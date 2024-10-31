Что такое предварительное одобрение ипотеки
В статье расскажем, что такое предварительное одобрение ипотеки, можно ли отменить заявку на ипотеку, как изменить условия кредита до момента его выдачи, а также как отправить онлайн-заявку на ипотечный кредит в Сбербанк.
Что такое предварительное одобрение ипотеки
Предварительное одобрение ипотеки ― это предварительное решение по вашей заявке на ипотеку, которое банк дает практически сразу, в течение одного дня.
Предварительное одобрение ипотеки происходит на основании указанных вами данных в анкете, которую вы отправляете в банк. Далее банк проверяет эти данные и принимает предварительное решение.
Если в заявке указаны актуальные данные — место работы, зарплата, финансовая нагрузка по другим кредитам и так далее — то после предварительного одобрения вполне можно рассчитывать на выдачу кредита.
Нет. Предварительное одобрение ипотеки не является гарантией выдачи кредита. До момента подписания кредитного договора все банки детально проверяют предоставленные данные и в ходе рассмотрения заявки могут запросить дополнительные документы как по основному заемщику, так и по созаемщикам.
Если в данных будут ошибки или подозрительная кредитная история, банк может снизить запрашиваемую сумму или вовсе отказать в выдаче кредита. Именно поэтому мы крайне не рекомендуем отправлять несколько ипотечных заявок сразу в разные банки.
Как происходит предварительное одобрение ипотеки в Сбере
Предварительное одобрение ипотеки в Сбере происходит онлайн на сайте Домклик.
При подаче онлайн-заявки на Домклик заявление рассматривается в автоматическом режиме. А решение по заявке приходит в течение нескольких минут.
>>Рассчитать ипотеку и получить предварительное одобрение в Сбере
Что дает предварительное одобрение ипотеки
Предварительное одобрение ипотеки позволяет узнать условия кредита заранее. Вы сможете увидеть, какую сумму банк готов дать вам в кредит, под какой процент, какое жилье вы можете купить, каким будет размер ежемесячных платежей.
Предварительное одобрение ни к чему вас не обязывает. По сути, вы просто спрашиваете у банка, готов ли он дать вам кредит и на каких примерно условиях вы можете его получить.
Можно ли отказаться от одобренного кредита
Да, можно. Никаких штрафов и ответственности за это нет ― одобренная банком заявка ни к чему вас не обязывает, ведь кредитный договор с банком еще не подписан.
Бывает такое, что люди узнают о том, что могут получить скидку на ипотеку уже после того, как отправили заявку в банк. Рекомендуем узнать о скидках заранее.
>>Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
Можно ли изменить условия предварительно одобренной ипотеки
Если вы решили изменить сумму ипотечного кредита или захотели купить другой объект недвижимости, вы легко можете изменить условия предварительно одобренной ипотеки. Для этого при телефонном разговоре с менеджером банка сообщите ему о своем решении ― он подскажет, что делать.
Сделать это можно онлайн на сайте или в приложении Домклик. Чтобы изменить условия ипотечной заявки, напишите менеджеру в чат. Также вы можете просто отменить старую заявку на ипотеку и подать новую и, соответственно, получить новые условия.
Подробнее читайте в статье: Как изменить условия ипотеки после одобрения заявки банком
Как подать заявку на ипотечный кредит в Сбербанк
Подать заявку можно онлайн на Домклик, в офис банка идти не нужно.
- В Калькуляторе ипотеки выберите цель, сумму и срок кредита.
- Укажите размер первого взноса, который сможете внести.
- Если используете материнский капитал, отметьте это.
- Нажмите на кнопку «Подать заявку».
И помните, подать заявку — не значит оформить кредит. На данном этапе вы просто узнаете у банка, готов ли он выдать вам ипотеку и на какую сумму можно рассчитывать.
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