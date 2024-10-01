Как выбрать и обустроить квартиру для пожилого человека
На пожилых людей приходится немалая доля покупателей недвижимости. К тому же нередко квартиры покупают представители молодого поколения для своих пожилых родственников.
Какие нюансы стоит учесть при выборе удобной и безопасной квартиры для людей старшего возраста, расскажем в статье.
Как выбрать дом
Когда наши клиенты выбирают квартиру для пожилых родственников, они отдают предпочтение вариантам, которые расположены рядом с местом их собственного проживания. Нередко дети перевозят родителей, живущих на другом конце города, поближе к себе. Если родители преклонного возраста, чтобы ухаживать за ними. Если они еще достаточно бодрые — чтобы помогали нянчиться с внуками.
В большинстве случаев люди зрелого возраста предпочитают уединение и тишину, поэтому самый массовый формат современного жилья — многоэтажки плотной застройки — им, скорее всего, не подойдет.
Хорошим вариантом комфортного дома для пенсионеров станут загородные малоэтажные жилые комплексы, тем более что их инфраструктура сопоставима с городской: здесь есть и магазины у дома, и кабинеты врачей. Тем не менее при покупке квартиры в подобном доме все же стоит учитывать его удаленность от «цивилизации». То есть нужно оценить, насколько быстро пожилому человеку в случае необходимости окажут экстренную помощь.
Василий Павлов также советует покупателям изучить, какие поликлиники и больницы расположены поблизости. Стоит заранее узнать, сможет ли домой прийти доктор и как далеко придется ехать за медицинской помощью. Тем, кому важно наличие безбарьерной среды в доме, следует выяснить, насколько удобно будет завозить маломобильного жильца в квартиру.
У покупки жилья в так называемой старой вторичке есть множество плюсов, главные из которых — приемлемая стоимость и расположение дома в развитом районе.
Основным минусом при этом может стать плохая оснащенность здания для маломобильных людей. Желательно, чтобы вход в подъезд в таком доме располагался на уровне земли либо был оборудован пандусом. Если в ЖК нет лифта, то не стоит покупать квартиру, расположенную выше третьего этажа.
Если у покупателей есть возможность ждать, то они часто выбирают «первичку» — это новые дома с безбарьерной средой, часто с готовым ремонтом, когда можно поставить в квартиру мебель и сразу въезжать без лишних хлопот. «Вторичку» клиенты чаще выбирают, если сами живут в таких квартирах и рядом ничего не строится.
Какой должна быть планировка квартиры
Чаще всего пенсионеру для комфортного проживания достаточно однокомнатной квартиры или даже квартиры-студии: в небольшом жилье будет легче поддерживать порядок, а счета за коммуналку и налог на недвижимость окажутся меньше. Хотя в некоторых случаях может понадобиться дополнительная комната. Например, если в доме постоянно проживает сиделка или часто приезжают погостить внуки. Таким образом, планировку квартиры для пожилого человека нужно подбирать под его образ жизни.
При выборе планировки стоит отдать предпочтение квартире с просторным санузлом. По статистике, большинство падений и травм дома у пожилых людей происходит именно там, поэтому площадь ванной и туалета должна быть достаточна для безопасного передвижения.
Хорошо, если в квартире есть балкон или лоджия: так человек, которому тяжело часто выходить из дома, сможет проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься любимым садоводческим хобби.
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Что нужно учесть при ремонте квартиры
Первое, о чем следует помнить при ремонте квартиры для пожилого человека, — о безопасности проживающего. К повышенному риску падений и травм приводят снижение зрения и ухудшение координации в пожилом возрасте, поэтому стоит обезвредить самые опасные места в квартире. Лучше всего делать ремонт с нуля, чтобы учесть все необходимые нюансы уже на черновом этапе отделки.
Пол
Стоит выбрать нескользящее напольное покрытие, ковры и коврики лучше закреплять с помощью двустороннего скотча.
Следует избегать перепадов высоты пола в разных комнатах квартиры. Пороги, которые убрать невозможно, необходимо визуально обозначить, например, подсветить диодной лентой.
Для ванной комнаты лучше выбрать нескользящий керамогранит либо использовать специальные противоскользящие составы для обработки пола.
Ванна
Вместо ванны лучше установить душевую кабину без поддона, чтобы пожилому человеку не приходилось переступать через высокие бортики. Если ванна все же остается, то на ее дно можно постелить противоскользящие коврики, а на стене установить поручни.
Мебель и техника
В квартиру для пожилого лучше не покупать мебель с острыми углами либо использовать специальные мягкие накладки для того, чтобы будущий владелец не получил травму. Не стоит ставить в комнату слишком высокие шкафы: часто до содержимого верхних полок такой мебели можно дотянуться, только используя стремянку.
Если в доме установлена газовая плита, то необходимо выбрать модель с системой защиты от утечки газа, а утюг лучше приобрести с функцией автоматического отключения.
Не менее важна для безопасности хозяина квартиры в возрасте и эргономика: на этапе чернового ремонта следует запланировать нужную высоту и количество розеток и выключателей, удобную ширину дверных проемов, разделить квартиру на зоны.
Обстановка в помещении также должна быть удобной: желательно, чтобы вся мягкая мебель была с высокими и не слишком глубокими сидениями. Так пожилому человеку будет легче вставать с кровати, кресла или дивана.
Особые требования предъявляются к высоте матраса: его верхний край должен быть не ниже уровня коленей, а ступни человека, который сидит на кровати, должны стоять на полу. Возле кровати следует поставить светильники с удобными выключателями, чтобы перед сном можно было погасить свет, не вставая с постели.
Кроме того, нужно предусмотреть доступность окон и удобство их открывания для легкого проветривания. Ящики и дверцы шкафов и комодов тоже должны легко открываться.
Как видите, нюансов немало. Для того чтобы выбрать и приобрести квартиру для пожилого родственника, лучше обращаться к проверенным специалистам по недвижимости. Они помогут учесть все важные моменты и сделать жизнь вашего близкого человека в новом доме по-настоящему комфортной.
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