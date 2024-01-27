Как рассчитать бюджет на ремонт за пять шагов
Ремонт квартиры — мероприятие не только хлопотное, но и дорогое. Когда его планируют, составляют бюджет. Он помогает определить, сколько потребуется денег и на чем можно сэкономить.
Рассказываем, как поэтапно посчитать стоимость работы и материалов.
Определитесь с типом ремонта
Для начала определите, в каком состоянии квартира, и что конкретно вы хотите.
Если в квартире стены ровные, штукатурка не осыпается, полы не скрипят, из окон не дует, проводка и трубы в порядке — предстоит косметический ремонт. Он подразумевает замену чистовой отделки: обоев, ламината, краски на потолке.
Если же трубы текут, розетки искрят, а штукатурка трескается, готовьтесь к капитальному ремонту. Это полная замена отделки и коммуникаций. Стоит он соответственно.
Если речь о квартире в новостройке, не учитывайте в смете демонтаж. Рассчитывайте бюджет, исходя из отделки от застройщика. То, что включено в стоимость квартиры, в смету не включайте.
На стоимость ремонта влияют сложные элементы: потолки в 2-3 уровня, лепнина, подиумы. Планируете подобное — включайте в смету.
Рассчитайте площадь поверхностей
Метраж пригодится, чтобы рассчитать стоимость материалов и работу мастеров. Потребуется площадь пола, стен и потолка.
Площадь пола возьмите из плана квартиры или посчитайте самостоятельно.
Для прямоугольной комнаты умножьте длины сторон (обозначим их a и b): S=a*b.
Помещения сложной формы разбейте на простые фигуры, посчитайте для них площадь и сложите.
Чтобы рассчитать площадь стен, сложите длины всех сторон комнаты и умножьте на высоту стен (c).
Для прямоугольной комнаты формула выглядит так: S=(2a+2b)*c.
Вычтите площади окон и дверных проемов — их рассчитайте по той же формуле, что и площадь пола.
Площадь потолка обычно равна площади пола.
Составьте смету на работы
Здесь есть два варианта.
Сложный. Сначала составьте перечень работ, которые нужно провести. Затем найдите в интернете расценки мастеров из вашего региона. В зависимости от вида работ, цену выставляют за квадратный метр, погонный метр или штуку. Составьте таблицу и внесите туда виды работ, цену за единицу, необходимый объем и итоговую стоимость.
Простой. Пригласите домой прораба, мастеров или сметчика из ремонтной компании. Расскажите им о своих пожеланиях и попросите рассчитать стоимость работы. Заодно и исполнителя подберете: подробная смета — добрый знак. Только изучайте ее внимательно, чтобы пункты не дублировались, и не было того, о чем вы не просили.
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Поэтапная оплата. Оплачивайте ремонт постепенно — каждый этап работы вы можете проверить и оплатить отдельно.
Персональный менеджер. Внимательный сотрудник службы поддержки будет рядом на протяжении всего ремонта и ответит на все вопросы заказчика.
Посчитайте стоимость материалов
Этот шаг можно объединить с предыдущим, если попросить подрядчика заодно рассчитать смету на материалы. Так делают, если заказывают их у исполнителей.
Чтобы рассчитать стоимость материалов самостоятельно, составьте таблицу. Включите в нее вид материала, единицу измерения, цену за единицу, необходимое количество и итоговую стоимость.
Для начала определитесь, какие материалы понадобятся. Подберите конкретные наименования и внесите их в таблицу с ценами. Не забудьте о мелочах: розетки, выключатели, трубы и фитинги тоже стоят денег.
Рассчитайте необходимое количество. Например, в мешке 30 кг сухой смеси. Расход на квадратный метр — 12 кг. Вам нужно обработать стену 15 квадратных метров. Получаем: 12*15/30 = 6 мешков.
Обратите внимание, что некоторые материалы покупают с запасом. Например, обои с рисунком. Обычно на упаковках пишут, как рассчитать количество материала.
Учтите дополнительные расходы и резерв
Стоимость ремонта складывается не только из работ и материалов. Есть и дополнительные расходы:
- дизайн-проект
- согласование перепланировки
- мебель
- бытовая техника
- доставка, сборка
- текстиль и декор
Частично на них можно сэкономить: обойтись типовой планировкой, составить проект самостоятельно, забрать материалы из магазина и собрать часть мебели самим. Но даже так они составят весомую часть сметы.
Сложите стоимость работ, материалов и дополнительных трат, а затем прибавьте 20-30% от этой суммы. Это резерв на случай непредвиденных обстоятельств — например, если испортится часть материалов или понадобятся дополнительные услуги. Он защитит семейный бюджет и позволит не влезть в долги.
Бюджет на ремонт поможет соотнести желания с возможностями и подскажет, на чем сэкономить. Он отрезвляет: если в распоряжении 500 тысяч, а в смете получился миллион, придется заменить часть материалов на аналоги подешевле или убрать сложные, но чисто декоративные детали. Или отложить ремонт до времен, когда появятся деньги на мечту.