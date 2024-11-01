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Не приходит налоговый вычет: что делать

Недвижимость
вчера 11:00
45K
Не приходит налоговый вычет: что делать
Содержание

Налоговый вычет позволяет вернуть часть средств, которые вы потратили на покупку или строительство жилья, погашение процентов по ипотеке, обучение или лечение. Но иногда возникают ситуации, когда вычет не приходит или задерживается.

Рассказываем, что делать, если сроки вышли, а денег нет.

Сроки перевода налогового вычета

При оформлении упрощенного налогового вычета срок поступления средств составляет до двух месяцев. Месяц занимает проверка, в течение трех дней после налоговая принимает решение о предоставлении вычета. Еще 10 дней понадобится на перевод денег на счет, указанный в заявлении.

Если декларация подавалась в стандартном порядке, то ее проверка занимает до трех месяцев. Еще месяц отводится на перечисление денег на счет. Если с документами все в порядке, то, как правило, вычет приходит быстрее.

Что делать, если деньги не пришли 

Порядок действий зависит от причины задержки. Если вы подавали декларацию через личный кабинет налогоплательщика, отслеживать статус заявки можно онлайн. Здесь же вы сможете узнать, почему деньги не пришли в срок.

При проверке выявлены нарушения

Если декларация заполнена с ошибками или при ее подаче вы не предоставили все обязательные документы, в личном кабинете появится статус «Выявлены нарушения». 

Более подробно с описанием ошибки можно ознакомиться в акте налоговой проверки. Он появится в разделе «Документация». Там же будет размещено извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки.

Вы можете не дожидаться указанной даты и исправить ошибки или дослать необходимые документы, подав уточненную декларацию. В этом случае камеральная проверка будет запущена заново.

Если ничего не делать, то после назначенной даты налоговая сама вынесет решение по проверке и перечислит одобренную сумму (если она есть). 

Вы не оформили заявление на возврат

Как правило, заявление на перечисление вычета подается вместе с декларацией (приложение к Разделу 1 «Заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета»).

Если по каким-то причинам вы не заполнили этот раздел, то подать заявление на возврат получится только после завершения камеральной проверки. Это нужно сделать в личном кабинете, когда декларация перейдет в статус «Проверка завершена», а сумма к возврату отразится на балансе Единого налогового счета.

У налоговой нет информации о вашем банковском счете

Если при проверке нарушения не выявлены и все документы оформлены верно, причина задержки может быть связана с тем, что в налоговой нет информации о банковском счете, который вы указали в заявлении.

Срок возврата может увеличиться на период получения налоговым органом этих сведений от банка — по запросу их предоставят в течение трех дней.

Чтобы избежать таких задержек в будущем, при заполнении заявления в личном кабинете проверяйте наличие у налоговой службы сведений об указываемом вами счете.

Есть задолженность по другим налогам

Сумма возврата будет автоматически уменьшена на размер имеющейся задолженности по другим налогам. А если остаток долга превышает одобренную сумму, то вычет и вовсе не придет. 

Сроки нарушены без причины

Если в личном кабинете нет информации о нарушениях, а статус заявки не меняется более трех месяцев, нужно действовать иначе.

Что можно сделать:

  • Подать жалобу. Такая возможность доступна на портале налоговой службы. В обращении нужно подробно объяснить суть проблемы, прикрепить необходимые документы, скриншоты из личного кабинета. Срок рассмотрения жалобы — 30 рабочих дней.
  • Прийти в налоговую лично. Можно пообщаться с консультантом или налоговым инспектором, а если проблема не решается — записаться на прием к начальнику.

Если после обращения в налоговую инспекцию вычета по-прежнему нет или вы не получили ответ в течение установленного срока, можно обратиться в судебные органы. В этом случае рекомендуется воспользоваться услугами юриста или специалиста по налоговому праву, который поможет составить и подать исковое заявление.

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Автор статьи Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Сталкивались ли вы с трудностями при оформлении налогового вычета?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии4
С
Светлана М.
день назад

Добрый день! Купила кв в ипотеку в сентябре этого года, когда нужно подавать на налоговый вычет ? Спасибо

Домклик
день назад

Светлана М.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/ подписания акта приёма-передачи.

Ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощённом порядке. Чтобы получить вычет с помощью нашего сервиса, сначала необходимо подать заявку за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой.

Как получить упрощённый налоговый вычет с помощью Домклик, рассказали в статье.

Е
Елена С.
16 авг 2024

Нет входа в личный кабинет налоговой с начала ухода в отпуск тоесть примерно с 17 июня. Не могу получить налоговый вычет по ипотеке. Всё сроки прошли никто не сообщает. Дом клик отвечает что всё хорошо ждите. Налоговая не даёт войти в личный кабинет. Естественно я не вижу никакой от них информации.

Домклик
16 авг 2024

Елена С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Дополнительно вы можете обратиться в службу поддержки ФНС России.

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