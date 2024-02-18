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Дом и уют
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Температура в квартире: какой должна быть и что делать, если есть отклонение от нормы

Дата публикации: 18 фев 2024
Температура в квартире: какой должна быть и что делать, если есть отклонение от нормы
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Комфорт и уют во время пребывания в квартире зависят не только от качества ремонта и интерьера, но и от температуры внутри. Летом в квартирах бывает невыносимо без кондиционера, а в холодный сезон нередко приходится спасаться теплой одеждой и обогревателями.

От температуры в квартире зависит не только наш уют, но и здоровье. В этой статье расскажем, какой должна быть температура дома в квартире и что делать, если она отходит от нормы.

Почему правильная температура в доме — это важно

Духота в квартире или, наоборот, холод напрямую влияют на наш организм. Например, перегрев может привести к обезвоживанию, недосыпу, повышению давления, расширению сосудов, головным болям, спровоцировать затруднение дыхания, приступы кашля и астмы, а также кожные заболевания.

А постоянное пребывание в холодной квартире — может снизить иммунитет, привести к респираторным заболеваниям, повысить нервозность.

Особенно важно следить за температурным режимом, если в доме есть малыши, поскольку организм младенца очень чувствителен к перепадам температуры.

Оптимальная температура в квартире

Конечно, «нормальность» температуры для каждого своя, но есть законодательно закрепленные нормы. Их мы и разберем.

Согласно СанПиН, ГОСТу об оказании жилищно-коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, утвержденных постановлением правительства России, температура в квартире должна быть не менее 18-20°С тепла. В угловых комнатах допустимо повышение температуры на 2°С.

Если рассматривать по сезонности, то допустимая температура в холодное время года должна составлять 18-24°С, а в теплое — 20-28°С. При этом для каждого помещения она будет своя.

В сезон холодов:

  • Жилые комнаты ­— 18-24°С
  • Кухня ­— 18-26°С
  • Ванная, туалет (или совмещенный санузел) ­— 18-26°С
  • Кладовая ­— 12-22°С

В теплое время года температура в жилых комнатах должна быть на уровне 20-28°С. Для остальных помещений летом норма не применяется.

Что делать, если температура в квартире отклоняется от нормы

«Погода» в квартире летом, когда жарко не только на улице, но и дома, безусловно, утомляет и сказывается на самочувствии. Но решается проблема достаточно легко. Можно купить плотные, или «blackout» шторы и жалюзи, которые не дадут солнечным лучам проникнуть в комнату и создадут тень. Затемнить окна также поможет обычная фольга и светоотражающая пленка.

Помимо этого, спастись от духоты дома помогут вентиляторы и кондиционеры, а поддерживать нужный уровень влаги — увлажнители воздуха.

Если с жарой дома можно справиться без особых усилий, то холод в квартире — ситуация посерьезнее, и иногда к ее решению приходится привлекать застройщиков, управляющую компанию или коммунальные службы. Расскажем об этом подробнее.

(Не)Отопительный сезон

С наступлением первых холодов, когда еще не дали отопление, а в квартире уже холодно, можно проверить, нет ли щелей в окнах и дверных проемах, достаточно ли утеплен балкон, нет ли в квартире сквозняков, пропускающих холодный воздух. Балкон лучше утеплить до наступления настоящих холодов. Чтобы прогреть помещение, можно купить обогреватели. Сейчас на рынке представлена масса обогревателей на любую цену и вкус. Есть даже настенные в виде картин или постеров, которые будут занимать в комнате минимум места.

Если вы живете в новостройке и обнаружили шум и продувание из окон — это гарантийная история. По условиям договора, гарантия на окна от застройщика составляет три года. Подробнее о том, как добиться от застройщика устранения недостатков мы написали в этой статье: Гарантия на новостройки: кто отвечает за брак.

Но, к сожалению, бывает такое, что отопление дали, но в квартире все равно все мерзнут. В этом случае важно постараться найти причину. Совет проверить сквозняки, щели в окнах и дверных проемах — тут тоже актуальный.

