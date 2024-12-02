Ставка на снижение: как снизить свою ставку по ипотеке Сбера после понижения ключевой
В условиях высоких рыночных ставок по базовым программам ипотеки Сбер запускает новые предложения для клиентов, которые хотят купить недвижимость. Теперь на Домклик появилась бесплатная опция «Ставка на снижение». Благодаря ей клиенты смогут снизить ставку по своей ипотеке в будущем, когда понизится ключевая ставка Центрального банка РФ.
Как работает опция
Клиент оформляет ипотечный кредит, подключается опция «Ставка на снижение». Если в течение 7 лет Центральный банк РФ понижает ключевую ставку, появляется возможность один раз снизить ставку по своей ипотеке.
Воспользоваться опцией можно через 13 месяцев с даты подписания кредитного договора, подав онлайн-заявление в банк.
Как снизится ипотечная ставка после понижения ключевой
Ставка снизится автоматически с даты, следующей за ближайшей платежной датой после дня получения заявления банком.
Предположим, ежемесячный платеж по ипотеке списывается 15-го числа. Вы подали заявление 28 сентября, значит, ставка снизится с 16 октября.
S = F–(T–Y), где:
S — ставка в кредитном договоре после использования опции «Ставка на снижение»;
F — ставка клиента на дату подписания кредитного договора;
T — ставка по программе «Рефинансирование»* на дату выдачи кредита;
Y — ставка по программе «Рефинансирование»* на дату, когда клиент обратился с заявлением на снижение.
Важно: снизить ставку можно до уровня не ниже рыночной процентной ставки, действующей в день подачи заявления на применение опции «Ставка на снижение». Посмотреть актуальную рыночную ставку можно на сайте Центробанка.
Примерный расчёт
Сейчас ключевая ставка Центрального банка 21%, и ставка по программе «Рефинансирование» в Сбере — 29,5%.
Представьте, вы берёте ипотеку на 5,2 млн руб. на 20 лет, по ставке 29%. Ваш ежемесячный платёж по ипотеке 126 076 руб. Вы подключаете опцию «Ставка на снижение».
Предположим, что через 2 года Центробанк решил понизить ставку до 17%, и ставка по программе «Рефинансирование» в Сбере стала 19,5%. После применения опции ставка по кредиту будет 19%. Ваш новый ежемесячный платёж — 84 993 руб.
Выгода опции
Снижение платежей
При снижении ключевой ставки Центральным банком РФ процентная ставка по ипотеке гарантированно снижается. В результате уменьшаются ежемесячные платежи.
Клиент сам выбирает момент для снижения своей ставки
Ключевая ставка может опуститься в ближайшее время, а может и через несколько лет. Никто не может точно предсказать, когда и на какой процент.
У клиентов, подключивших опцию, есть 7 лет для снижения ставки. Снизить ставку можно через 13 месяцев с даты подписания кредитного договора. Момент для снижения вы выбираете сами.
Ставку по ипотеке можно снизить вслед за понижением ключевой, и она будет зафиксирована на случай нового повышения.
Клиенты получают возможность ощутимо снизить расходы на ипотеку в будущем. Но если ключевая ставка ЦБ, наоборот, повысится, текущая ставка по ипотеке не изменится и будет такой же, как на момент выдачи кредита.
По каким программам можно подключить опцию
Подключить опцию можно по всем новым кредитам в рамках базовых программ ипотеки. В программах с государственной поддержкой опция не применяется.
Как подключить опцию и сколько она стоит
Опция бесплатная и подключается автоматически. Клиенты могут обратиться к менеджеру, если захотят отменить опцию, но только до подписания кредитного договора.
Важно: по действующим кредитным договорам опцию «Ставка на снижение» подключить нельзя.
Как проверить, что опция подключена
В пункте 4 кредитного договора будет прописано условие, что применена опция «Ставка на снижение».
Чем новая опция отличается от рефинансирования ипотеки
Процесс рефинансирования предполагает переход в другой банк. Если ипотека в Сбере, рефинансироваться под более низкий процент здесь же не получится.
Процедура рефинансирования, по сути, то же, что оформление нового кредита: нужно получать одобрение другого банка заново, подтверждать свою платежеспособность, тратить на это свои время и деньги.
Новая опция позволяет быстро, почти автоматически, получить выгодные условия по ипотеке. И при этом остаться в ранее выбранном банке, с уже привычными и понятными сервисами и обслуживанием.
На сколько процентов максимально можно снизить ставку? Если допустим рефинансирование через 2 года будет под 15 %, а я возьму ипотеку под 29%. Мне снизят ставку на 14% или откажут,т к мах разница должна быть 10%?
Наталия Г.здравствуйте! Снизить ставку можно до уровня не ниже рыночной процентной ставки, действующей в день подачи заявления на применение опции «Ставка на снижение».
Подскажите пожалуйста, опция снижения ипотечной ставки и опция Сниженный платеж взаимосвязаны или их можно по-отдельности использовать?
Алла М.здравствуйте! Это разные опции. Все подробности можно уточнить у менеджера в личном кабинете Домклик.
Можете пояснить условие. С одной стороны пишите, что "У клиентов, подключивших опцию, есть 7 лет для снижения ставки". С другой стороны "Снизить ставку можно через 13 месяцев с даты подписания кредитного договора".
Что имеется в виду?
вариант 1. Снизить можно не ранее чем через 13 месяцев с момента подписания кредитного договора и не позднее 7 лет с момента подписания кредитного договора?
вариант 2. Снизить можно не позднее, чем через 13 месяцев с момента подписания кредитного договора.
вариант 3. Снизить ставку можно только через 13 месяцев с момента подписания кредитного договора (через 14 месяцев т.е. уже нельзя, и через 12 месяцев тоже)
Александр Ш.здравствуйте! Если в течение 7 лет ЦБ РФ понижает ключевую ставку, у вас появляется возможность один раз снизить ставку по своей ипотеке.
Воспользоваться опцией вы можете через 13 месяцев с даты подписания кредитного договора, подав онлайн-заявление в банк.
Уточнить подробности можно у менеджера в в личном кабинете Домклик.
Подскажите, возможно ли применить данную опцию при траншевой ипотеке?
Анастасия К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Добрый день!
Подскажите, в последующем после использования данной опции, возможно ли рефинансирование ипотеки уже в другом банке, по стандартной схеме?
Алина А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.