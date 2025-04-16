Топ-6 ошибок при оформлении ипотеки
Покупка квартиры в ипотеку — серьезный шаг, требующий основательного подхода. Однако ряд вопросов, которые стоит обдумать перед оформлением кредита, заемщики по незнанию оставляют без внимания. Рассказываем о наиболее распространенных из них.
Ошибка №1. Переоценка финансовых возможностей
Некоторые заемщики неправильно рассчитывают сумму, которую им будет комфортно отдавать за ипотеку каждый месяц. Другие же и вовсе этого не делают. В будущем чересчур большой платеж может обернуться как минимум излишней финансовой нагрузкой, а как максимум — просрочками по кредиту.
Ежемесячный платеж не должен превышать половину вашего дохода.
Для того чтобы избежать таких ситуаций, перед оформлением ипотеки нужно как следует проанализировать свою платежеспособность:
- Посчитайте текущие доходы и расходы, включая обязательные и постоянные, такие как оплата коммуналки, детского сада/школы, обслуживание машины, покупка одежды и других необходимых вещей.
- Оцените будущие расходы (и постоянные, и переменные) и возможные изменения в доходах. Может быть, вы хотите сменить сферу деятельности, поэтому временно потеряете в зарплате, планируете рождение ребенка или крупную покупку, путешествие и так далее.
Исходя из полученных расчетов и стоит выбирать приемлемое по цене жилье и условия кредита, обращая особое внимание на его срок.
Чтобы быстрее погасить ипотеку и меньше переплатить, ряд заемщиков берут ее на небольшой срок. Однако чем он меньше, тем выше ежемесячный платеж, который в итоге может оказаться обременительным. Нелишним будет «примерить» финансовую нагрузку на себя заранее: попробуйте откладывать ипотечный платеж хотя бы в течение четырех месяцев. Так вы поймете, насколько он для вас комфортен.
Ошибка №2. Оформление потребительского кредита на первый взнос
Имея два кредита, заемщик прежде всего значительно увеличивает нагрузку на свой бюджет, что также может привести к сложностям с возвратом денег банку или нехваткой средств на текущие потребности.
Во-вторых, наличие потребительского кредита может стать причиной отказа в ипотеке. Банк при рассмотрении заявки на ипотеку оценивает общую кредитную нагрузку — если она высокая, есть вероятность, что на платежи по ипотеке человеку просто не хватит средств.
Ошибка №3. Направление всех сбережений на первый взнос
Желание внести как можно более внушительный первоначальный взнос понятно. Однако при этом следует помнить о том, что ипотека оформляется не на один год, и за это время могут произойти разные жизненные ситуации: непредвиденные расходы, например, на медицинские услуги, ремонт транспорта/техники, потеря работы и так далее. В этих случаях запас денег даст финансовую стабильность и спокойствие.
Идеальный вариант — целенаправленное создание подушки безопасности, которая будет пополняться и во время выплаты ипотеки.
Ошибка №4. Недооценка трат на ремонт
Иногда будущие новоселы не учитывают, что квартире требуется ремонт, и оказываются в ситуации, когда денег на такие работы нет. Гораздо более серьезно этот вопрос стоит в случае с жильем без отделки: по недавним оценкам, капитальный ремонт «однушки» (35–50 кв. м) обойдется в 980 тыс. руб. — 1,8 млн руб. тыс. За косметический придется отдать меньше — 350-800 тыс. руб.
Продумать этот момент следует заранее, особенно тем, кто хочет приобрести недвижимость без отделки, чтобы сэкономить. Возможно, стоит присмотреться к аналогичным лотам с готовым ремонтом и переложить расходы на него в ипотеку.
Ошибка №5. Подача заявки на ипотеку при нескольких кредитах
Как мы уже писали выше, банк при принятии решения по ипотеке, смотрит на кредитную нагрузку потенциального заемщика. Слишком высокая нагрузка снижает шансы на одобрение заявки. К примеру, человек получает зарплату 120 тыс. руб. Каждый месяц он платит по своим кредитам 30 тыс. руб., при этом платеж по ипотеке должен составить 75 тыс. руб. Таким образом, у заемщика остается всего 15 тыс. руб. в месяц. Этих денег не хватит на ежедневные расходы, и банк, вероятнее всего, откажет в ипотеке.
Поэтому правильное решение в этом случае — закрыть имеющиеся кредиты и только потом подавать заявку на кредит.
Ошибка №6. Отправка заявки на ипотеку сразу в несколько банков
Заемщик, отправляя заявку на кредит одновременно в несколько банков, снижает свой кредитный рейтинг. Это может вызвать подозрения, и банк, вероятнее всего, уменьшит запрашиваемую сумму или вовсе откажет в выдаче ипотеки.
Что такое предварительное одобрение ипотеки
- Ошибка №1. Переоценка финансовых возможностей
- Ошибка №2. Оформление потребительского кредита на первый взнос
- Ошибка №3. Направление всех сбережений на первый взнос
- Ошибка №4. Недооценка трат на ремонт
- Ошибка №5. Подача заявки на ипотеку при нескольких кредитах
- Ошибка №6. Отправка заявки на ипотеку сразу в несколько банков
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