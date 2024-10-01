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Электронная регистрация права собственности: как это работает

Недвижимость
01 окт 2024
534K
Электронная регистрация права собственности: как это работает
Содержание

Регистрация права собственности на недвижимость — это процесс внесения сведений о праве на объект недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в результате которого вы официально подтверждаете в Росреестре свое право на владение недвижимостью.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

В среднем регистрация в электронном виде занимает 1 день, это в несколько раз быстрее по сравнению с обычным способом.    

Что включает в себя сервис электронной регистрации

  • Оплата госпошлины за регистрацию перехода права собственности
  • Выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для всех участников сделки
  • Отправка документов в электронном виде в Росреестр
  • Взаимодействие с Росреестром и сопровождение регистрации
  • Консультации и помощь персонального менеджера

Что такое УКЭП и зачем она нужна

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это электронный аналог вашей обычной подписи, обладающий дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи (п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об электронной подписи»).

Для создания УКЭП используются криптографические средства, надежность которых подтверждается ФСБ России. Электронный документ, подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. УКЭП невозможно подделать.

Для каких сделок подходит электронная регистрация

Электронная регистрация права собственности подходит, если вы покупаете:

  • Квартиру в новостройке или в готовом доме за собственные средства или в ипотеку
  • Комнату на вторичном рынке за собственные средства или в ипотеку
  • Земельный участок с постройками и без на вторичном рынке за собственные средства или в ипотеку

Также можно воспользоваться cервисом электронной регистрации при рефинансировании ипотеки и получении кредита под залог недвижимости.

Где оформить электронную регистрацию права собственности

Оформить электронную регистрацию права собственности можно в ипотечных центрах СберБанка сразу вместе со сделкой покупки недвижимости. Ездить в банк несколько раз не надо. 

Узнать адреса таких центров в вашем городе и проконсультироваться с менеджером банка можно по телефону 900 или в личном кабинете обслуживания ипотеки Домклик.

Как проходит электронная регистрация права собственности

  • Вы подписываете договор-оферту на оказание услуги электронной регистрации
  • Менеджер выпускает участникам сделки УКЭП
  • Участники сделки подписывают документы
  • Менеджер банка отправит ваши документы в Росреестр в электронном виде
  • Затем Росреестр получает документы и приступает к регистрации
  • Когда все будет готово, договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации будут доступны в личном кабинете Домклик. Если у вас покупка недвижимости от застройщика ( по договору долевого участия, по договору купли-продажи, по дополнительному соглашению к ДДУ), то документы о регистрации придут на вашу электронную почту 

Сколько времени занимает электронная регистрация права собственности

Процесс электронной регистрации, в среднем, занимает 1 рабочий день. В некоторых регионах России электронная регистрация может занимать несколько часов.

Причины задержек регистрации 

Миллионы клиентов уже воспользовались сервисом электронной регистрации, и в подавляющем большинстве случаев всё проходит штатно. Но если вдруг что-то пошло не по плану, помните несколько важных вещей.

  • Вы узнаете о том, что с регистрацией возникла проблема. Мы первые узнаем о проблеме — и сразу берем ее на контроль, а также оперативно доводим информацию о ситуации до участников сделки. Вы получите СМС с указанием причины и дальнейшими действиями для регистрации сделки. Вам не придется гадать о том, что происходит и наводить справки в Росреестре самостоятельно.
  • Вам ничего не придется делать, если проблему можно решить без вашего участия. Мы совместно с застройщиком и менеджером банка решаем проблемы, помогаем исправить замечания и поддерживаем связь с Росреестром.
  • Ваша сделка будет зарегистрирована так быстро, как это возможно в возникшей ситуации. В 50% случаев на устранение ошибок уходит меньше 5 рабочих дней.

Если у вас сделка с ипотекой, задать любой вопрос вы сможете менеджеру по ипотечному кредитованию в личном кабинете Домклик— доступен чат и звонок. Если сделка без ипотеки — вы будете получать СМС со статусом регистрации.

Но и после регистрации мы не оставляем клиентов без поддержки: в личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик доступны более 50 популярных услуг, а также чат с менеджером.

Всё о сроках электронной регистрации сделки в СберБанке

Какие документы нужны для оформления электронной регистрации

Точный список документов вам сообщит менеджер банка по телефону или в чате личного кабинета Домклик. Как правило, список документов, следующий:

  • Паспорт (если покупателей несколько — нужен паспорт каждого)
  • Договор о покупке недвижимости (договор долевого участия или договор купли-продажи)
  • Ипотечный договор (только для сделок с ипотекой)
  • ИНН
  • СНИЛС 

Список документов может отличаться, так как оформить электронную регистрацию права собственности можно с разными типами недвижимости и на разных условиях (например, сделка без ипотеки или с ипотекой).

Проконсультируйтесь с менеджером до визита в банк, он сообщит вам все детали и назовет полный список документов для вашего случая. Сделать это можно в личном кабинете Домклик или по телефону 900.

Ограничения по электронной регистрации права собственности

Технические ограничения

  • Оформляется военная ипотека.
  • Право собственности оформлено до 1998 г.
  • В сделке участвуют больше шести покупателей, больше пяти продавцов.
  • Отсутствие согласия от застройщика на проведение электронной регистрации.
  • В выписке ЕГРН есть запрет на проведение сделки без личного участия собственника (в случае, если за него выступает доверенное лицо).

В сделках с юридическим лицом не допускается участие несовершеннолетних и доверенных лиц по документам:

  • Договор купли-продажи
  • Договор участия в долевом строительстве
  • Договор уступки прав требования

Ограничения по объекту недвижимости

  • Приобретается больше двух объектов недвижимости
  • Приобретаемая недвижимость — памятник культурного наследия

Когда требуется участие нотариуса на основе закона

  • Продается доля или часть объекта недвижимости
  • Одно из лиц, которое участвует в сделке, под опекой или попечительством
  • Супруги покупают недвижимость в доли без брачного договора.

Сколько стоит электронная регистрация права собственности

Стоимость услуги — от 8 600 рублей, и её можно включить в сумму ипотеки. Стоимость зависит от региона и типа недвижимости.

Точную стоимость в каждом конкретном случае можно уточнить у менеджера ипотечного кредитования Сбербанка в личном кабинете Домклик или по телефону 900.

Можно ли оформить электронную регистрацию права собственности с ипотекой другого банка

На момент публикации материала — да, это возможно, но только по сделкам с первичным жильём через застройщиков–партнеров банка, которые подключены к программе.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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