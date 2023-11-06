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Требования банка к нотариальным документам

Ипотека
06 нояб 2023
32K
Требования банка к нотариальным документам
Содержание

Бывает, что один из супругов решил не участвовать в сделке: тогда банк требует его согласие. Или в сделке действует доверенное лицо: тогда понадобится нотариальная доверенность.

Мы собрали перечень требований к каждому из документов.

Что такое нотариальное согласие

Нотариально удостоверенное согласие супруга(и) — это документ, необходимый в предусмотренных законом случаях. В нем отмечают данные о браке, объекте недвижимости и супруге, дающем согласие на сделку.

Оно направлено на защиту прав и законных интересов супругов-участников.

Согласие оформляется у любого нотариуса. Помимо личного присутствия заявителя (супруга, дающего согласие) понадобятся:

  • его паспорт;
  • свидетельство о заключении брака;
  • свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН (желательно).

Также рекомендуем заранее проинформировать нотариуса, какая сделка и в отношении какого конкретно объекта недвижимости планируется. 

Законом предусмотрено 3 случая, когда для совершения сделки требуется нотариальное согласие супруга (п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации):

  • сделка по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации (права на недвижимость, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации); 
  • сделка, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма (например, сделки с долями в уставном капитале ООО, рента);
  • сделка, подлежащая обязательной государственной регистрации (купля-продажа предприятия как имущественного комплекса, залог недвижимости, договор аренды недвижимости, заключенный на срок больше 1 года).

Согласие должно быть составлено и оформлено до совершения сделки. 

Несоблюдение требований закона дает пострадавшему супругу право требовать признать сделку недействительной и в судебном порядке вернуть объекты в состав общей собственности супругов.

Согласие супруга(и) на совершение сделки

Согласие супруга(и) на совершение сделки(ок) должно содержать:

  • наименование сделки(ок), на совершение которой(ых) дается согласие;
  • описание объекта(ов) недвижимости, сделка(и) с которым(ми) будет(ут) совершена(ны);
  • описание условий сделки(ок) или указание на то, что сделка(и) может(гут) быть совершена(ы) за цену и на условиях по усмотрению супруга(и), совершающего(ей) сделку(и).

В случае передачи объекта(ов) недвижимости в залог в документе должно быть отражено согласие на залог (с указанием в качестве залогодержателя Банка либо согласие передать в залог объект(ы) недвижимости любому лицу на условиях и по усмотрению супруга(и), совершающего(ей) сделку(и)) и может быть отражено согласие на возможное последующее отчуждение объекта(ов) недвижимости.

Согласие супруга(и) на заключение кредитного договора

Согласие супруга/супруги на заключение кредитного договора должно содержать:

  • В соответствии со статьёй 35 Семейного Кодекса Российской Федерации настоящим даю своё согласие на заключение и регистрацию моей супругой (моим супругом) договора участия в долевом строительстве жилья в отношении квартиры в строящемся объекте (указываются характеристики объекта – строительный адрес, площадь, этаж и т.д.). Не возражаю против самостоятельного определения ею (им) всех условий совершения указанной сделки. Согласен на внесение (оплату, зачисление, перечисление) денежных средств на счёт эскроу, открытый в любом банке, зарегистрированном на территории Российской Федерации. Данный пункт добавляется только в случае приобретения строящегося жилья.
  • Я согласна/согласен с заключением в течение [•] ([•]) календарных дней с даты удостоверения настоящего согласия моим/ей супругом/гой кредитного договора, исполнение обязательств заемщика по которому будет обеспечено залогом недвижимого имущества (ипотекой) [и (или) поручительством] (далее – Кредитный договор).
  • Я согласна/согласен, что на дату заключения Кредитный договор будет содержать следующие условия:
  • кредитор — ПАО Сбербанк;
  • сумма кредита — не более [указать лимит];
  • срок предоставления кредита — не более [указать срок];
  • процентная ставка — не более [указать размер ставки];
  • исполнение обязательств заемщика по Кредитному договору обеспечивается недвижимым имуществом по усмотрению моего супруга/ги;
  • Я согласна/согласен, что недвижимое имущество, приобретаемое моим супругом/супругой с использованием средств, полученных по Кредитному договору, будет обременено залогом в пользу кредитора по Кредитному договору;
  • Я не возражаю против заключения моим супругом/супругой [договора основания приобретения недвижимого имущества, влекущего возникновение ипотеки в пользу кредитора по Кредитному договору в силу закона] / [заключения с кредитором по Кредитному договору договора ипотеки в отношении недвижимого имущества];
  • Я не возражаю против заключения моим супругом/супругой дополнительных соглашений к Кредитному договору в течение срока его действия на любых условиях по выбору моего/моей супруга/супруги (в том числе направленных на изменение процентной ставки по Кредитному договору, продление срока его действия и пр.);
  • Мне известны последствия заключения Кредитного договора как кредитного договора, исполнение обязательств заемщика по которому обеспечено залогом недвижимого имущества (ипотекой), а также последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по такому кредитному договору.

