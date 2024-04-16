Что такое отцовский капитал и как его получить
В России действуют несколько мер поддержки семей, среди них, например, материнский капитал и выплата 450 000 рублей на погашение ипотеки. Часто в сети встречаются новости и сообщения про отцовский капитал.
Отцовский капитал — это отдельная мера поддержки? Кто может получить отцовский капитал и при каких условиях? Отвечаем на все эти вопросы.
Что такое отцовский капитал
Фактически это тот же материнский (семейный) капитал. Другой, новой меры поддержки нет. Чаще всего правом на получение материнского капитала пользуются женщины, но есть ситуации, когда получить отцовский капитал могут мужчины. Тогда выплату в обиходе называют отцовским капиталом.
Термин «отцовский капитал» в российском законодательстве отсутствует. В гражданский оборот указанный термин введён формально, а по факту его основу составляет тот самый материнский капитал, выплата которого на общих основаниях предусмотрена российским законодательством матери при рождении первого или второго ребёнка.
Между тем различные жизненные ситуации порой обуславливают единственную возможность и право отца в исключительном порядке на получение такого капитала (материнского/семейного) в качестве государственной поддержки.
Кому положен отцовский капитал
По закону право на господдержку есть у мужчины, который:
- является единственным усыновителем второго, третьего и последующих детей при условии, что решение об усыновлении вступило в силу после 1 января 2007 года;
- является единственным усыновителем первого ребёнка (при условии, что решение об усыновлении вступило в силу после 1 января 2020 года);
- воспитывает первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, и является его отцом или усыновителем в случае смерти женщины, не имевшей гражданства России, родившей этих детей, или объявления её умершей;
- воспитывает второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых начиная с 1 января 2007 года, и является их отцом или усыновителем в случае смерти женщины, не имевшей гражданства России, родившей указанных детей, или объявления её умершей.
Таким образом, основным критерием получения отцовского капитала является отсутствие у ребёнка матери по причинам:
- смерти матери ребёнка (с представлением свидетельства о смерти) или объявление её судом умершей в порядке ст. 45 Гражданского кодекса РФ (с представлением судебного решения с отметкой суда о вступлении его в силу);
- лишения матери родительских прав;
- если мужчина усыновил или удочерил ребёнка и воспитывает его в одиночку;
- если мужчина воспользовался услугой суррогатного материнства и удочерил или усыновил ребёнка с письменного согласия матери.
«Исключение составляют случаи воспитания ребёнка отцом при расторжении брака, то есть в таком случае сертификат на материнский капитал всё-таки будет выдан матери ребёнка», — отмечает Гитинов.
Есть ещё нюансы.
- Отчимы не имеют права на получение семейного капитала.
- Если мужчина получил право на семейный капитал, а потом женился и воспитывает ребёнка в новой семье, право на получение пособия у него сохраняется.
- Получить отцовский капитал может мужчина как с российским гражданством, так и без него. Важно, чтобы гражданство РФ с рождения было у ребёнка, которого он воспитывает;
- Российское гражданство отца необязательно, если право на маткапитал переходит к отцу от матери ребёнка, у которой было российское гражданство.
- Если мужчина становится единственным усыновителем ребёнка после смерти матери без гражданства, то мужчина обязательно должен иметь российское гражданство.
Условия получения и сумма отцовского капитала
Сумма отцовского и материнского капиталов не отличаются, ведь это одна и та же мера поддержки. Отцовский, или материнский капитал — это не наличные деньги, а сертификат, который подтверждает право на господдержку. После получения сертификата нужно подать заявление на распоряжение средствами.
Ежегодно размер маткапитала индексируется.
В 2024 году мужчина может получить 630,3 тыс. рублей, если воспитывает первого ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, или является усыновителем ребёнка с этой же даты.
