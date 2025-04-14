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Ипотека
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На что обратить внимание, если решили взять ипотеку

Дата публикации: 14 апр 2025
На что обратить внимание, если решили взять ипотеку

Вы хотите приобрести квартиру или дом и готовитесь оформить ипотеку. Рассказываем, на что обратить внимание на этом этапе покупки недвижимости.

Первоначальный взнос

Первоначальный взнос — это часть стоимости жилья, которую вы готовы внести, чтобы получить ипотеку. Если по-другому, то это деньги, которые покупатель выплачивает продавцу как часть оплаты за недвижимость. Остальную сумму в рамках сделки с ипотекой заплатит банк. Поэтому — чем больше первоначальный взнос вы накопили, тем меньше сумма кредита.

Помимо накопленных денег, как первоначальный взнос можно использовать материнский капитал — если позволяют условия ипотечной программы, а также жилищные сертификаты. Накопления и средства маткапитала можно внести вместе.

Если вы присмотрели недвижимость, рассчитайте первоначальный взнос и предварительные условия ипотеки в калькуляторе Домклик.

Сумма ипотеки

Минимальная сумма ипотеки — 300 000 рублей, максимальная зависит от вашего дохода и других факторов.

Узнать сумму, которую одобрит банк, можно только одним способом — подать заявку. Банк учитывает в качестве дохода зарплату и дополнительный доход, например от аренды квартиры.

Алименты, пособия, выплаты по уходу за ребёнком и стипендии доходом не считаются.

Вы можете взять нужную сумму в рамках одобренного лимита.

Созаемщики

Чтобы увеличить сумму кредита, можно привлекать созаёмщиков и поручителей.

Созаёмщиками по ипотеке могут быть не только супруги или родственники, но и другие люди — друзья, коллеги, знакомые.

Если созаёмщик привлекается для увеличения суммы ипотеки, то банк одобрит ипотечный кредит, учитывая его платёжеспособность.

У созаемщика такие же права и обязанности, как и у основного заемщика. В том числе он несет ту же ответственность перед банком по погашению кредита.

Ставка по ипотеке

Ставка зависит от программы ипотеки, срока кредита и других условий.

Узнайте, какие программы ипотеки вам подходят. Например, в России действуют льготные ипотечные программы. Изучите условия и поймите, по критериям каких программ проходите вы. О том, какие программы ипотеки действуют в России в 2025 году, в этой статье.

В большинстве банков есть дополнительные условия для снижения процентной ставки. В Сбере есть несколько акций и услуг, которые позволяют снизить ставку при оформлении ипотеки. Например, можно получить скидку 1%, если получаете зарплату на карту Сбербанка. К этой можно получить ещё 0,6% — при покупке недвижимости на Домклик. Суммируя некоторые скидки по ипотеке, ставку можно снизить на 12,2%.

Подробнее — читайте в статье: «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».

Срок ипотеки

Ипотечный кредит можно взять на срок до 30 лет.

Чем больше срок ипотеки, тем меньше размер ежемесячного платежа. Но в то же время, чем больше период погашения кредита, тем больше будет общая сумма процентов, выплаченная за весь срок кредитования.

Ежемесячный платеж

В день ипотечной сделки вам открыли и подключили для оплаты кредита сберегательный счет, с которого банк автоматически каждый месяц в дату платежа будет списывать денежные средства.

Ежемесячный платёж состоит из платежа по основному долгу и начисленным процентам. Понимать примерную сумму ежемесячного платежа важно — только так вы убедитесь, что можете погашать кредит без просрочек, не нарушая условия кредитного договора, и при этом у вас остаются деньги на нужные расходы.

Учитывайте, что ежемесячный платёж не должен превышать половину вашего дохода.

Дату погашения ипотечного платежа можно выбирать и менять самостоятельно, но не чаще одного раза в год.

Как изменить счет или дату списания и платить ипотеку за близкого человека, — рассказали в статье: «Как платить по ипотеке».

Кредитная история

При рассмотрении заявки на кредит банк анализирует кредитную историю заёмщика и созаёмщиков, которые участвуют в сделке.

Кредитная история — это досье, в котором хранится история ваших кредитных отношений с финансовыми организациями. Проще говоря, это информация о том, сколько у вас было кредитов, и как вы по ним платили.

Если вы нарушали условия кредитного договора раньше — у вас были просрочки по платежам или судебные разбирательства, банк может посчитать вас рисковым заёмщиком и отказать в выдаче ипотеки.

Какие факторы влияют на кредитный рейтинг и как улучшить кредитную историю — читайте в статье: «Как проверить свою кредитную историю».

Ставки
Оформление
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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