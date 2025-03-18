До какого возраста можно взять ипотеку
При рассмотрении заявок на ипотеку банки оценивают платежеспособность и надежность клиентов и проверяют их по многим ключевым критериям, один из которых — возраст. Обычно ипотеку берут на долгие годы, и сколько лет будет человеку на момент погашения кредита, тоже немаловажно.
До какого возраста можно взять ипотеку и почему — рассказываем в статье.
Как одобрение кредита зависит от возраста
Оформить ипотеку в России может любой дееспособный совершеннолетний человек. Но банки и финансовые организации заинтересованы в возврате кредитных средств и взвешенно подходят к оформлению каждой сделки, чтобы снизить риски. Поэтому в них могут действовать свои условия и требования.
Принимая решение об одобрении ипотеки, банк анализирует финансовый потенциал человека — проверяет его кредитную историю, убеждается, что у него есть постоянный и достаточный уровень дохода. При этом важно, чтобы у человека были деньги не только ежемесячно и без просрочек погашать кредит, но и на нужные ему повседневные покупки и расходы. Сумма ежемесячного платежа по ипотеке не должна превышать половину дохода. То есть, если ежемесячный платеж — 45 тыс. рублей, а доход человека — 70 тыс. рублей, в ипотеке, скорее всего, откажут. С выходом на пенсию доход человека, как правило, снижается.
В 2025 году многие россияне не смогут выйти на пенсию по старости в связи с пенсионной реформой. С 2028 года и дальше женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.
Кроме того, банки рассчитывают срок кредита так, чтобы заемщик успел погасить ипотеку до достижения максимального возраста. Поэтому, если заемщику 60 лет, банк может одобрить ипотеку на 15 лет. То есть чем старше человек, тем короче срок кредита.
До какого возраста можно взять ипотеку
Максимальный возраст для ипотеки зависит от условий конкретного банка. В Сбербанке единственное условие — вернуть кредит до того, как исполнится 75 лет.
Требования к клиентам в возрасте
Условия и требования к заемщикам в Сбере зависят от конкретной программы ипотеки. Но повторим, что человек должен выплатить кредит до достижения им 75 лет.
Клиенты пенсионного возраста могут оформить ипотеку на покупку вторичного жилья, новостройки, дома или его строительство. А также оформить льготную ипотеку по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека».
Как повысить вероятность одобрения
В качестве дохода банк может учитывать зарплату, пенсию и дополнительный заработок, например от сдачи квартиры в аренду.
И, если на момент обращения за ипотекой возраст клиента приближается к пенсионному, банк может предложить особые условия — например, привлечь созаемщика или поручителя, у которого есть стабильный официальный доход и долгий срок трудоустройства в одной компании. Для банка наличие созаемщиков — дополнительная гарантия возврата кредита.
Созаемщиком может стать не только супруг или супруга, но и дети, родители, внуки, братья, сестры, племянники. Важно понимать, что перед банком созаемщик несет равную ответственность по договору.
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