Согласие супруга(и) на передачу объекта в залог

В согласии супруга(ги) на передачу объекта в залог должно быть отражено:

  • согласие на залог (с указанием в качестве залогодержателя Банка либо согласие передать в залог объект(ы) недвижимости любому лицу на условиях и по усмотрению супруга(и), совершающего(ей) сделку(и)) и может быть отражено согласие на возможное последующее отчуждение объекта(ов) недвижимости.

Что такое нотариальная доверенность

Нотариальная доверенность, в отличие от обычной доверенности, проходит через особую процедуру удостоверения у нотариуса. Нотариус не только устанавливает личность обратившегося лица, но также проверяет его дееспособность, уточняет волю заявителя, после чего помогает грамотно составить текст доверенности и разъясняет заявителю последствия выдачи им доверенности.

За нотариальным удостоверением к нотариусу обращаются в двух случаях: либо по собственному желанию, даже если такая форма необязательна, либо в силу того, что обязательная нотариальная форма прямо установлена законодательством РФ (ст. 53 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Так, для совершения определенных действий закон прямо предписывает обязательное наличие доверенности, удостоверенной у нотариуса.

Тогда это обязательно нужно сделать, иначе доверенность и сделка, совершенная с помощью доверенности без надлежащего нотариального удостоверения, будут недействительны (п. п. 2, 3 ст. 163 Гражданского кодекса РФ).

Обратиться к нотариусу придется, в частности, если доверенность выдается:

Доверенность сможет удостоверить любой нотариус. Для этого достаточно:

  • явки доверителя (того, кто доверяет полномочия);
  • его паспорта;
  • данных об объекте недвижимости, который участвует в сделке.

Присутствие поверенного (того, кому доверяют) не требуется.

Нотариальная доверенность. Полномочия для доверенности заемщиков и продавцов

При оформлении доверенности участниками, на сделку нужно оформить электронную копию документа у нотариуса (тождественность).

Что должна содержать нотариальная доверенность участников сделки для проведения ипотечных сделок:

Блок 1: Общие требования

Все доверенности на подписание кредитно-обеспечительной документации должны содержать:

  • дату выдачи доверенности;
  • полномочия на представление интересов в ПАО Сбербанк;
  • существенные условия кредитного договора;
  • полномочия на подтверждение сведений о семейном положении доверителя.

Блок 2: Заемщик/Созаемщик

Полномочия на заключение кредитного договора/договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (индивидуальные условия кредитования) и дополнительных соглашений к нему включая:

  • полномочия на передачу объекта недвижимости в залог;
  • сумму кредита (максимальную сумму кредита);
  • срок кредита (максимально возможный срок кредита);
  • процентную ставку (диапазон ставок).

Полномочия на подписание:

  • заявления на выдачу кредита;
  • графиков ежемесячных платежей по кредитному договору;
  • согласий на обработку персональных данных;
  • информацию о размере полной стоимости кредита;
  • иных необходимых документов;
  • подписание всех иных необходимых заявлений.

Полномочия на осуществление операций:

  • открывать счета в ПАО Сбербанк;
  • распоряжаться любыми счетами, открытыми в ПАО Сбербанк;
  • открывать счета эскроу в любом банке;
  • с правом внесения денежных средств, осуществления переводов, любых расходных операций, оформления длительного поручения на списание денежных средств со счета.

