, по закону обязан проживать с одним из родителей.

Если квартира куплена в ипотеку

А вот при приобретении квартиры в ипотеку вместе с равными правами у обоих супругов возникают и равные обязанности, в том числе по оплате долгов.

Обычно оформление в собственность происходит двумя способами:

  1. Квартира оформляется на одного из супругов при одновременном нотариальном согласии другого на ее приобретение.
  2. Квартира сразу находится в совместной собственности.

В первом случае, хоть право собственности и оформлено на одного из супругов, кредит выплачивается из общего семейного бюджета. Поэтому при разводе суд обязательно потребует у собственника возмещения как минимум половины понесенных расходов по кредиту, даже если второй супруг отказался от претензий на квартиру.

В любом случае, в суде рассматриваются все факты и доводы в пользу увеличения или снижения доли расходов одного из супругов и решение выносится в соответствии с законом.

А вот во втором случае необходимо смотреть, были ли выделены доли. Если доли выделены, то размер прав и обязательств зависит от размера доли.

Если квартира получена по наследству

Если же квартира была получена одним из супругов по наследству, второго супруга зарегистрировали на этой же жилплощади, а впоследствии у них родился ребенок, которого тоже зарегистрировали в квартире, ситуация немного другая. Право распоряжения квартирой второго супруга в данном случае не предполагается. Да и право на проживание тоже не однозначно.

В таком случае при разводе супруг, не являющийся собственником, освобождает помещение и снимается с регистрационного учета добровольно, либо в судебном порядке.

Однако в случае, если один из супругов, не являющийся собственником квартиры, признан официальным опекуном ребенка, он имеет право до его совершеннолетия проживать с ним по месту его регистрации.

Таким образом, права матери и ребенка на квартиру в случае развода могут быть разными. Использование такого инструмента, как брачный договор, к сожалению, пока не совсем урегулировано. На практике же грамотное его составление страхует обе стороны в случае развода.

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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