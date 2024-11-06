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Как оформить дарственную на ребенка: правила, нюансы и тонкости

Недвижимость
06 нояб 2024
41K
Как оформить дарственную на ребенка: правила, нюансы и тонкости
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Получить в подарок недвижимость можно в любом возрасте, но в сделках с несовершеннолетними всегда есть множество нюансов. Разбираемся вместе с экспертами, как оформить на ребенка дарственную на квартиру, дом или долю в них и сколько это стоит. 

Можно ли оформить договор дарения на несовершеннолетнего

Для того чтобы оформить дарственную на квартиру на ребенка, нет законодательных препятствий, но важно, чтобы все было сделано законно и правильно. Поэтому, если одаряемому не исполнилось 18 лет (а это и означает, что стороной сделки с жильем выступает несовершеннолетний), в сделках обязательно участвуют родители.

«Несовершеннолетние до 14 лет не могут получать недвижимость в дар от своего имени. Поэтому договор будет подписывать его родитель, действующий в интересах своего ребенка. Если же его подпишет сам малолетний, то сделка будет ничтожной, и Росреестр не зарегистрирует переход имущества», — разъясняет адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин. 

А вот если нужно оформить дарственную на ребенка в возрасте 14 лет или старше, он самостоятельно будет выступать стороной сделки. В этом случае на несовершеннолетнего можно оформить договор дарения, но с письменного согласия родителей.

«В случае, если одаряемый в возрасте от 14 до 18 лет, то сделки совершаются с согласия законных представителей. При несоблюдении данного условия сделка может быть признана недействительной по иску законных представителей», — говорит адвокат, советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Елена Муратова.  

Но, как уточняет юрист, у этого правила есть и исключение: согласие законных представителей не требуется, если несовершеннолетний приобрел полную дееспособность в связи с эмансипацией или вступлением в брак.

Эмансипация в данном случае — юридический термин: согласно ст. 27 Гражданского кодекса, несовершеннолетний в возрасте 16 лет или старше может получить статус полностью дееспособного, если трудоустроен по трудовому договору либо с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью.  

«Если у ребенка нет родителей, то вместо них все указанные выше функции выполняют опекуны, попечители либо усыновители», — подчеркивает Илья Бахилин.

Как подарить ребенку недвижимое имущество. Особенности дарения несовершеннолетним разных типов имущества

Движимое имущество (например, автомобиль) дарить ребенку проще: в ряде случаев для этого вообще не нужен договор, достаточно устного подтверждения дарителя. Если же речь о недвижимости, правила примерно одинаковые для разных ее типов, говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

«В любом случае необходима письменная форма, — говорит эксперт. — До совершеннолетия все сделки требуют нотариального согласия родителей, с 14 до 18 лет ребенок вправе только подписывать документы».  

Есть еще один важный нюанс: при дарении доли в недвижимости обязательно участие нотариуса. «Сделки с долями должны быть в нотариальной форме, кроме ситуации, когда все долевые собственники объекта дарят ребенку сразу весь объект одной сделкой. Нарушение этого требования часто случается на практике и приводит к недействительности договора», — поясняет Илья Бахилин.

Есть и другие исключения: например, без нотариуса можно подарить долю в землях сельхозназначения. Кроме того, можно не привлекать нотариуса, если долю несовершеннолетнему выделяет и дарит единственный собственник объекта недвижимости.

Как оформить дарственную несовершеннолетнему. Список необходимых документов

В обязательном порядке для оформления дарственной в этом случае понадобятся:

  1. Паспорт дарителя.
  2. Свидетельство о рождении либо паспорт одаряемого.
  3. Документы на недвижимость: выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности.
  4. Паспорт одного из родителей (либо усыновителей или попечителей).  

В зависимости от типа сделки могут потребоваться и другие документы, среди них:

  • согласие супруга, если недвижимость в совместной собственности;
  • согласие родителей, если даритель тоже несовершеннолетний;
  • доверенность, если даритель не может действовать напрямую (в случаях, когда недвижимость дарят родители, доверенность не нужна) и др.

Многие интересуются, можно ли оформить дарственную на ребенка, который в силу малого возраста, например, ему всего несколько месяцев, не понимает смысла подарка и не может осознанно его принять. Да, это вполне возможно, но принимающая сторона и ее согласие все равно необходимы. В данном случае при оформлении как одаряемый обычно указывается родитель. 

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Что обязательно должно быть в договоре дарения квартиры ребенку 

Теперь о том, как именно можно оформить дарственную на несовершеннолетнего. Сама форма такого документа строго не регламентирована, нет обязательных требований к числу и содержанию разделов и к уровню детализации.

