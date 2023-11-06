Требования банка к нотариальным документам
Бывает, что один из супругов решил не участвовать в сделке: тогда банк требует его согласие. Или в сделке действует доверенное лицо: тогда понадобится нотариальная доверенность.
Мы собрали перечень требований к каждому из документов.
Что такое нотариальное согласие
Нотариально удостоверенное согласие супруга(и) — это документ, необходимый в предусмотренных законом случаях. В нем отмечают данные о браке, объекте недвижимости и супруге, дающем согласие на сделку.
Оно направлено на защиту прав и законных интересов супругов-участников.
Согласие оформляется у любого нотариуса. Помимо личного присутствия заявителя (супруга, дающего согласие) понадобятся:
- его паспорт;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН (желательно).
Также рекомендуем заранее проинформировать нотариуса, какая сделка и в отношении какого конкретно объекта недвижимости планируется.
Законом предусмотрено 3 случая, когда для совершения сделки требуется нотариальное согласие супруга (п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации):
- сделка по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации (права на недвижимость, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации);
- сделка, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма (например, сделки с долями в уставном капитале ООО, рента);
- сделка, подлежащая обязательной государственной регистрации (купля-продажа предприятия как имущественного комплекса, залог недвижимости, договор аренды недвижимости, заключенный на срок больше 1 года).
Согласие должно быть составлено и оформлено до совершения сделки.
Несоблюдение требований закона дает пострадавшему супругу право требовать признать сделку недействительной и в судебном порядке вернуть объекты в состав общей собственности супругов.
Согласие супруга(и) на совершение сделки
Согласие супруга(и) на совершение сделки(ок) должно содержать:
- наименование сделки(ок), на совершение которой(ых) дается согласие;
- описание объекта(ов) недвижимости, сделка(и) с которым(ми) будет(ут) совершена(ны);
- описание условий сделки(ок) или указание на то, что сделка(и) может(гут) быть совершена(ы) за цену и на условиях по усмотрению супруга(и), совершающего(ей) сделку(и).
В случае передачи объекта(ов) недвижимости в залог в документе должно быть отражено согласие на залог (с указанием в качестве залогодержателя Банка либо согласие передать в залог объект(ы) недвижимости любому лицу на условиях и по усмотрению супруга(и), совершающего(ей) сделку(и)) и может быть отражено согласие на возможное последующее отчуждение объекта(ов) недвижимости.
Согласие супруга(и) на заключение кредитного договора
Согласие супруга/супруги на заключение кредитного договора должно содержать:
- В соответствии со статьёй 35 Семейного Кодекса Российской Федерации настоящим даю своё согласие на заключение и регистрацию моей супругой (моим супругом) договора участия в долевом строительстве жилья в отношении квартиры в строящемся объекте (указываются характеристики объекта – строительный адрес, площадь, этаж и т.д.). Не возражаю против самостоятельного определения ею (им) всех условий совершения указанной сделки. Согласен на внесение (оплату, зачисление, перечисление) денежных средств на счёт эскроу, открытый в любом банке, зарегистрированном на территории Российской Федерации. Данный пункт добавляется только в случае приобретения строящегося жилья.
- Я согласна/согласен с заключением в течение [•] ([•]) календарных дней с даты удостоверения настоящего согласия моим/ей супругом/гой кредитного договора, исполнение обязательств заемщика по которому будет обеспечено залогом недвижимого имущества (ипотекой) [и (или) поручительством] (далее – Кредитный договор).
- Я согласна/согласен, что на дату заключения Кредитный договор будет содержать следующие условия:
- кредитор — ПАО Сбербанк;
- сумма кредита — не более [указать лимит];
- срок предоставления кредита — не более [указать срок];
- процентная ставка — не более [указать размер ставки];
- исполнение обязательств заемщика по Кредитному договору обеспечивается недвижимым имуществом по усмотрению моего супруга/ги;
- Я согласна/согласен, что недвижимое имущество, приобретаемое моим супругом/супругой с использованием средств, полученных по Кредитному договору, будет обременено залогом в пользу кредитора по Кредитному договору;
- Я не возражаю против заключения моим супругом/супругой [договора основания приобретения недвижимого имущества, влекущего возникновение ипотеки в пользу кредитора по Кредитному договору в силу закона] / [заключения с кредитором по Кредитному договору договора ипотеки в отношении недвижимого имущества];
- Я не возражаю против заключения моим супругом/супругой дополнительных соглашений к Кредитному договору в течение срока его действия на любых условиях по выбору моего/моей супруга/супруги (в том числе направленных на изменение процентной ставки по Кредитному договору, продление срока его действия и пр.);
- Мне известны последствия заключения Кредитного договора как кредитного договора, исполнение обязательств заемщика по которому обеспечено залогом недвижимого имущества (ипотекой), а также последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по такому кредитному договору.
