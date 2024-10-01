Электронная регистрация права собственности: как это работает
- Что включает в себя сервис электронной регистрации
- Что такое УКЭП и зачем она нужна
- Для каких сделок подходит электронная регистрация
- Где оформить электронную регистрацию права собственности
- Как проходит электронная регистрация права собственности
- Сколько времени занимает электронная регистрация права собственности
- Причины задержек регистрации
- Какие документы нужны для оформления электронной регистрации
- Ограничения по электронной регистрации права собственности
- Сколько стоит электронная регистрация права собственности
- Можно ли оформить электронную регистрацию права собственности с ипотекой другого банка
Регистрация права собственности на недвижимость — это процесс внесения сведений о праве на объект недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в результате которого вы официально подтверждаете в Росреестре свое право на владение недвижимостью.
Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.
В среднем регистрация в электронном виде занимает 1 день, это в несколько раз быстрее по сравнению с обычным способом.
Что включает в себя сервис электронной регистрации
- Оплата госпошлины за регистрацию перехода права собственности
- Выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для всех участников сделки
- Отправка документов в электронном виде в Росреестр
- Взаимодействие с Росреестром и сопровождение регистрации
- Консультации и помощь персонального менеджера
Что такое УКЭП и зачем она нужна
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это электронный аналог вашей обычной подписи, обладающий дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи (п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об электронной подписи»).
Для создания УКЭП используются криптографические средства, надежность которых подтверждается ФСБ России. Электронный документ, подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. УКЭП невозможно подделать.
Для каких сделок подходит электронная регистрация
Электронная регистрация права собственности подходит, если вы покупаете:
- Квартиру в новостройке или в готовом доме за собственные средства или в ипотеку
- Комнату на вторичном рынке за собственные средства или в ипотеку
- Земельный участок с постройками и без на вторичном рынке за собственные средства или в ипотеку
Также можно воспользоваться cервисом электронной регистрации при рефинансировании ипотеки и получении кредита под залог недвижимости.
Где оформить электронную регистрацию права собственности
Оформить электронную регистрацию права собственности можно в ипотечных центрах СберБанка сразу вместе со сделкой покупки недвижимости. Ездить в банк несколько раз не надо.
Узнать адреса таких центров в вашем городе и проконсультироваться с менеджером банка можно по телефону 900 или в личном кабинете обслуживания ипотеки Домклик.
Как проходит электронная регистрация права собственности
- Вы подписываете договор-оферту на оказание услуги электронной регистрации
- Менеджер выпускает участникам сделки УКЭП
- Участники сделки подписывают документы
- Менеджер банка отправит ваши документы в Росреестр в электронном виде
- Затем Росреестр получает документы и приступает к регистрации
- Когда все будет готово, договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации будут доступны в личном кабинете Домклик. Если у вас покупка недвижимости от застройщика ( по договору долевого участия, по договору купли-продажи, по дополнительному соглашению к ДДУ), то документы о регистрации придут на вашу электронную почту
Сколько времени занимает электронная регистрация права собственности
Процесс электронной регистрации, в среднем, занимает 1 рабочий день. В некоторых регионах России электронная регистрация может занимать несколько часов.
Причины задержек регистрации
Миллионы клиентов уже воспользовались сервисом электронной регистрации, и в подавляющем большинстве случаев всё проходит штатно. Но если вдруг что-то пошло не по плану, помните несколько важных вещей.
- Вы узнаете о том, что с регистрацией возникла проблема. Мы первые узнаем о проблеме — и сразу берем ее на контроль, а также оперативно доводим информацию о ситуации до участников сделки. Вы получите СМС с указанием причины и дальнейшими действиями для регистрации сделки. Вам не придется гадать о том, что происходит и наводить справки в Росреестре самостоятельно.
- Вам ничего не придется делать, если проблему можно решить без вашего участия. Мы совместно с застройщиком и менеджером банка решаем проблемы, помогаем исправить замечания и поддерживаем связь с Росреестром.
- Ваша сделка будет зарегистрирована так быстро, как это возможно в возникшей ситуации. В 50% случаев на устранение ошибок уходит меньше 5 рабочих дней.
Если у вас сделка с ипотекой, задать любой вопрос вы сможете менеджеру по ипотечному кредитованию в личном кабинете Домклик— доступен чат и звонок. Если сделка без ипотеки — вы будете получать СМС со статусом регистрации.
Но и после регистрации мы не оставляем клиентов без поддержки: в личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик доступны более 50 популярных услуг, а также чат с менеджером.
Всё о сроках электронной регистрации сделки в СберБанке
Какие документы нужны для оформления электронной регистрации
Точный список документов вам сообщит менеджер банка по телефону или в чате личного кабинета Домклик. Как правило, список документов, следующий:
- Паспорт (если покупателей несколько — нужен паспорт каждого)
- Договор о покупке недвижимости (договор долевого участия или договор купли-продажи)
- Ипотечный договор (только для сделок с ипотекой)
- ИНН
- СНИЛС
Список документов может отличаться, так как оформить электронную регистрацию права собственности можно с разными типами недвижимости и на разных условиях (например, сделка без ипотеки или с ипотекой).
Проконсультируйтесь с менеджером до визита в банк, он сообщит вам все детали и назовет полный список документов для вашего случая. Сделать это можно в личном кабинете Домклик или по телефону 900.
Ограничения по электронной регистрации права собственности
Технические ограничения
- Оформляется военная ипотека.
- Право собственности оформлено до 1998 г.
- В сделке участвуют больше шести покупателей, больше пяти продавцов.
- Отсутствие согласия от застройщика на проведение электронной регистрации.
- В выписке ЕГРН есть запрет на проведение сделки без личного участия собственника (в случае, если за него выступает доверенное лицо).
В сделках с юридическим лицом не допускается участие несовершеннолетних и доверенных лиц по документам:
- Договор купли-продажи
- Договор участия в долевом строительстве
- Договор уступки прав требования
Ограничения по объекту недвижимости
- Приобретается больше двух объектов недвижимости
- Приобретаемая недвижимость — памятник культурного наследия
Когда требуется участие нотариуса на основе закона
- Продается доля или часть объекта недвижимости
- Одно из лиц, которое участвует в сделке, под опекой или попечительством
- Супруги покупают недвижимость в доли без брачного договора.
Сколько стоит электронная регистрация права собственности
Стоимость услуги — от 8 600 рублей, и её можно включить в сумму ипотеки. Стоимость зависит от региона и типа недвижимости.
Точную стоимость в каждом конкретном случае можно уточнить у менеджера ипотечного кредитования Сбербанка в личном кабинете Домклик или по телефону 900.
Можно ли оформить электронную регистрацию права собственности с ипотекой другого банка
На момент публикации материала — да, это возможно, но только по сделкам с первичным жильём через застройщиков–партнеров банка, которые подключены к программе.
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