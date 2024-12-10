Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
Сбербанк запустил новую опцию — «Сниженный платеж». Она позволяет уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке, а также по кредиту под залог недвижимости, на 13 месяцев.
Рассказываем, как работает опция и как ее подключить.
Как работает «Сниженный платеж»
Опция дает возможность платить меньше в первое время после получения кредита.
Так, в течение 13 месяцев клиент будет вносить только основной долг и 70% от начисленных процентов. Остальную сумму банк равномерно распределит на оставшиеся платежи по ипотеке — с 14-го по последний месяц кредита.
На сколько снизится ежемесячный платеж
Допустим, сумма кредита — 3,5 млн руб., ставка по нему — 30%, а срок — 13 лет (156 месяцев). Ежемесячный платеж равен 91 тыс. руб. Вы подключаете опцию «Сниженный платеж» на 13 месяцев, и он снижается до 65,5 тыс. руб.
С 14-го месяца, как закончится период действия сниженного платежа, он составит 94,8 тыс. руб. в месяц (базовый платеж + сумма неоплаченных процентов, поделенная на оставшиеся 143 месяца).
Преимущества опции
Вы можете решить квартирный вопрос при ограниченных финансах
Если сейчас вам некомфортно отдавать полную сумму ежемесячного платежа, то с новой опцией целый год он будет ниже. И у вас будет время решить свои вопросы, например, продать другую недвижимость или получить деньги с депозита.
А если за это время условия кредитования изменятся, вы также сможете рефинансировать кредит под более низкую ставку, воспользовавшись опцией «Ставка на снижение», которая подключается автоматически.
И потратить освободившиеся деньги на другие цели
Покупка квартиры — это еще и расходы на ремонт и покупку мебели. А если жилье не достроено, многим приходится платить за аренду.
Благодаря опции «Сниженный платеж» на эти цели можно потратить ту часть денег, которой планировалось погашать ипотеку.
Кто может воспользоваться новой опцией
Она доступна клиентам, которые берут ипотеку на покупку:
- квартиры в готовом и строящемся доме (при единовременной выдаче, не траншами);
- частного дома;
- гаража.
Также опцию можно подключить при оформлении ипотеки на строительство частного дома (при единовременной выдаче) и нецелевого кредита под залог недвижимости.
При этом срок кредита должен быть не более 13 лет.
Как подключить опцию и сколько она стоит
Подключение опции происходит в момент получения ипотеки. Отдельно платить ничего не нужно — оплатой считается увеличение ставки по кредиту на 0,5%. Дополнительные подробности можно узнать у ипотечного менеджера.
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
Эта услуга доступна при покупке вторичного жилья?
Наталья Ж.здравствуйте! Опция «Сниженный платеж» доступна клиентам, которые берут ипотеку на покупку: квартиры в готовом и строящемся доме (при единовременной выдаче, не траншами), частного дома, гаража. Кроме того, опцию можно подключить при оформлении ипотеки на строительство частного дома (при единовременной выдаче) и нецелевого кредита под залог недвижимости.
Для уточнения подробностей мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
А если гасишь досрочными платежами за эти 13 месяцев весь основной долг, что будет с "перераспределёнными" процентами?
Иван Н.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
А если досрочно погасить эту ипотеку? Например через месяц после взятия. Будет перерасчет ?
Хажак Х.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Досрочное погашение с такой программой возможно?
Юлия С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Если это отсрочка? То как быть с рефинансированием?
Екатерина К.здравствуйте! Вы также сможете рефинансировать кредит под более низкую ставку с помощью опции «Ставка на снижение», которая подключается автоматически.