Согласие супруга(и) на передачу объекта в залог
В согласии супруга(ги) на передачу объекта в залог должно быть отражено:
- согласие на залог (с указанием в качестве залогодержателя Банка либо согласие передать в залог объект(ы) недвижимости любому лицу на условиях и по усмотрению супруга(и), совершающего(ей) сделку(и)) и может быть отражено согласие на возможное последующее отчуждение объекта(ов) недвижимости.
Что такое нотариальная доверенность
Нотариальная доверенность, в отличие от обычной доверенности, проходит через особую процедуру удостоверения у нотариуса. Нотариус не только устанавливает личность обратившегося лица, но также проверяет его дееспособность, уточняет волю заявителя, после чего помогает грамотно составить текст доверенности и разъясняет заявителю последствия выдачи им доверенности.
За нотариальным удостоверением к нотариусу обращаются в двух случаях: либо по собственному желанию, даже если такая форма необязательна, либо в силу того, что обязательная нотариальная форма прямо установлена законодательством РФ (ст. 53 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).
Так, для совершения определенных действий закон прямо предписывает обязательное наличие доверенности, удостоверенной у нотариуса.
Тогда это обязательно нужно сделать, иначе доверенность и сделка, совершенная с помощью доверенности без надлежащего нотариального удостоверения, будут недействительны (п. п. 2, 3 ст. 163 Гражданского кодекса РФ).
Обратиться к нотариусу придется, в частности, если доверенность выдается:
- на совершение сделки, требующей нотариальной формы (п. 1 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ) — например, договор ренты, договор аренды недвижимости, заключенный на срок больше 1 года;
- для госрегистрации прав/сделок, в частности прав на недвижимость (п. 1 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ, п. 4 ст. 15, п. 14 ст. 29 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ);
- на распоряжение правами, которые зарегистрированы в государственных реестрах. Например, когда вы доверяете представителю заключить договор купли-продажи недвижимости (п. 1 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ, п. 128 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25);
- на представление документов для госрегистрации юрлица/ИП (п. 1 ст. 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ).
Доверенность сможет удостоверить любой нотариус. Для этого достаточно:
- явки доверителя (того, кто доверяет полномочия);
- его паспорта;
- данных об объекте недвижимости, который участвует в сделке.
Присутствие поверенного (того, кому доверяют) не требуется.
Нотариальная доверенность. Полномочия для доверенности заемщиков и продавцов
При оформлении доверенности участниками, на сделку нужно оформить электронную копию документа у нотариуса (тождественность).
Что должна содержать нотариальная доверенность участников сделки для проведения ипотечных сделок:
Блок 1: Общие требования
Все доверенности на подписание кредитно-обеспечительной документации должны содержать:
- дату выдачи доверенности;
- полномочия на представление интересов в ПАО Сбербанк;
- существенные условия кредитного договора;
- полномочия на подтверждение сведений о семейном положении доверителя.
Блок 2: Заемщик/Созаемщик
Полномочия на заключение кредитного договора/договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (индивидуальные условия кредитования) и дополнительных соглашений к нему включая:
- полномочия на передачу объекта недвижимости в залог;
- сумму кредита (максимальную сумму кредита);
- срок кредита (максимально возможный срок кредита);
- процентную ставку (диапазон ставок).
Полномочия на подписание:
- заявления на выдачу кредита;
- графиков ежемесячных платежей по кредитному договору;
- согласий на обработку персональных данных;
- информацию о размере полной стоимости кредита;
- иных необходимых документов;
- подписание всех иных необходимых заявлений.
Полномочия на осуществление операций:
- открывать счета в ПАО Сбербанк;
- распоряжаться любыми счетами, открытыми в ПАО Сбербанк;
- открывать счета эскроу в любом банке;
- с правом внесения денежных средств, осуществления переводов, любых расходных операций, оформления длительного поручения на списание денежных средств со счета.
