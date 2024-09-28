Как узнать остаток налогового вычета
После покупки жилья в ипотеку можно вернуть налоговый вычет на сумму до 650 тысяч рублей: до 260 000 рублей от стоимости недвижимости и до 390 000 рублей — за проценты по ипотеке. Сумма возврата зависит от суммы недвижимости и уплаченного налога за год. Узнать, какая сумма уже получена и сколько осталось, можно в налоговой службе вашего региона или на сайте Федеральной налоговой службы.
Рассказываем подробно, как это сделать онлайн.
Инструкция
1. Войдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы с помощью логина (это ваш ИНН) и пароля. Можно использовать опцию «Войти через госуслуги (ЕСИА)», если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».
2. Далее войдите в раздел «Каталог обращений».
И выберите «Прочие обращения».
3. В перечне выберите «Заявление в свободной форме».
4. В разделе «Заявление в свободной форме» выберите регион, в котором находится ваша ФНС, и саму инспекцию (найти ее можно по ссылке). Если вы уже подавались на получение налогового вычета, данные о вашем подразделении ФНС подтянутся сами.
Дальше выберите категорию «Другое» и тему «Другое».
В поле «Ваше обращение» введите: «Прошу предоставить сведения о наличии переходящего остатка по имущественному вычету, указав, в отношении какого объекта, в каком размере и за какие периоды заявлен и предоставлен имущественный вычет».
На экране отобразится сформированное заявление. Проверьте данные и нажмите «Отправить».
Срок рассмотрения обращения до 30 календарных дней. Ответ поступит в раздел «Сообщения».
Здравствуйте. Я купила квартиру по договору долевого участия. Свидетельство о праве собственности 21.02.2014 г. Но на основании соглашения от 31.12.2013 я имела право получить вычет уже за 2013 год. Максимальная сумма вычета 260 000.00 при покупке этой квартиры не были получены (были использованы средства без ипотеки). Когда я купила вторую квартиру в 2020 г. налоговая мне отказала в дополучении вычета ссылаясь на то, что я начала получать вычет в 2013 году Как мне поступить?
Пользовательздравствуйте! К сожалению, не сможем подсказать по этому вопросу. Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Здравствуйте. Не могу оформить декларацию на налоговый вычет за выплаченные процент
Наталья Б.здравствуйте! Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика, рассказали в статье.
Здравствуйте! Купили квартиру в ипотеку в 2023 году, первоначальный взнос мат.капитал, в 2024 получил налоговый вычет в упрощеной форме, вопрос, он единичный, или можно получить ещё раз?
Николай П.здравствуйте! Да. Вы можете подавать декларации и заявления на вычет ежегодно, пока не исчерпается их лимит. При использовании материнского капитала имущественный вычет рассчитывается из стоимости недвижимости за минусом использованных средств материнского капитала.
Уточним, вы можете вернуть только один раз до 260 000 рублей от суммы, отданной за недвижимость, и единожды 390 000 рублей — за проценты, выплаченные по ипотеке.
Если при получении вычета по процентам получена не вся сумма в размере 390 000 рублей, вы не можете добирать денежные средства до этой суммы по другому ипотечному объекту.
Здравствуйте! Купили квартиру в ипотеку в строящемся доме в 2023 году с первоначальным взносом. Акт приёма-передачи и документы на собственность оформлены в 2024. Когда можно подать заявление на возврат?
Василиса М.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/ подписания акта приёма-передачи.
Ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощённом порядке. Чтобы получить вычет с помощью нашего сервиса, сначала необходимо подать заявку за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой.
Как получить упрощённый налоговый вычет с помощью Домклик, рассказали в статье.
Как получить налоговый вычет 13% по ипотечной квартире за несколько лет (2021 2022 2023)? За каждый год отдельно оформлять?
Надежда Ф.здравствуйте! Ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощённом порядке. Чтобы получить вычет с помощью нашего сервиса, сначала необходимо подать заявку за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой.
Как получить упрощённый налоговый вычет с помощью Домклик, рассказали в статье.
Уточним, налоговая декларация подаётся только за последние 3 года. Например, если с момента заключения кредитного договора прошло 4 года и больше, вы можете получить налоговый вычет, но при подаче налоговых деклараций за последние 3 года.