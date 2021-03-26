Особенности покупки и продажи комнаты и доли в ипотеку
Бывают случаи, когда купить или продать нужно не целую квартиру, а долю или комнату в ней.
Разберемся, в чем разница между этими понятиями, и какие особенности у таких сделок.
Что такое «комната» и что такое «доля»
Комната — это выделенная часть квартиры, помещение с определенными квадратными метрами и отдельным кадастровым номером.
Доля — это не часть квартиры, а часть права собственности на нее. Обычно доля определяется дробью. Например, если владельцев долевой собственности двое, в выписке из ЕГРН на каждого из них будет записано: доля в праве ½.
Долю и комнату можно купить в ипотеку СберБанка по программе «Приобретение готового жилья». Комнату можно также приобрести по программе «Военная ипотека».
Особенности сделки с комнатой и долей
✅ Преимущестенное право покупки
Одна из главных особенностей сделок с долями или комнатами — это преимущественное право покупки.
Суть в том, что если вы хотите продать свою долю или комнату в квартире, то сначала должны предложить выкупить ее владельцам остальных долей или комнат. Если вы этого не сделаете и продадите недвижимость посторонним людям — такую сделку можно будет признать недействительной.
❗️Например: В квартире две комнаты и два владельца — Гриша и Алла. Гриша хочет продать свою комнату и предлагает купить ее Алле.
Если Алла отказывается, то нужно получить у нее нотариальный отказ от преимущественного права покупки. Если же Алла не хочет писать отказ, то Гриша может через нотариуса отправить ей заявление о намерении продать свою комнату. А потом получить опять же у нотариуса свидетельство о передаче заявления. В нем будет указан полученный ответ или написано, что ответа не получено. В таком случае, Гриша может продавать комнату кому угодно, по своему усмотрению.
✅ Передача недвижимости в залог
При покупке доли в ипотеку требуется передать в залог не кредитуемую долю, а всю недвижимость целиком. Остальные участники долевой собственности должны также оформить свои доли в залог банка. Причем это нужно сделать до выдачи кредита.
❗️Например: Гриша решил продать свою долю в квартире, Алла не возражает. Покупатель хочет взять ипотеку. Но для этого в залог банку нужно передать обе доли.
Алла идет в банк и подписывает договор ипотеки — после его регистрации в Росреестре доля будет в обременении ипотекой в силу договора.
Только после этого покупатель подписывает договор на покупку доли, и кредит выдается. После регистрации договора купли-продажи купленная доля тоже будет в залоге банка, а в ЕГРН будет запись по обременению ипотекой в силу закона.
Таким образом, в залоге у банка будет полностью весь объект.
Если остальные владельцы долей не соглашаются оформлять свои доли в залог, то в качестве обеспечения можно предоставить какую-то другую недвижимость. В таком случае долю, которую покупают, не нужно отдавать в залог банка, так как обеспечением по кредиту будет другой объект недвижимости. Залог на нее надо оформить до выдачи кредита.
✅ Отчет об оценке при покупке доли или комнаты
При заказе отчета об оценке по комнате достаточно оценить только приобретаемую комнату.
При покупке доли оценивается рыночная стоимость всего объекта и отдельно всех долей.
✅ Страхование залога
При покупке недвижимости в ипотеку залог, предоставляемый банку, необходимо застраховать.
Так как при покупке доли в залог оформляется весь объект, то и залоговое страхование оформляется тоже на весь объект, а не на долю. Если в залог банку оформляется другой объект недвижимости, то страхуют его, а кредитуемый — нет.
При передаче в залог комнаты нужно страховать только ее.