Отопление в квартиры подают, если среднесуточная температура в течение 5 дней наблюдается ниже 8°С. В России в отопительный сезон установлена допустимая норма температуры в квартире. Поэтому в зависимости отпомещения она должна находиться в пределах 18-25°С, а именно:

  • Для жилой комнаты — не менее 18°С
  • Ванная комната, санузел — не менее 20°С
  • Подвальные и чердачные помещения — 4°С
  • Кладовая — 12°С

Но допускаются небольшие отклонения в 2-3°С.

Температура в квартире: какой должна быть и что делать, если есть отклонение от нормы №1

Когда обращаться к управляющей компании или «коммунальщикам»

Если причина в едва теплых батареях, это повод обратиться в коммунальные службы или управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом. Они направят мастера или аварийную бригаду для составления акта замеров температуры в доме и проверки качества оказания коммунальных услуг.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается на руках у жильца. Его важно сохранить, поскольку он пригодится, если потребуется обратиться в вышестоящие организации или для перерасчета стоимости коммунальных услуг.

На устранение всех нарушений управляющей компании отводятся 1 сутки. Но если причина посерьезнее, срок решения проблемы увеличится до 7 дней. Если и после недели ничего не изменилось — в квартире по-прежнему холодно, и температура не соответствует минимальным нормам СанПин, — пора обращаться с претензией в вышестоящие инстанции.

Подать жалобу можно:

  • В жилищную инспекцию
  • В местную администрацию
  • В Роспотребнадзор
  • В общество по защите прав потребителя
  • В прокуратуру

Если проблема не только у вас, но и у ваших соседей, — объедините усилия. Иногда заявки и жалобы в управляющую компанию не имеют эффекта. В некоторых случаях проблема скрыта в дефектах дома — а это уже к застройщику. Если проблема зашла в тупик, попробуйте вместе с соседями найти и нанять юриста, специализирующегося в сфере ЖКХ. Он проконсультирует, какие у вас есть права и что можно сделать в вашем конкретном случае.

Конечная инстанция — суд. В него направляется исковое заявление, если в досудебном порядке спор не удалось урегулировать.

Перерасчет

В период, когда температура воздуха в квартире была ниже нормы, должен действовать сниженный коммунальный тариф на оплату за тепло. Поэтому вы в полном праве запросить у управляющей компании перерасчет.

Если замеры температуры показали отклонение, тарифная ставка снижается на 0,15% за каждый час, когда температура была ниже установленной нормы.

В каких еще случаях можно запросить перерасчет

Заявление на перерасчет нужно передать управляющей компании или центру госуслуг «Мои документы», если начисление платежей за ЖКУ в вашем доме ведет МФЦ. Его можно составить в свободной форме, но важно приложить к нему акты замера температуры воздуха и о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. В них должны быть указаны дата, время и место составления, характеристика обследуемого помещения, текущие значения температуры, как и какими приборами производились измерения.

Стоит иметь в виду, что согласно Жилищному кодексу России, существует допустимая продолжительность перерыва отопления: на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12°С; на 8 часов, если температура в помещении от 10°С до 12°С; на 4 часа, если температура в помещении от 8°С до 10°С.

Как замерить температуру в квартире самостоятельно

Измерить температуру в квартире можно самостоятельно, используя ртутный термометр с ценой делений 0,2°С.

  • Перед этим закройте все окна и двери в помещении
  • Измеряйте температуру в центре самой большой комнаты в квартире — на пересечении диагоналей, проведенных из углов
  • Держите термометр на высоте одного метра от пола
  • Убедитесь, что до ближайшего отопительного прибора и наружной стены не менее 0,5 метра

Контрольные замеры производятся каждый час в течение суток.

Если ваши замеры показали, что температура воздуха в жилом помещении не соответствует нормативам, и отклонение составляет более 3°С днём и 5°С ночью, — обращайтесь в УК и добивайтесь отладки отопительной системы и перерасчета оплаты за ЖКУ. Как правило, контакты управляющей компании указываются в квитанции на оплату коммунальных услуг.

Читайте также: Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

Утеплить дом
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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