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Что делать, если в квартире холодно

Дом и уют
15 окт 2024
13K
Что делать, если в квартире холодно
Содержание

Отопление работает, а в квартире все равно холодно. Разбираемся, как решить эту задачу, что можно сделать, чтобы поднять температуру в квартире, а что категорически нельзя.

Какие могут быть причины

Температурный режим в жилых зданиях определен Роспотребнадзором: 18-24 градуса зимой и осенью, 20-28 градусов весной и летом. За качество нагрева воды и обеспечение нужного количества градусов в системе отопления отвечают коммунальные службы.

Но не всегда то, как должно быть, совпадает с тем, как есть.

Почему такое случается

Есть несколько возможных причин, по которым в квартире не становится теплее:

  • входные двери и оконные рамы низкого качества
  • неутепленный балкон или лоджия
  • квартира угловая
  • плохая теплоизоляция пола
  • плохо работают радиаторы

Если с переустановкой окон и дверей проблем не возникнет, то с другими пунктами все не так просто.

Неутепленный балкон или лоджия

Сначала балкон необходимо застеклить и лишь затем можно приступать к утеплению.

Формально балконное застекление (если оно не было внесено в изначальный замысел застройщика) — это перепланировка. А значит, нужен проект планируемых работ, который нужно согласовать с городом. Готовить проект должен профессиональный проектировщик.

Чтобы правильно застеклить балкон, следует иметь в виду:

  • Нельзя использовать фанеру, дерево, пенополистирол. Это пожароопасные материалы, которые в случае возгорания в квартире помешают эвакуации через балкон. 
  • Запрещено менять внешний вид дома. Это требование распространяется в основном на памятники архитектуры. Но дома, построенные по индивидуальному проекту, тоже могут под него подпасть.
  • Прочность внешних элементов балкона не должна быть нарушена.
  • Нельзя перемещать батареи из комнаты или кухни к внешней стене балкона.
  • Если на балконе будет стоять электрический отопительный прибор, для него придется сделать стационарную розетку.
Подробнее об остеклении балкона
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Чтобы утеплить балкон или лоджию, лучше сделать теплоизоляцию стен и пола. Материалы для отделки тоже должны быть высокого качества.

Важно выбрать верную толщину и правильно смонтировать: тонкий слой утеплителя — одна из причин, по которой теплее в квартире все равно не стало.

Плохая теплоизоляция пола

Практически любые работы в слоях пола требуют проектной документации с последующим согласованием.

Чего делать точно нельзя:

  • производить монтаж пола с подогревом, если у вас нет  документов о выделении дополнительной мощности электроснабжения на квартиру;
  • превышать нагрузку на перекрытия и стяжку пола;
  • пол без звукоизоляции, а в санузлах — и без гидроизоляции.

Холодные стены

Безусловных ограничений в работе с утеплением стен немного. Главное здесь — ответственно подойти к выбору утеплителя и вычислить верную толщину теплоизолятора. Перед утеплением важно обработать стены грунтовкой (в противном случае может образоваться грибок).

Лучшими утеплителями считаются те, что на клеевой основе — с ним проще избежать появления зазоров.

Также важны предварительные работы — оцените прочность базовых конструкций и тщательно изучите специфику выбранных для работ материалов.

При планировании ремонта лучше обращаться к профессионалам, которые разбираются в качестве материалов, этапах и нюансах работ. Например, заказать помощь с ремонтом можно на Домклик, в сервисе «Моя недвижимость».

Плохо работают батареи

Важно помнить, что вмешательство в работу отопительной системы формально относится к перепланировке и влияет на процесс отопления во всем доме. Кроме того, не все отопительные приборы в квартире считаются собственностью жителей, поэтому их не получится заменить без весомых причин.

Вне зависимости от сезона в батареях находится теплоноситель под давлением. Поэтому самостоятельная замена труб может быть опасной.

Так что первое, что нужно сделать, — сообщить своей управляющей компании или ТСЖ о желании заменить батареи на новые с такими же характеристиками.

Какими бывают батареи:

  • Чугунные батареи долго служат, невосприимчивы к коррозии и могут похвастаться хорошей теплоотдачей.
  • Алюминиевые очень крепкие и при этом легкие, теплоотдача хорошая.
  • Стальные батареи обладают прекрасной теплоотдачей, хорошо сопротивляются коррозии, однако восприимчивы к гидроударам.
  • Биметаллические батареи (сталь, покрытая слоем алюминия) также хорошо сопротивляются коррозии и обеспечивают хорошую теплоотдачу.
  • Медные батареи обладают прекрасной теплопроводностью, но и стоят довольно дорого.

Если вы решились на перенос батареи, то понадобится получить согласие своей управляющей компании. Согласовывать перенос радиатора в муниципальном органе не нужно.

К вопросу утепления квартиры нужно подходить комплексно. Проверьте, нет ли сквозняков от входной двери, не продувает ли из окон. Не забудьте про текстиль, например, тяжелые и плотные шторы, теплые ковры на полу. Если наступил отопительный сезон, а батареи в вашем доме почему-то холодные, это повод разобраться в причинах, обратившись в свою управляющую компанию. Подробнее о том, как быть, если не включают отопление, рассказали в отдельной статье.

Инструкция
Комментарии3
П
Пользователь
16 окт 2024

Купила обогреватель 😡

Р
Руслан А.
15 окт 2024

"Нельзя использовать фанеру, дерево, пенополистирол..."

" Для утепления хорошо подойдут минеральная вата, пенополистирол, пенопласт..."

Так можно пенополистирол или нельзя?

Домклик
16 окт 2024

Руслан А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Информацию проверим.

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