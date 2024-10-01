Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика
Для получения налогового вычета, а также при продаже квартиры, дачи, земельного участка или иного объекта недвижимости, которая находится в собственности меньше минимального срока владения, необходимо задекларировать полученный доход и подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую. Сделать это можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и только через расширенную версию личного кабинета (то есть только через ПК или ноутбук).
Делимся пошаговой инструкцией о том, как это сделать.
Шаг 1. Войдите в личный кабинет налогоплательщика
Войдите в свой личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС России) с помощью логина (это ваш ИНН) и пароля. Если вы не регистрировали личный кабинет на сайте ФНС и не пользовались им ранее, для входа нажмите «Войти через госуслуги (ЕСИА)».
Введите логин и пароль от учетной записи на Госуслугах. Нажмите «Войти».
Если у вас нет учетной записи на портале госуслуг, ее можно легко завести через Сбербанк Онлайн.
Для этого войдите или зарегистрируйтесь в веб-версии или мобильном приложении Сбербанк Онлайн. В поисковой строке наберите «Регистрация на Госуслугах» и оставьте заявку.
Далее, если у вас нет учетной записи на портале госуслуг, нажмите «Зарегистрироваться», если у вас упрощенная учетная запись — нажмите «Подтвердить».
При регистрации или подтверждении на портале «Госуслуги» через Сбербанк Онлайн учетная запись получит статус «Подтвержденная».
Готово: вам доступны все государственные услуги и сервисы в электронном виде. Дальше используйте данные от своей учетной записи на «Госуслугах» для входа в личный кабинет налогоплательщика.
Если вы заходите в личный кабинет ФНС впервые, появится уведомление о том, что он формируется. Процесс занимает до трех рабочих дней со дня регистрации в личном кабинете. Когда он будет сформирован, перейдите в своем профиле в раздел «Сведения», нажав на поле с вашей фамилией.
Шаг 2. Проверьте персональные данные в личном кабинете налогоплательщика
В разделе «Персональные данные» проверьте паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства. Если все верно, переходите в раздел «Электронная подпись».
Если данные введены некорректно, исправьте и нажмите «Уточнить персональные данные». После этого заявление будет отправлено в налоговую инспекцию для подтверждения соответствующих сведений. Это займет от 14 до 30 календарных дней.
Перейдите в раздел «Настройки профиля», нажав на поле с вашей фамилией. В разделе «Учетная запись» заполните поля «Номер телефона» и «Электронная почта». Нажмите «Сохранить изменения».
Далее переходите в раздел «Электронная подпись», расположенный ниже.
Шаг 3. Выпустите сертификат электронной подписи
Если у вас нет сертификата электронной подписи (ЭП) в личном кабинете налогоплательщика, вам нужно получить сертификат ключа проверки ЭП.
Для этого перейдите в раздел «Электронная подпись» → выберите вариант хранения электронной подписи «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России» → проверьте корректность указанных сведений в «Реквизитах сертификата» → придумайте пароль, который в дальнейшем будете использовать для отправки электронных деклараций или других документов в налоговую службу на рассмотрение.
Далее введите этот пароль в окно «Установите пароль для доступа» → введите его еще раз → нажмите «Отправить запрос». Изготовление ключа занимает от 30 минут до суток. После того, как он будет готов, появится следующая информация.
Если сертификат уже получен, переходите к подачеде кларации 3-НДФЛ.
Если у вас уже есть сертификат электронной подписи, но вы не помните пароль, сертификат нужно отозвать и сформировать новый.
Шаг 4. Подайте декларацию 3-НДФЛ
Выберите вкладку «Вычеты» → «Декларации».
Выберите «Подать декларацию» → «Загрузить готовую декларацию».
Затем укажите год, за который направляется декларация.
Выберите файл с налоговой декларацией, подготовленной ранее вами или для вас специалистом Домклик, формата .xml и загрузите документ через кнопку «Выберите файл».
Готово: декларация загружена. Дальше прикрепите все документы, которые подтверждают доходы и расходы, заявленные в декларации.
Важно: Суммарный объем всех отправляемых файлов не должен превышать 20 мегабайт. Сканируя документы, рекомендуем использовать такие параметры:
- разрешение 200 – 300 DPI (точек на дюйм)
- геометрические размеры изображения 1024х768
- одноцветное (черно-белое) изображение
- сохранение в форматах PDF, JPG, PNG, TIF
После сканирования убедитесь, что полученные изображения хорошо читаются в масштабе 100%.
Перед тем как отправить декларацию, необходимо подписать ее электронной подписью. Для этого введите пароль, придуманный при изготовлении электронного ключа, и нажмите «Отправить».
Шаг 5. Убедитесь, что документы поступили в ФНС
Проверить регистрацию документов в ФНС можно на второй-третий день после отправки декларации 3-НДФЛ и приложенных документов.
Уведомление об этом поступит в сообщения личного кабинета.
Письмо будет располагаться во вкладке «Налоговая декларация по налогу на доходы (форма 3-НДФЛ)».
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