Но существуют определенные правила, которые надо соблюсти, чтобы его без проблем зарегистрировал Росреестр. Кроме того, в случае необходимости они будут основанием для признания факта дарения судом. 

  • Во-первых, это название документа. Закон не запрещает именовать его дарственной. Но лучше указать «Договор дарения», поскольку именно такая форма закреплена юридически.
  • Во-вторых, документ обязательно должен содержать дату и место составления (название населенного пункта: например, г. Москва или пос. Новосиньково).
  • В-третьих, имена и паспортные данные дарителя и одаряемого. Паспортные данные могут быть вынесены только в финальный блок с реквизитами. 

Кроме того, документ должен содержать описание объекта недвижимости: адрес, площадь, кадастровый номер. 

Важно также, чтобы были соблюдены и прописаны все вышеперечисленные требования к участникам сделки. Так, если родители хотят оформить квартиру на ребенка возраста 14-18 лет, в договоре дарения квартиры ребенку обязательно должно быть указано, что он действует с согласия родителей. 

«Желательно приложить такое согласие к договору и указать, что даритель с ним ознакомлен, — рекомендует Илья Бахилин. — В договоре дарения с ребенком до 14 лет должны быть указаны реквизиты родителя (паспортные данные, дата рождения, адрес и т. д.) и данные ребенка (данные свидетельства о рождении, место регистрации, дата и место рождения)».

«Копия свидетельства о рождении подается в Росреестр вместо паспорта при оформлении дарения квартиры ребенка в возрасте до 14 лет. Также нужна копия паспорта родителя. А при дарении несовершеннолетнему, который старше 14 лет, в Росреестр нужно подать согласие родителей», — отметил он.

На практике эти документы довольно часто не предоставляют, что ведет к приостановке регистрации перехода прав на недвижимость, подчеркивает юрист.

Сроки и стоимость оформления дарственной

Теперь разберемся в том, какую дарственную можно оформить на детей и сколько это будет стоить. Договор дарения движимого имущества оформляется быстро и бесплатно, вся процедура, если речь, например, об автомобиле, занимает полчаса. Оформить дарственную на несовершеннолетнего ребенка, если речь о недвижимости, несколько сложнее: права на такие объекты регистрируются Росреестром, и требуется оплатить пошлину.

Если задача — оформить дарственную на дом на детей, уплатить придется больше, чем при дарении одного только участка: размер пошлины составляет от 350 руб. (земельный участок без дома) до 2 тыс. руб. (квартира или дом). 

Если сделка требует участия нотариуса, например, родители хотят оформить дарственную на долю ребенку в квартире, где есть и другие долевые собственники, оплатить также придется нотариальный тариф и услуги по составлению договора. Сумма рассчитывается как 0,5% стоимости подарка, но не менее 300 руб. и не более 20 тыс. руб. 

Ответ на вопрос, куда обращаться и сколько стоит оформить дарственную на детей, зависит и от формы сделки. Если сделка не требует обязательного нотариального удостоверения, но стороны все же решили обратиться к нотариусу, тариф нужно уточнить у него.

По закону эта услуга будет дешевле, если даритель и одаряемый — близкие родственники. В список близких родственников попадают: родители и дети (включая усыновленных), дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры (в том числе сводные), а также супруги. 

Договор дарения реально оформить не только у нотариуса — также можно обратиться за этой услугой к риелтору, юристу или в государственный многофункциональный центр. Но не все специалисты, как и не все центры, ее оказывают (в случае с МФЦ ее наличие указывается на сайте).  

Налогообложение при дарении детям

Налога на дарение недвижимости как такового в РФ не существует, но возникает необходимость уплатить налог с дохода физических лиц (НДФЛ) — это 13% стоимости. Но если даритель и одаряемый — близкие родственники, НДФЛ платить не придется.

По закону, напоминает адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин, налог с подаренной недвижимости платит одаряемый. Но несовершеннолетние не могут выступать налогоплательщиками, и эта «детская» обязанность переходит к родителям.

«Если же дарителем был член семьи или близкий родственник ребенка, то налог платить не нужно», — добавляет юрист.

«В соответствии с нормами налогового законодательства, несовершеннолетние налогоплательщики участвуют в налоговых отношениях через своих законных представителей. Таким образом, родители, усыновители или опекуны должны уплачивать налоги за несовершеннолетнего», — говорит и Елена Муратова из адвокатского бюро «Казаков и партнеры».

Если недвижимость передается несовершеннолетним в дар не от близкого родственника, его родители (либо усыновители или попечители) должны действовать по стандартным правилам уплаты НДФЛ: заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Согласно налоговому календарю, подать ее надо в срок до 30 апреля, а заплатить налог — до 15 июля года, следующего за тем, когда были зарегистрированы права собственности.  

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Дети
Инструкция
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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