Какие документы нужно предоставить в банк после сделки по льготной программе
Согласно нормативным правовым актам Правительства России клиентам, получившим льготную программу ипотеки, нужно предоставить в банк ряд документов.
Клиентам с «Семейной ипотекой», «Ипотекой для IT» и «Региональной ипотекой»
Подтверждение полной оплаты недвижимости по программам
В рамках правил Правительства России по программам «Семейная ипотека», «Ипотека для IT» и «Региональная ипотека» полная оплата недвижимости должна быть подтверждена соответствующими документами.
На первичном рынке, а также при индивидуальном жилищном строительстве сумма (в том числе первоначальный взнос, задатки) должна размещаться на эскроу-счёте. Это нужно подтвердить выпиской со счёта эскроу.
При покупке готового жилья достаточно предоставить платёжное поручение о перечислении кредитных средств и первоначального взноса на расчётный счет продавца.
Документ, подтверждающий факт оплаты, — платёжное поручение или выписка с эскроу-счёта заёмщика, куда была зачислена вся сумма по договору (кредитные средства и первоначальный взнос).
В качестве подтверждения оплаты не принимаются:
- справка от застройщика о получении первоначального взноса на счёт застройщика;
- чеки об оплате средств по договору подряда;
- расписка от продавца;
- платёжные документы о перечислении суммы по договору, но не подтверждающие факт зачисления (например: заявление об открытии аккредитива, платежное поручение о перечислении суммы на счёт сервиса безопасных расчётов).
Клиентам с «Дальневосточной и Арктической ипотекой» и «Ипотекой для IT»
Подтверждение трудовой занятости
В рамках этих же правил Правительства клиентам, оформившим «Дальневосточную и арктическую ипотеку» и «Ипотеку для IT», нужно подтвердить трудовую занятость.
В рамках «Дальневосточной и арктической ипотеки» подтвердить трудовую занятость нужно клиентам, которые на момент заключения кредитного договора работали:
- в образовательной/медицинской государственной или муниципальной организации (если кредитный договор заключен после 01.06.2024 года);
- в организации, включённой в реестр оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В рамках «Ипотеки для IT»:
- если кредитный договор подписан до 31.07.2024 г. включительно, то в соответствии с условиями программы клиент обязан подтверждать факт трудоустройства в ИТ-компании каждые 6 месяцев в течение первых 5 лет с даты заключения кредитного договора.
- если кредитный договор подписан с 01.08.2024 г., то в соответствии с условиями программы клиент обязан подтверждать факт трудоустройства в ИТ-компании каждые 6 месяцев до полного погашения кредита.
Документом, подтверждающим факт трудовой деятельности, может быть заверенная трудовая книжка или электронная трудовая книжка с «Госуслуг» (ЭТК) и справка о доходах 2-НДФЛ.
Ответы на частые вопросы
В какой срок нужно предоставить документы, подтверждающие оплату?
Документы нужно предоставить в банк в течение 30 дней с даты выдачи кредита/подписания кредитного договора.
У меня IT-ипотека, следующая плановая дата предоставления документов, подтверждающих мою занятость в компании, — 30 января 2025 года. За какой срок до наступления данной даты я должен предоставить ЭТК и 2-НДФЛ ?
Документы можно направить в банк в течение 30 дней до наступления плановой даты. Но мы рекомендуем сделать это за 14 дней до плановой даты.
Куда нужно предоставить документы?
Вы можете загрузить документы онлайн, в чат с менеджером в личном кабинете Домклик, или принести их в территориально удобный вам офис Домклик.
В течение какого срока мои документы будут проверены?
Срок рассмотрения документов — до 5 рабочих дней. Просьба учитывать это, если близится ваша плановая дата предоставления документов.
Почему вы запрашиваете справку 2-НДФЛ?
Справка 2-НДФЛ нужна для определения ИНН компании. ИНН не содержится в электронной трудовой книжке, а в бумажной может быть представлен только в печати организации и не в читаемом виде.
Требование по предоставлению справки 2-НДФЛ распространяется на всех?
Клиентам, которые подписали кредитный договор по программе «Ипотека для IT» до 31.07.2024 года включительно и на момент подтверждения трудовой занятости не меняли основное место работы, предоставлять 2-НДФЛ необязательно.
Остальным клиентам с «Ипотекой для IT», а также клиентам с «Дальневосточной и арктической ипотекой», работающим в организации ОПК, предоставить документ нужно обязательно.
Зачем вам нужен ИНН?
Он нужен для проверки компании-работодателя на соответствие требованиям программы. Есть много организаций с одинаковым названием, ИНН же является уникальным идентификатором.
Что будет, если я не предоставлю документы о своей трудовой занятости в плановую дату?
Согласно правилам Правительства России и соответствующим им условиям кредитного договора, банк будет вынужден повысить процентную ставку по вашей ипотеке.
Как предоставить документы в домклик? пошагово объясните, а то я не смог найти как их загрузить
Владислав С.здравствуйте! Все подробности указаны в статье.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте, когда я покупал новостройку по семейной ипотеке, в банке последним моим действием было принести выписку семейного сертификата для внесения его в первоначальный взнос. Когда я спросил, какие мои действия дальше, мне сказали только дальше ждать ключей(через 1,5 года). Ни о каких подтверждениях и выписках с эскроу счета не было речи. Это было месяц назад
Артём М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.