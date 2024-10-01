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Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика

Дата публикации: 01 окт 2024
Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика
Содержание

Для получения налогового вычета, а также при продаже квартиры, дачи, земельного участка или иного объекта недвижимости, которая находится в собственности меньше минимального срока владения, необходимо задекларировать полученный доход и подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую. Сделать это можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и только через расширенную версию личного кабинета (то есть только через ПК или ноутбук).

Делимся пошаговой инструкцией о том, как это сделать.

Шаг 1. Войдите в личный кабинет налогоплательщика

Войдите в свой личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС России) с помощью логина (это ваш ИНН) и пароля. Если вы не регистрировали личный кабинет на сайте ФНС и не пользовались им ранее, для входа нажмите «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №3

Введите логин и пароль от учетной записи на Госуслугах. Нажмите «Войти». 

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №4

Если у вас нет учетной записи на портале госуслуг, ее можно легко завести через Сбербанк Онлайн.

Для этого войдите или зарегистрируйтесь в веб-версии или мобильном приложении Сбербанк Онлайн. В поисковой строке наберите «Регистрация на Госуслугах» и оставьте заявку.

В веб-версии СберБанк Онлайн
В мобильном приложении СберБанк Онлайн
В мобильном приложении СберБанк Онлайн

Далее, если у вас нет учетной записи на портале госуслуг, нажмите «Зарегистрироваться», если у вас упрощенная учетная запись — нажмите «Подтвердить».

При регистрации или подтверждении на портале «Госуслуги» через Сбербанк Онлайн учетная запись получит статус «Подтвержденная».

Готово: вам доступны все государственные услуги и сервисы в электронном виде. Дальше используйте данные от своей учетной записи на «Госуслугах» для входа в личный кабинет налогоплательщика.

Если вы заходите в личный кабинет ФНС впервые, появится уведомление о том, что он формируется. Процесс занимает до трех рабочих дней со дня регистрации в личном кабинете. Когда он будет сформирован, перейдите в своем профиле в раздел «Сведения», нажав на поле с вашей фамилией.

Шаг 2. Проверьте персональные данные в личном кабинете налогоплательщика

В разделе «Персональные данные» проверьте паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства. Если все верно, переходите в раздел «Электронная подпись».

Если данные введены некорректно, исправьте и нажмите «Уточнить персональные данные». После этого заявление будет отправлено в налоговую инспекцию для подтверждения соответствующих сведений. Это займет от 14 до 30 календарных дней.

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №1

Перейдите в раздел «Настройки профиля», нажав на поле с вашей фамилией. В разделе «Учетная запись» заполните поля «Номер телефона» и «Электронная почта». Нажмите «Сохранить изменения».

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №3

Далее переходите в раздел «Электронная подпись», расположенный ниже.

Шаг 3. Выпустите сертификат электронной подписи

Если у вас нет сертификата электронной подписи (ЭП) в личном кабинете налогоплательщика, вам нужно получить сертификат ключа проверки ЭП.

Для этого перейдите в раздел «Электронная подпись» → выберите вариант хранения электронной подписи «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России» → проверьте корректность указанных сведений в «Реквизитах сертификата» → придумайте пароль, который в дальнейшем будете использовать для отправки электронных деклараций или других документов в налоговую службу на рассмотрение.

Далее введите этот пароль в окно «Установите пароль для доступа» → введите его еще раз → нажмите «Отправить запрос». Изготовление ключа занимает от 30 минут до суток. После того, как он будет готов, появится следующая информация.

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №1

Если сертификат уже получен, переходите к подачеде кларации 3-НДФЛ.

Если у вас уже есть сертификат электронной подписи, но вы не помните пароль, сертификат нужно отозвать и сформировать новый.

Шаг 4. Подайте декларацию 3-НДФЛ

Выберите вкладку «Вычеты» → «Декларации».

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №1

Выберите «Подать декларацию» → «Загрузить готовую декларацию».

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №1

Затем укажите год, за который направляется декларация.

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №1

Выберите файл с налоговой декларацией, подготовленной ранее вами или для вас специалистом Домклик, формата .xml и загрузите документ через кнопку «Выберите файл».

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №13

Готово: декларация загружена. Дальше прикрепите все документы, которые подтверждают доходы и расходы, заявленные в декларации.

Важно: Суммарный объем всех отправляемых файлов не должен превышать 20 мегабайт. Сканируя документы, рекомендуем использовать такие параметры:

  • разрешение 200 – 300 DPI (точек на дюйм)
  • геометрические размеры изображения 1024х768
  • одноцветное (черно-белое) изображение
  • сохранение в форматах PDF, JPG, PNG, TIF

После сканирования убедитесь, что полученные изображения хорошо читаются в масштабе 100%.

Перед тем как отправить декларацию, необходимо подписать ее электронной подписью. Для этого введите пароль, придуманный при изготовлении электронного ключа, и нажмите «Отправить».

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №3

Шаг 5. Убедитесь, что документы поступили в ФНС

Проверить регистрацию документов в ФНС можно на второй-третий день после отправки декларации 3-НДФЛ и приложенных документов.

Уведомление об этом поступит в сообщения личного кабинета.

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №10

Письмо будет располагаться во вкладке «Налоговая декларация по налогу на доходы (форма 3-НДФЛ)».

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика №11
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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии39
Е
Елизавета Б.
11 окт 2024

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если муж в договоре не подписывал документы , то можно через упрощенное ему подать , если собственник я, а он скрытый собственник ?

Домклик
14 окт 2024

Елизавета Б.здравствуйте! Упрощённый налоговый вычет с помощью Домклик может оформить только титульный заёмщик, супруг может оформить вычет напрямую в ФНС России.

Как получить налоговый вычет супругам, рассказали в статье.

Н
Наталья В.
27 июн 2024

Здравствуйте , подала заявку на возврат % по ипотеке по упрощенной процедуре (через Домклик). Согласно справки из банка об уплаченных процентах выплаты % начались с 20.09.2020г. а заявку я смогла подать только на 2023,2022 и 2021гг. Общая сумма выплат по % за эти годы, автоматически указанная в заявлении меньше, чем сумма в справке из банка, т.к. 2020г. не учтен. Как я могу вернуть % за 2020 год?

Домклик
04 июл 2024

Наталья В.здравствуйте! Получить налоговый вычет возможно только за 3 последних года.

П
Пользователь
13 июн 2024

Здравствуйте! Если сделка была электронная, в договоре нет физических подписей сторон, подписи в отдельных файлах с расширением .sig, сайт ФНС не поддерживает этот формат файлов - как доказать легитимность направленных без подписей документов?

Домклик
17 июн 2024

Пользовательздравствуйте. Лучше уточнить напрямую в ФНС по номеру горячей линии или обратившись в техническую поддержку.

М
Марина М.
20 нояб 2024

ПользовательВам удалось подать декларацию? Как приняли кредитный договор без эцп? Аналогичная ситуация

М
Марина М.
20 нояб 2024

ПользовательЗдравствуйте! Вам удалось отправить в ИФНС кредитный договор без ЭЦП? Аналогичная ситуация

Домклик
20 нояб 2024

Марина М.здравствуйте! Лучше уточнить напрямую в ФНС по номеру горячей линии или обратившись в техническую поддержку.

Домклик
20 нояб 2024

Марина М.здравствуйте! Лучше уточнить напрямую в ФНС по номеру горячей линии или обратившись в техническую поддержку.

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