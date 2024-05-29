Ипотека в декретном отпуске: ответы на популярные вопросы
Отпуск по уходу за ребёнком, он же декрет — это беспокойное, но в то же время счастливое время в жизни каждой мамы. И не только мамы. Согласно российскому законодательству, отцы тоже имеют право уходить в отпуск по уходу за детьми.
Так или иначе пополнение в семье зачастую напрямую связано с необходимостью улучшения жилищных условий, в том числе покупки квартиры в ипотеку. Но как быть, если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребёнком? И может ли женщина, находясь в декрете, оформить ипотеку на себя?
Рассказываем обо всём по порядку.
Можно ли взять ипотеку после ухода в декрет
Ответим кратко — можно, но не всем. Для банка в первую очередь будет иметь значение доход семьи, чтобы понять, за счёт чего заёмщик будет погашать долг.
В каких случаях выдача ипотечного кредита возможна:
- Ипотека оформляется на работающего супруга (супругу). Родителя, который находится в декрете, можно привлечь как созаёмщика без учёта дохода. Для повышения вероятности одобрения можно добавить в сделку других платёжеспособных созаёмщиков, например, бабушек и дедушек (учитывайте максимальный возраст на момент погашения — 75 лет).
- Родитель, который находится в декрете, оформляет ипотеку на себя. Важное условие — наличие подтверждённого дохода. В этом случае также можно привлечь созаёмщиков с высоким заработком и хорошей кредитной историей.
Обратите внимание, что пособие по уходу за ребёнком не считается доходом и не учитывается при оценке платёжеспособности заёмщика.
Как взять ипотеку в декрете
Процедура та же, что и обычно — подготовьте документы, рассчитайте ипотеку и подайте заявку на сайте Домклик, дождитесь одобрения. Далее потребуется предоставить документы на недвижимость, получить разрешение банка, подписать кредитный договор и зарегистрировать сделку.
В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Банк сам запросит в Социальном фонде сведения об остатке маткапитала, а после регистрации сделки средства будут перечислены продавцу автоматически.
Но не будем забегать вперёд и разберём начальный этап. Если вы находитесь в отпуске по уходу за ребёнком и хотите оформить ипотеку на себя, помимо паспорта потребуется предоставить документы, подтверждающие доход.
Какие доходы банк будет учитывать при рассмотрении ипотечной заявки
Доходы от предпринимательской деятельности. В этом случае заёмщик должен быть зарегистрирован в качестве ИП. Тогда доход подтвердит налоговая декларация с отметкой из налоговой. Занятость подтверждается выпиской ЕГРИП в формате PDF-файла (её можно скачать с государственного сервиса egrul.nalog.ru).
Доходы от оказания услуг, если заёмщик имеет статус самозанятого.Если вы зарегистрированы в сервисе «Своё дело», вы можете подать заявку на ипотеку после того, как на карту СберБанка, привязанную к сервису, придёт не меньше 4 зачислений дохода. В остальных случаях можно предоставить справку о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России.
Доход от работы по найму. Находясь в декретном отпуске, родитель может работать официально при условии неполного рабочего дня без потери права на получение пособия по уходу за ребенком. Можно выйти на прежнее место работы или устроиться в другую организацию (это будет работа по совместительству). Если зарплата зачисляется на карту СберБанка, подтверждать её не нужно, в остальных случаях можно предоставить справку о доходах и суммах налогах физлица (ранее она называлась 2-НДФЛ) или справку по форме банка.
Как получить налоговый вычет по ипотеке после ухода в декрет
При покупке жилья в ипотеку вы можете получить вычет в размере 13% от стоимости квартиры и отделки (не более 260 тысяч рублей) и 13% от суммы процентов по ипотеке (не более 390 тысяч рублей).
Данная льгота предполагает возврат ранее уплаченного подоходного налога, поэтому вычет предоставляется только при условии официального трудоустройства и получения дохода, с которого был удержан НДФЛ.
В августе 2023 года Марина ушла в декрет. Ранее в этом же году они с мужем взяли ипотеку на квартиру стоимостью 4 млн рублей. Жильё оформили в общую совместную собственность. Это значит, что каждый из них может вернуть с покупки по 260 тысяч рублей.
За 8 месяцев 2023 года (до ухода в декрет) Марина выплатила НДФЛ в сумме 52 тысячи рублей. Таким образом, в 2024 году уже будучи в отпуске по уходу за ребёнком, она может оформить вычет на эту сумму. Остаток средств Марина сможет получить только после выхода на работу.
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Через какое время после декрета можно взять ипотеку
Даже если во время отпуска по уходу за ребёнком ваш стаж формально не прерывался, не стоит подавать заявку на ипотеку сразу после выхода на работу. Справку о доходах взять не получится, зарплатных зачислений по карте не будет, поэтому банк не сможет оценить вашу платёжеспособность.
Минимальный срок подачи заявки на ипотеку — через 3–6 месяцев после выхода из отпуска по уходу за ребёнком.
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