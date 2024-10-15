Что делать, если в квартире холодно
Отопление работает, а в квартире все равно холодно. Разбираемся, как решить эту задачу, что можно сделать, чтобы поднять температуру в квартире, а что категорически нельзя.
Какие могут быть причины
Температурный режим в жилых зданиях определен Роспотребнадзором: 18-24 градуса зимой и осенью, 20-28 градусов весной и летом. За качество нагрева воды и обеспечение нужного количества градусов в системе отопления отвечают коммунальные службы.
Но не всегда то, как должно быть, совпадает с тем, как есть.
Почему такое случается
Есть несколько возможных причин, по которым в квартире не становится теплее:
- входные двери и оконные рамы низкого качества
- неутепленный балкон или лоджия
- квартира угловая
- плохая теплоизоляция пола
- плохо работают радиаторы
Если с переустановкой окон и дверей проблем не возникнет, то с другими пунктами все не так просто.
Неутепленный балкон или лоджия
Сначала балкон необходимо застеклить и лишь затем можно приступать к утеплению.
Формально балконное застекление (если оно не было внесено в изначальный замысел застройщика) — это перепланировка. А значит, нужен проект планируемых работ, который нужно согласовать с городом. Готовить проект должен профессиональный проектировщик.
Чтобы правильно застеклить балкон, следует иметь в виду:
- Нельзя использовать фанеру, дерево, пенополистирол. Это пожароопасные материалы, которые в случае возгорания в квартире помешают эвакуации через балкон.
- Запрещено менять внешний вид дома. Это требование распространяется в основном на памятники архитектуры. Но дома, построенные по индивидуальному проекту, тоже могут под него подпасть.
- Прочность внешних элементов балкона не должна быть нарушена.
- Нельзя перемещать батареи из комнаты или кухни к внешней стене балкона.
- Если на балконе будет стоять электрический отопительный прибор, для него придется сделать стационарную розетку.
Чтобы утеплить балкон или лоджию, лучше сделать теплоизоляцию стен и пола. Материалы для отделки тоже должны быть высокого качества.
Важно выбрать верную толщину и правильно смонтировать: тонкий слой утеплителя — одна из причин, по которой теплее в квартире все равно не стало.
Плохая теплоизоляция пола
Практически любые работы в слоях пола требуют проектной документации с последующим согласованием.
Чего делать точно нельзя:
- производить монтаж пола с подогревом, если у вас нет документов о выделении дополнительной мощности электроснабжения на квартиру;
- превышать нагрузку на перекрытия и стяжку пола;
- пол без звукоизоляции, а в санузлах — и без гидроизоляции.
Холодные стены
Безусловных ограничений в работе с утеплением стен немного. Главное здесь — ответственно подойти к выбору утеплителя и вычислить верную толщину теплоизолятора. Перед утеплением важно обработать стены грунтовкой (в противном случае может образоваться грибок).
Лучшими утеплителями считаются те, что на клеевой основе — с ним проще избежать появления зазоров.
Также важны предварительные работы — оцените прочность базовых конструкций и тщательно изучите специфику выбранных для работ материалов.
При планировании ремонта лучше обращаться к профессионалам, которые разбираются в качестве материалов, этапах и нюансах работ. Например, заказать помощь с ремонтом можно на Домклик, в сервисе «Моя недвижимость».
Плохо работают батареи
Важно помнить, что вмешательство в работу отопительной системы формально относится к перепланировке и влияет на процесс отопления во всем доме. Кроме того, не все отопительные приборы в квартире считаются собственностью жителей, поэтому их не получится заменить без весомых причин.
Вне зависимости от сезона в батареях находится теплоноситель под давлением. Поэтому самостоятельная замена труб может быть опасной.
Так что первое, что нужно сделать, — сообщить своей управляющей компании или ТСЖ о желании заменить батареи на новые с такими же характеристиками.
Какими бывают батареи:
- Чугунные батареи долго служат, невосприимчивы к коррозии и могут похвастаться хорошей теплоотдачей.
- Алюминиевые очень крепкие и при этом легкие, теплоотдача хорошая.
- Стальные батареи обладают прекрасной теплоотдачей, хорошо сопротивляются коррозии, однако восприимчивы к гидроударам.
- Биметаллические батареи (сталь, покрытая слоем алюминия) также хорошо сопротивляются коррозии и обеспечивают хорошую теплоотдачу.
- Медные батареи обладают прекрасной теплопроводностью, но и стоят довольно дорого.
Если вы решились на перенос батареи, то понадобится получить согласие своей управляющей компании. Согласовывать перенос радиатора в муниципальном органе не нужно.
К вопросу утепления квартиры нужно подходить комплексно. Проверьте, нет ли сквозняков от входной двери, не продувает ли из окон. Не забудьте про текстиль, например, тяжелые и плотные шторы, теплые ковры на полу. Если наступил отопительный сезон, а батареи в вашем доме почему-то холодные, это повод разобраться в причинах, обратившись в свою управляющую компанию. Подробнее о том, как быть, если не включают отопление, рассказали в отдельной статье.
Купила обогреватель 😡
"Нельзя использовать фанеру, дерево, пенополистирол..."
" Для утепления хорошо подойдут минеральная вата, пенополистирол, пенопласт..."
Так можно пенополистирол или нельзя?
Руслан А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Информацию проверим.