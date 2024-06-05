Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
Расскажем, какие бывают ипотечные программы кредитования на недвижимость и как понять, какая ипотечная программа лучше всего вам подходит.
Также поговорим об услуге «Своя ставка», которая позволяет получить дополнительную скидку до 5% на ставку по ипотеке Сбера.
Какие бывают ипотечные программы
Ипотечные программы бывают разные, всё зависит от цели кредита. Если вы собираетесь купить квартиру в новостройке — это одна цель, если купить квартиру на вторичном рынке — вторая, если построить загородный дом — третья и так далее.
Ипотечные программы, которые сейчас работают в России: субсидированная ипотека от государства, от застройщика и ипотека без субсидий, ипотека от застройщика. Субсидии, говоря простым языком, — это скидки на ипотечную ставку.
Такие субсидии, как правило, гражданам предоставляет государство, которое заинтересовано в поддержке строительной отрасли и обновлении жилого фонда в стране. Именно поэтому субсидированная ипотека это обычно ипотека на квартиры в новостройках или на строительство своего нового частного дома.
Вот примеры субсидированных ипотечных программ:
- Семейная ипотека — подойдет тем, у кого есть дети
- Ипотека для IT — подойдет тем, кто работает в сфере IT
- Дальневосточная ипотека и Арктическая ипотека — подойдут жителям ДФО и Арктической зоны страны
Ипотека без субсидирования ставки — вариант для тех, кто хочет купить квартиру на вторичном рынке. По этой программе можно приобрести квартиру, комнату, апартаменты, таунхаус, жилой дом или его часть.
Также в Сбере действует специальная Ипотека без первоначального взноса. По этой программе нужно получить ипотеку под залог уже имеющейся недвижимости. Купить при этом можно квартиру, апартаменты, собственный дом или таунхаус, комнату. Но недавно льготную семейную ипотеку распространили на вторичку для семей с детьми-инвалидами в регионах, где нет строительства многоквартирных домов.
Чтобы вам было проще выбрать, ниже мы оставили ссылку, где можно посмотреть и сравнить все ипотечные программы Сбера.
>>Сравнить все ипотечные программы>>
Какие вопросы стоит задать себе при выборе ипотечной программы
Когда вы думаете, что купить — дом или квартиру — одним из самых важных решений является выбор ипотечной программы. Ниже несколько вопросов, которые вы должны задать себе, чтобы понять, какую ипотечную программу выбрать.
1. Какая у меня цель ипотеки: что я хочу купить
Ответьте себе на главные вопросы: «Зачем мне нужна ипотека, какую задачу я хочу решить?». Подумайте, посоветуйтесь с семьей и близкими, узнайте их мнение. Иногда бывает так, что мнения в семье не сходятся — возьмите паузу, чтобы четко определиться, что вам нужно, и только после этого принимайте окончательное решение.
2. Какой размер ежемесячного платежа я могу себе позволить
Это самый важный вопрос, который вы должны задать себе перед выбором ипотечной программы. Посчитайте свои ежемесячные расходы и доходы, чтобы определить максимальный размер ежемесячного платежа, который вы можете себе позволить.
3. Какая процентная ставка на ипотеку
Процентная ставка на ипотеку влияет на размер ежемесячного платежа и общую сумму, которую вы заплатите за кредит. Рассмотрите несколько вариантов и выберите программу с наиболее выгодной процентной ставкой.
>>Посмотреть ипотечные программы и ставки по ним>>
4. Какова продолжительность ипотечного кредита
Срок ипотеки влияет на размер ежемесячного платежа и общую сумму, которую вы заплатите за кредит. Обычно, чем дольше кредит, тем меньше ежемесячный платеж. Выберите программу, которая соответствует вашим финансовым целям и возможностям.
5. Какую скидку я могу получить
Изучите вопрос, сравните условия разных ипотечных программ, внимательно прочитайте информацию о скидках, которые вы можете получить. Выбор ипотечной программы может быть сложным процессом, но если вы найдете хорошие скидки, то сможете найти программу, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и возможностям.
Как получить скидку до 5% на ставку по ипотеке Сбера
На Домклик есть опция «Своя ставка», с ее помощью можно снизить процентную ставку по ипотеке Сбера, сделав единовременный платеж при оформлении кредита. Чем он больше, тем меньше ставка — причем на весь срок выплаты ипотеки.
Купить по «Своей ставке» можно квартиру на вторичном рынке или квартиру в новостройке.
При этом скидку по «Своей ставке» можно также объединять с другими скидками:
- За электронную регистрацию сделки
- За страхование жизни и здоровья
- За покупку недвижимости на Домклик
- За получение зарплаты на карту банка
В совокупности все скидки дают очень хорошую выгоду.
>>Узнать больше о «Своей ставке»>>
Как быстро выбрать ипотечную программу и рассчитать ежемесячные платежи
Найти быстрое решение по всем пунктам ипотечного кредита поможет ипотечный калькулятор. С его помощью можно рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, выбрать оптимальную ипотечную программу, узнать ставку и даже скачать график платежей.
Также в ипотечном калькуляторе вы можете подключить опцию «Своя ставка».
Ничего не понимаю,как получить ипотеку по Ижс,незавершенка,без подрядчика.ужасный сервис!!!
Антон Х.здравствуйте! В Сбере можно оформить ипотеку на завершение строительства жилого дома как по базовой программе, так и на льготных условиях по госпрограммам. Ипотека позволяет завершить строительство жилого дома на имеющейся земле, осуществить достройку дома и покупку участка, на котором находится этот недострой. Все подробности по ссылке: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/ipoteka-na-zavershenie-stroitelstva-zhilogo-doma-ot-sberbanka-usloviya-i-osobennosti
Думаю
да
Аза И.👍