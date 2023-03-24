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В России могут разрешить включать в ипотеку траты на мебель, окна и двери

Дата публикации: 24 мар 2023
В России могут разрешить включать в ипотеку траты на мебель, окна и двери

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о том, чтобы включать в сумму ипотеки на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства — документ размещен на сайте Кремля.

Также президент поручил подготовить меры дополнительной поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием российской лесопромышленной продукции. Речь, в частности, идет о субсидировании ипотечных льготных кредитов.

Напомним, в начале текущего года Минстрой РФ предложил включать меблировку квартир в ипотеку: с такой инициативой к президенту России Владимиру Путину обратился глава министерства Ирек Файзуллин.

А в марте 2023 года появилась информация, что в России могут начать строить деревянные девятиэтажки.

Также в ноябре прошлого года премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что производители деревянных домокомплектов начнут получать субсидии из федерального бюджета.

Эта субсидия будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей, при этом предприниматели должны продавать их жителям со скидкой до 10% стоимости дома.

Новостройки
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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