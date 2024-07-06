Материнский капитал разрешили тратить на строительство дома через эскроу
Средства материнского капитала можно будет тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета. Такую поправку к законопроекту о введении механизма эскроу в ИЖС в окончательном чтении приняла Госдума.
Средства маткапитала или их часть можно будет направить на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Так в России появится система, при которой физическое лицо заключает договор с подрядчиком для строительства дома, а деньги перечисляет на специальный счет в банке, где они будут храниться до исполнения подрядчиком своих обязательств по договору. Такой же механизм защиты прав дольщиков действует при строительстве многоквартирных домов в рамках 214-ФЗ.
Согласно новому законопроекту подрядчик должен иметь аккаунт в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИС ЖС), быть аккредитованным банком. Помимо этого, должна использоваться типовая проектная документация и домокомплекты отечественного производства, а информация о доме должна быть внесена в ЕИС ЖС.
Средства маткапитала, размещённые на счетах эскроу, тоже будут страховаться на сумму не больше 10 млн руб.
Ранее сообщалось, что Центробанк и Агентство по страхованию вкладов обсуждают возможность увеличения страховой суммы покрытия счетов эскроу из-за роста цен на жильё.
Также в конце мая Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу. Такой механизм защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.
Подскажите, На сегодняшний день октябрь 2024 г., материнский капитал можно внести как первоначальный взнос по семейной ипотеке на строительство дома?
Ксения Б.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ. Точные условия по программе мы сможем озвучить, когда программа возобновится.
Как выяснилось, в Сбере с эскроу на строительство ИЖС нельзя использовать маткапитал как первоначальный взнос. Полное противоречие задумке Госдумы, президента, дом.рф и тд.
Ольга А.здравствуйте. Уже ответили на ваш комментарий под другой статьёй.
Домкликответьте и мне пожалуйста
Алексий М.здравствуйте. При строительстве ИЖС с использованием эскроу-счёта материнский капитал можно направить на текущий момент только в счёт досрочного погашения.
Ольга А.Здравствуйте. Ранее неверно ответили, просим прощения. Материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос.
ДомкликСитуация изменилась 23.07. Мне прислал ваш банк официальное письмо в ответ на мое обращение.
Здравствуйте, использовать на экскроу счёт до 3 лет тоже можно ?
Максим А.здравствуйте! Все известные на сегодняшний момент условия программы рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya