Малыш в доме: как обезопасить квартиру
Жизнь с ребёнком — далеко не всегда как картинка из рекламы, где счастливый папа мирно читает газету в кресле, улыбающаяся мама разливает чай, а тихий малыш сидит и играет в кроватке.
Во-первых, ни один малыш в здравом уме и твердой памяти не согласится сидеть в кроватке. Он же видит, что кроваткой никто из взрослых не пользуется. К тому же там скучно. Во-вторых, все прогрессивные педиатры единогласно твердят: не ограничивайте подвижность ребенка, это мешает ему правильно развиваться.
Но ведь дети такие маленькие и неловкие, а в квартире столько опасностей. Как быть молодым родителям? Не волнуйтесь, мы расскажем, как обезопасить пространство для вашего крохи.
Что надо обязательно приобрести
Уберечь малышей от удара током помогут заглушки для розеток, а для проводов существуют защитные декоративные короба. Это безопасно и красиво. Если у вас не получится убрать в короб все провода, дайте малышу поиграть со старыми зарядными устройствами или кабелями, разложите их на видных местах, тогда он не доберется до работающих. Детям нравятся взрослые вещи.
Еще одна в буквальном смысле острая тема для молодых родителей — это углы. Вы даже не представляете, сколько в вашей квартире углов, пока не запустите в нее малыша, который только учится ползать. Для углов стола существуют удобные силиконовые накладки, а вот с ножками мебели, углами стен и прочими опасными поверхностями придется потрудиться.
Оборачивать все вокруг в пузырчатую пленку, конечно, надежно, но вряд ли в такой квартире будет уютно. Существуют каучуковые ленты, которыми можно обклеивать углы — они выглядят посимпатичнее. Но, пожалуй, самый интересный и практичный девайс для защиты малыша от ударов можно купить — только не смейтесь — в зоомагазине. Настенные когтеточки из ковролина легко закрепить на разных поверхностях, они мягкие и приятные на ощупь.
Кстати о зоотоварах.
Дети любят проводить время в родительской кровати, а многие пары практикуют совместный сон с малышом. Но подросшему ребенку будет сложно долго сидеть на месте, он захочет слезть.
Чтобы не подскакивать каждый раз, когда чадо направляется к краю кровати, можно купить специальный съемный пандус. Он предназначен для маленьких собак или старых животных, которым трудно спускаться и забираться на диваны. Но, скорее всего, братья наши меньшие не будут против, чтобы вы так же позаботились о своем малыше.
Кроме того, по бокам кровати можно установить барьеры, но они подойдут только для совсем крошек, которые еще не научились вставать.
Окна — зона повышенной опасности
Наконец, товары для животных помогут разобраться с еще одной серьезной проблемой.
Регулярно в СМИ можно прочитать о происшествиях, когда малыши падают из окон, иногда даже на глазах взрослых. Малыши опираются на москитные сетки, которые совершенно не приспособлены для такой нагрузки, и мгновенно рвутся.
Поэтому родителям стоит потратиться на так называемую сетку-антикошку. Она бывает металлической или пластиковой, с разной шириной ячеек, а главное – стандартная сетка выдерживает нагрузку до 10 килограммов и устанавливается на специальные прочные крепления.
Конечно, ребенок тяжелее кошки, и его все равно нельзя оставлять наедине с распахнутым окном. Но будем честны, родительство — это выматывающая работа 24/7, окна иногда приходится распахивать, и даже самые ответственные мамы-папы могут на секунду потерять бдительность. И укрепленная сетка скорее выдержит эту критически важную секунду.
Завершая тему окон, стоит напомнить еще и о специальных замках-блокираторах. Они не дадут подросшему малышу распахнуть окно самостоятельно.
Счастливым обладателям собственных домов и дач придется обезопасить не только окна, но и лестницы. Для этого существуют специальные ворота безопасности для детей.
Безопасность для любознательных малышей
Следующая проблема, которую обязательно надо затронуть — это двери, дверцы, ящики, в общем, все, что легко открывается и таит массу опасностей. Их можно обезопасить теми же оконными блокираторами или купить специальные для мебели.
Особенно актуальны такие замки для ящиков с бытовой химией и острыми предметами. Впрочем, современные педиатры не советуют запирать абсолютно все ящики, а советуют оставить пространство для «легального вандализма» — положить в нижние ящики безопасные предметы, чтобы малыш мог их доставать и изучать.
Родителям придется смириться с тем, что жажда познания вашего ребенка неукротима, и любые «взрослые» предметы и дела всегда будут для него привлекательнее, чем игрушки. Ведь он пришел в этот мир, чтобы стать таким же самостоятельным и взрослым, как вы сами, и сидеть смирно на одном месте — точно не в его интересах.
Поэтому лучше обезопасить пространство дома заранее. Да, может быть, накладки на углы стола плохо впишутся в ваш интерьер, но здоровье малыша явно важнее.