Полномочия при необходимости заключить договор страхования к кредитному договору:

  • заключать за цену и на условиях по своему усмотрению договоры (личного и/или имущественного) страхования, дополнительные соглашения к ним;
  • вносить страховую премию;
  • оформлять и подписывать страховые полисы;
  • подавать и подписывать заявление на заключение договора страхования;
  • внесение изменений в действующие договоры;
  • подавать документы при наступлении страхового случая (по усмотрению);
  • получать страховое возмещение (по усмотрению).

Полномочия при необходимости заключить договор Пакета услуг «Домклик Плюс»:

  • подписать заявление о заключении договора об обслуживании Пакета услуг «Домклик Плюс»;
  • подписание всех иных необходимых документов для оформления Пакета услуг «Домклик Плюс»;
  • подписать заявление на подключение к программе страхования, подписание КИД;
  • подписание КИД.*

* Ключевой информационный документ об условиях добровольного страхования — в доверенности допустимо указание аббревиатурой.

Блок 3: Договор ипотеки

Полномочия при передаче имеющегося в собственности объекта недвижимости/права аренды в залог, помимо требований Блока 1, должна содержать:

  • полномочия на передачу объекта/права на объект в залог банка;
  • полномочия на заключение договора ипотеки, иные необходимые договоры и соглашения, дополнительные соглашения к ним;
  • адрес объекта недвижимости;
  • описание объекта недвижимости;
  • полномочия на представление в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, МФЦ по вопросу регистрации договора ипотеки.

Блок 4: Поручительство

Доверенность, выдаваемая поручителем, помимо требований Блока 1, должна содержать:

  • полномочия на заключение договора поручительства;
  • все существенные условия кредитного договора (стороны, сумму кредита (максимальную сумму кредита), срок кредита (максимально возможный срок кредита), процентную ставку (диапазон ставок).

Если доверенность от поручителя выдана на заемщика/созаемщиков, помимо вышеуказанных полномочий, такая доверенность дополнительно должна содержать:

  • выражение явного согласия на заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору.

Блок 5: Расчеты

При расчете с использованием индивидуальных сейфов доверенность должна содержать полномочия на:

  • заключение договора аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки), расположенного в любом структурном подразделении ПАО Сбербанк за цену и на условиях по своему усмотрению;
  • осуществление первоначального вложения и изъятия содержимого из индивидуального банковского сейфа (ячейки);
  • подписание актов приема-передачи;
  • в дальнейшем пользование этим индивидуальным банковским сейфом (ячейкой);
  • продление договора аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки);
  • окончание, внесение изменений, расторжение договора аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки);
  • подписание любых необходимых для аренды сейфа документов, заявлений и соглашений.

При расчете через аккредитив доверенность должна содержать полномочия на:

  • Проведение расчетов с использованием аккредитива
  • Подачи и подписания заявления на открытие/закрытие аккредитива
  • Внесение изменений в условия аккредитива

При расчете через сервис безопасных расчетов доверенность должна содержать соответствующие полномочия. При этом участники (покупатель и продавец) должны быть на связи для подтверждения операции колом из СМС.

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Блок 6: Военная ипотека

Для сделок по военной ипотеке необходимо использовать образец доверенности, размещенный на сайте Росвоенипотеки с учетом требований Блока 1 и 2.

Блок 7: Продавцы

Доверенность продавца для совершения сделок должна содержать:

  • дату выдачи;
  • полномочия на совершения сделок купли-продажи объекта недвижимости, находящегося в собственности продавца;
  • полномочия на подтверждение сведений о семейном положении продавца;
  • адрес объекта недвижимости/кадастровый номер (если полномочия на один конкретный объект). Либо общие полномочия: распоряжаться всем моим имуществом где бы оно не находилось и в чем бы не заключалось;
  • описание объекта недвижимости (если полномочия на один конкретный объект);
  • полномочия на подписание договора-основания;
  • полномочия на представление в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, МФЦ по вопросу регистрации перехода права собственности на объект недвижимости;
  • минимальную цену продажи объекта недвижимости либо общие полномочия на определение условий доверенным лицом самостоятельно;
  • полномочия по проведению расчетов, если в сделке используется расчет с использованием сейфовых ячеек или аккредитива.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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