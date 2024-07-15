Как подать заявку на ипотеку Сбера онлайн и получить решение за 5 минут
Сервис Домклик от СберБанка позволяет отправить онлайн-заявку на ипотеку и получить решение за 5 минут без визитов в офис. Неважно, выбрали вы недвижимость или еще в поисках жилья мечты.
Рассказываем, как отправить запрос и узнать, какую сумму вам могут дать в банке на покупку жилья.
Как подать онлайн-заявку на ипотеку Сбера
Подать заявку можно с компьютера, ноутбука или смартфона.
1. В Калькуляторе ипотеки выберите цель, сумму и срок кредита.
Если вы подходите под одну из ипотечных программ, выберите её. Укажите размер первого взноса, какой сможете внести. Если используете материнский капитал, отметьте это. Также есть опция Своя ставка, которая за дополнительную плату позволяет существенно снизить ставку по ипотеке.
2. Нажмите на кнопку «Подать заявку». Подать заявку — не значит оформить кредит. На данном этапе вы просто узнаете у банка, готов ли он выдать вам ипотеку и на какую сумму можно рассчитывать.
3. Войдите по Сбер ID — это сократит время на заполнение информации. Если Сбер ID нет, введите ваш номер мобильного телефона. Также можно войти с помощью учетной записи на портале госуслуг.
4. Если вы зарегистрировались по номеру телефона, подтвердите личность, загрузив фото разворота паспорта.
5. Заполните анкету. Вы всегда можете сделать паузу и вернуться к анкете в удобное для вас время. В анкете укажите личные данные и информацию о доходе.
6. После заполнения анкеты нажмите кнопку «Отправить заявку в СберБанк». Примите согласие на передачу данных и введите код из СМС с номера 900.
Готово! Онлайн-заявка на ипотеку отправлена. Обычно банк рассматривает заявку и принимает решение в течение 5 минут.
Где посмотреть решение банка и предварительные условия ипотеки
После обработки заявки банком вы получите СМС с решением.
Предварительные условия кредита можно посмотреть в личном кабинете Домклик.
Заявка на ипотеку одобрена. Что дальше
Выберите недвижимость на Домклик и загрузите документы на жилье — список документов можно будет найти в кабинете участника сделки на сайте Домклик или уточнить у менеджера в чате.
На поиск недвижимости и сбор документов у вас будет 90 дней с момента одобрения заявки.
Если вы покупаете квартиру в новостройке, можете воспользоваться сервисом подбора недвижимости — в личном кабинете Домклик вы получите список предложений от надежных застройщиков и сможете выбрать квартиру со скидкой.
После проверки недвижимости банком вы сможете выбрать дату сделки, получить ипотеку и готовиться к переезду.
Можно ли оформить ипотеку по сниженной ставке, если есть ребенок инвалид
Инна У.здравствуйте! Вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Можно ли взять ипотеку по гос поддержке без детей ?
Роман С.здравствуйте. Зависит от условий льготной программы, о которой идет речь. Наличие детей необязательно в «Дальневосточной» или «Арктической ипотеке», но есть требования к возрасту супругов.
Домкликздравствуйте, нет идет не об этих программах. Речь идет о семейной ипотеке. Можно ли ее оформить не имея на данный момент ?
Роман С.здравствуйте! Нет, это невозможно.
Здравствуйте, почему отказывают в дальневосточной ипотеке как мед. Работнику 2 раз?с чем связан отказ? Подхожу по всем параметрам, просрочек по кредитных картам нет, долгов, судов тоже.
Вероника Е.здравствуйте. Банк не сообщает причины отказа. При рассмотрении кредитной заявки банк осуществляет проверку данных, предоставленных потенциальным заёмщиком на предмет их полноты и достоверности, анализирует ряд факторов: платёжеспособность заёмщика, поручителей, кредитную историю заёмщика и другие. При этом банк всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и др.), которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение потенциальным заёмщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.
Здравствуйте как мне ипотеку оформить через сбербанк онлайн
Людмила Г.здравствуйте. Заявку нужно подать с помощью Домклик. На этой странице — список всех доступных на данный момент программ. Выбирайте подходящую и подавайте заявку.