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Ипотека
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Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого

Дата публикации: 10 дек 2024
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
Содержание

Сбербанк запустил новую опцию — «Сниженный платеж». Она позволяет уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке, а также по кредиту под залог недвижимости, на 13 месяцев.

Рассказываем, как работает опция и как ее подключить.

Как работает «Сниженный платеж»

Опция дает возможность платить меньше в первое время после получения кредита.

Так, в течение 13 месяцев клиент будет вносить только основной долг и 70% от начисленных процентов. Остальную сумму банк равномерно распределит на оставшиеся платежи по ипотеке — с 14-го по последний месяц кредита.

На сколько снизится ежемесячный платеж

Допустим, сумма кредита — 3,5 млн руб., ставка по нему — 30%, а срок — 13 лет (156 месяцев). Ежемесячный платеж равен 91 тыс. руб. Вы подключаете опцию «Сниженный платеж» на 13 месяцев, и он снижается до 65,5 тыс. руб.

С 14-го месяца, как закончится период действия сниженного платежа, он составит 94,8 тыс. руб. в месяц (базовый платеж + сумма неоплаченных процентов, поделенная на оставшиеся 143 месяца).

Преимущества опции

Вы можете решить квартирный вопрос при ограниченных финансах

Если сейчас вам некомфортно отдавать полную сумму ежемесячного платежа, то с новой опцией целый год он будет ниже. И у вас будет время решить свои вопросы, например, продать другую недвижимость или получить деньги с депозита.

А если за это время условия кредитования изменятся, вы также сможете рефинансировать кредит под более низкую ставку, воспользовавшись опцией «Ставка на снижение», которая подключается автоматически.

И потратить освободившиеся деньги на другие цели

Покупка квартиры — это еще и расходы на ремонт и покупку мебели. А если жилье не достроено, многим приходится платить за аренду.

Благодаря опции «Сниженный платеж» на эти цели можно потратить ту часть денег, которой планировалось погашать ипотеку.

Кто может воспользоваться новой опцией

Она доступна клиентам, которые берут ипотеку на покупку:

  • квартиры в готовом и строящемся доме (при единовременной выдаче, не траншами);
  • частного дома;
  • гаража.

Также опцию можно подключить при оформлении ипотеки на строительство частного дома (при единовременной выдаче) и нецелевого кредита под залог недвижимости.

При этом срок кредита должен быть не более 13 лет.

Как подключить опцию и сколько она стоит

Подключение опции происходит в момент получения ипотеки. Отдельно платить ничего не нужно — оплатой считается увеличение ставки по кредиту на 0,5%. Дополнительные подробности можно узнать у ипотечного менеджера.

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Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии28
Н
Наталья Ж.
3 дня назад

Эта услуга доступна при покупке вторичного жилья?

Домклик
2 дня назад

Наталья Ж.здравствуйте! Опция «Сниженный платеж» доступна клиентам, которые берут ипотеку на покупку: квартиры в готовом и строящемся доме (при единовременной выдаче, не траншами), частного дома, гаража. Кроме того, опцию можно подключить при оформлении ипотеки на строительство частного дома (при единовременной выдаче) и нецелевого кредита под залог недвижимости.

Для уточнения подробностей мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

И
Иван Н.
3 дня назад

А если гасишь досрочными платежами за эти 13 месяцев весь основной долг, что будет с "перераспределёнными" процентами?

Домклик
3 дня назад

Иван Н.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Х
Хажак Х.
3 дня назад

А если досрочно погасить эту ипотеку? Например через месяц после взятия. Будет перерасчет ?

Домклик
3 дня назад

Хажак Х.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Ю
Юлия С.
3 дня назад

Досрочное погашение с такой программой возможно?

Домклик
3 дня назад

Юлия С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Е
Екатерина К.
4 дня назад

Если это отсрочка? То как быть с рефинансированием?

Домклик
3 дня назад

Екатерина К.здравствуйте! Вы также сможете рефинансировать кредит под более низкую ставку с помощью опции «Ставка на снижение», которая подключается автоматически.

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