Полномочия при необходимости заключить договор страхования к кредитному договору:
- заключать за цену и на условиях по своему усмотрению договоры (личного и/или имущественного) страхования, дополнительные соглашения к ним;
- вносить страховую премию;
- оформлять и подписывать страховые полисы;
- подавать и подписывать заявление на заключение договора страхования;
- внесение изменений в действующие договоры;
- подавать документы при наступлении страхового случая (по усмотрению);
- получать страховое возмещение (по усмотрению).
Полномочия при необходимости заключить договор Пакета услуг «Домклик Плюс»:
- подписать заявление о заключении договора об обслуживании Пакета услуг «Домклик Плюс»;
- подписание всех иных необходимых документов для оформления Пакета услуг «Домклик Плюс»;
- подписать заявление на подключение к программе страхования, подписание КИД;
- подписание КИД.*
* Ключевой информационный документ об условиях добровольного страхования — в доверенности допустимо указание аббревиатурой.
Блок 3: Договор ипотеки
Полномочия при передаче имеющегося в собственности объекта недвижимости/права аренды в залог, помимо требований Блока 1, должна содержать:
- полномочия на передачу объекта/права на объект в залог банка;
- полномочия на заключение договора ипотеки, иные необходимые договоры и соглашения, дополнительные соглашения к ним;
- адрес объекта недвижимости;
- описание объекта недвижимости;
- полномочия на представление в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, МФЦ по вопросу регистрации договора ипотеки.
Блок 4: Поручительство
Доверенность, выдаваемая поручителем, помимо требований Блока 1, должна содержать:
- полномочия на заключение договора поручительства;
- все существенные условия кредитного договора (стороны, сумму кредита (максимальную сумму кредита), срок кредита (максимально возможный срок кредита), процентную ставку (диапазон ставок).
Если доверенность от поручителя выдана на заемщика/созаемщиков, помимо вышеуказанных полномочий, такая доверенность дополнительно должна содержать:
- выражение явного согласия на заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору.
Блок 5: Расчеты
При расчете с использованием индивидуальных сейфов доверенность должна содержать полномочия на:
- заключение договора аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки), расположенного в любом структурном подразделении ПАО Сбербанк за цену и на условиях по своему усмотрению;
- осуществление первоначального вложения и изъятия содержимого из индивидуального банковского сейфа (ячейки);
- подписание актов приема-передачи;
- в дальнейшем пользование этим индивидуальным банковским сейфом (ячейкой);
- продление договора аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки);
- окончание, внесение изменений, расторжение договора аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки);
- подписание любых необходимых для аренды сейфа документов, заявлений и соглашений.
При расчете через аккредитив доверенность должна содержать полномочия на:
- Проведение расчетов с использованием аккредитива
- Подачи и подписания заявления на открытие/закрытие аккредитива
- Внесение изменений в условия аккредитива
При расчете через сервис безопасных расчетов доверенность должна содержать соответствующие полномочия. При этом участники (покупатель и продавец) должны быть на связи для подтверждения операции колом из СМС.
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Блок 6: Военная ипотека
Для сделок по военной ипотеке необходимо использовать образец доверенности, размещенный на сайте Росвоенипотеки с учетом требований Блока 1 и 2.
Блок 7: Продавцы
Доверенность продавца для совершения сделок должна содержать:
- дату выдачи;
- полномочия на совершения сделок купли-продажи объекта недвижимости, находящегося в собственности продавца;
- полномочия на подтверждение сведений о семейном положении продавца;
- адрес объекта недвижимости/кадастровый номер (если полномочия на один конкретный объект). Либо общие полномочия: распоряжаться всем моим имуществом где бы оно не находилось и в чем бы не заключалось;
- описание объекта недвижимости (если полномочия на один конкретный объект);
- полномочия на подписание договора-основания;
- полномочия на представление в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, МФЦ по вопросу регистрации перехода права собственности на объект недвижимости;
- минимальную цену продажи объекта недвижимости либо общие полномочия на определение условий доверенным лицом самостоятельно;
- полномочия по проведению расчетов, если в сделке используется расчет с использованием сейфовых ячеек или аккредитива.