За второго ребёнка мужчина может получить 834 тыс. рублей, если ребёнок родился или был усыновлен с 1 января 2007 года. Если мужчина уже получал субсидию после рождения первого ребёнка, то на второго он сможет получить только 203 тыс. рублей.
На третьего и последующих детей маткапитал выплачивается только в том случае, если первый и второй ребёнок были рождены до 2007 года. Тогда на третьего ребёнка, рожденного после 1 января 2020 года, мужчина может получить отцовский капитал в размере 834 тыс. рублей.
На что можно потратить отцовский капитал
Отцовский капитал, как и материнский, можно потратить на:
- Первоначальный взнос по ипотеке
- Досрочное погашение ипотеки
- Покупку жилья
- Строительство или реконструкцию дома
- Образование детей
- Формирование накопительной части пенсии
- Товары и услуги для детей-инвалидов
- Получение ежемесячной выплаты на ребёнка до трёх лет
Чтобы подать заявление на оформление сертификата, мужчине нужно обратиться в Социальный фонд.
Какие документы понадобятся:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность отца;
- Свидетельство о рождении ребёнка, после рождения или усыновления которого у отца появилось право на получение капитала;
- Свидетельство об усыновлении;
- Если право на маткапитал переходит к отцу от матери: свидетельство о смерти женщины, родившей или усыновившей детей, решение суда об объявлении женщины умершей или об ограничении/лишении её родительских прав;
- Документы, подтверждающие российское гражданство ребёнка, рождённого или усыновлённого после 1 января 2007 года.
Отцовский капитал на третьего ребёнка
В некоторых регионах России, помимо федерального материнского капитала, можно получить региональный материнский капитал. Его выплачивают как отдельную меру поддержки при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. При этом условия получения и суммы пособия в регионах отличаются.
Например, в Санкт-Петербурге сумма за третьего рождённого или усыновлённого ребёнка в 2024 году составляет 203,8 тыс. руб., в Калининградской области при рождении третьего и четвёртого — 100 тыс. рублей.
Узнать, есть ли в вашем регионе такая мера поддержки, можно в органах соцзащиты или в отделениях МФЦ. Здесь же стоит уточнить перечень необходимых документов и порядок подачи заявления.
Отцовский капитал как отдельная мера поддержки
За последние два года в России неоднократно обсуждалось введение отцовского капитала. Например, в конце 2023 года звучали предложения на федеральном уровне ввести «отцовский», или «многодетный», капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка. Предполагалось, что это повысит рождаемость. Но каких-либо конкретных законопроектов на эту тему в стране пока нет.
На мой взгляд, вопрос об «отцовском капитале» актуален в контексте демографической ситуации и дискуссий о поддержке семей с детьми. В настоящее время понятие «отцовский капитал» не закреплено в российском законодательстве — пока этот термин используется в общественных и политических дискуссиях как предлагаемая инициатива, направленная на расширение существующей программы материнского капитала.
Предполагается, что «отцовский капитал» мог бы аналогично материнскому капиталу представлять собой государственную поддержку семей, в которых отцы активно участвуют в воспитании детей. Цель такой меры — стимулирование отцов к более активному участию в жизни своих детей и поддержка семейного благополучия.
С юридической точки зрения, в случае введения такой программы потребовались бы чёткие критерии для определения «активного участия» отца в воспитании. Это могло бы включать установление законодательных механизмов для подтверждения такого участия — например, через систему социальных служб или через предоставление отцами соответствующих документов, подтверждающих их роль в жизни детей.
Таким образом, «отцовский капитал» пока остаётся темой для обсуждения, но в случае воплощения законодательной инициативы в жизнь обсуждаемые новеллы могли бы положительно повлиять на политику поддержки семей и детей в стране, а также на социальный климат в целом.
Можно ли получить дополнительные 200т на третьего если на второго получили сертификат в 2010г и потратили на улучшение жилищных условий
Дилара А.здравствуйте. Рекомендуем обратиться за консультацией в Социальный фонд.