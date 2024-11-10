Квартира на последнем этаже: плюс или минус?
Дурная слава преследует квартиры на верхних этажах еще с советских времен. Тогда протечки крыш, поломки лифтов и другие мелкие бытовые неприятности становились спутниками жизни в таких квартирах.
Как обстоит дело сейчас? По-разному — в зависимости от вида строения, его возраста и состояния. Рассказываем о реальных достоинствах и недостатках квартир на последнем этаже.
Плюсы
Цена ниже
Далеко не каждый готов приобрести такую квартиру, и в этом есть определенный плюс. Собственник, желающий продать недвижимость на последнем этаже, с большей вероятностью сделает покупателю хорошую скидку, особенно если сделка «горит». Да и в общем рыночная цена подобной недвижимости ниже аналогичной, но расположенной на других этажах.
Это преимущество работает только для квартир на вторичном рынке. В новостройках верхние этажи могут быть даже дороже остальных. Например, вода в новых домах распределяется сверху, поэтому в квартире теплее, да и напор всегда хороший.
Прекрасный вид из окна, панорамные окна, высокие потолки и нестандартные планировки таких квартир также повышают их привлекательность и ценность в глазах покупателей.
Возможности для расширения
И снова речь о старых постройках. Некоторые владельцы недвижимости на последних этажах расширяют свою жилую площадь за счет нежилых помещений, находящихся сверху, например, переоборудуют чердак в мансарду.
Да, на это потребуются время, силы и дополнительные затраты. Но результат порадует вдвойне: полноценное дополнительное помещение для жизни и весомый плюс к цене, если в будущем вы планируете продавать квартиру.
Комфорт и приватность
Более чистый воздух, меньше пыли и надоедливых насекомых — это несомненный плюс. На верхних этажах почти не слышен шум машин.
А ещё нет соседей сверху, а значит, никто не будет громко топать и не зальёт ваш свежий ремонт.
Вид из окна
Если повезло с расположением дома, жители верхних этажей могут наслаждаться шикарным видом на городские пейзажи.
Ещё в таких квартирах больше солнечного света, и комнаты кажутся более просторными и уютными.
Минусы
Холодно, мокро или жарко
Это будет зависеть от сезона. В сезон дождей проблемная крыша может «порадовать» владельцев квартиры на верхнем этаже капелью, в морозы — промерзанием, а в жару — сильным нагревом. К счастью, подобные катаклизмы случаются не везде и не всегда. Если управляющая компания должным образом поддерживает крышу в порядке, можно расслабиться. Но без хорошего кондиционера летом, скорее всего, не обойтись.
Проблемы с лифтом
Он может регулярно ломаться — и это действительно острая проблема для семей с детьми и людей в возрасте. А также для тех, кто планирует основательный ремонт и замену мебели или сантехники.
Он может шуметь — поскольку шахта располагается в районе последнего этажа. И есть вероятность, что вы постоянно будете слышать шум работающего лифта.
Повышенная опасность для жизни и здоровья
Большая высота — это определенный риск, особенно если в квартире живут маленькие дети или животные. Выпадение из окна или с балкона верхних этажей всегда имеет плачевные последствия. Эту проблему можно устранить, поставив на окна защитные или блокирующие приспособления.
Медики отмечают, что жители верхних этажей чаще страдают от головных болей, бессонницы и повышенного давления.
Ещё один важный момент, на который стоит обратить внимание: в случае возгорания или чрезвычайной ситуации эвакуироваться с последних этажей гораздо дольше и сложнее, чем с нижних.
Пониженное давление воды, особенно вечером
Хотя в этом случае недостаточный напор воды может быть связан не столько с высотой этажа, сколько с качеством работы и состоянием системы водоснабжения.
Визиты сантехников
Еще одна бытовая проблема, с которой вы можете столкнуться. В некоторых квартирах на верхних этажах расположены спусковые вентили. При необходимости промывания системы отопления к вам будут наведываться сантехники.
Эти минусы в большинстве своем актуальны для старой застройки. Новые дома, как правило, лишены части или целого ряда перечисленных недостатков.
Да, конечно жизнь в квартире на последнем этаже имеет свои особенности, особенно если этажей этих больше 16 ти, и не дай Бог- 45. Но вот жизнь на техническом этаже- это песня!
Это что то типа- почувствуй себя Карлсоном, который живёт под крышей. Я не шучу, там реально люди покупают помещения, обустраивают в них апартаменты... живут, сдают, продают. Бывал ли автор в таких местах? Пусть напишет!
Здравствуйте. Живу на 5 этаже хрущевки. Никто надо мной не топает, не шумит. На крыше сделан капремонт. Теперь просто нужно следить за крышей, пока она на гарантии. Каждый год приходиться сливать воду из отопления для подачи горячей воды