Как самостоятельно утеплить балкон или лоджию
Часто балконы и лоджии занимают до обидного большую площадь, и несколько месяцев в году она абсолютно нефункциональна. Есть вариант использовать площадь под склад несезонных вещей, инструментов и тому подобного. Но тогда есть риск со временем превратить балкон или лоджию в настоящий «храм антиквариата» или «хламосборник», разобрать который будет все труднее. А если лоджию утеплить, можно получить дополнительный уголок для отдыха, досуга или грамотного хранения.
Рассказываем, как превратить балкон в дополнительную комнату, какие материалы и инструменты для этого понадобятся.
Отличия балкона и лоджии
До того, как начать работы по утеплению, давайте разберёмся, в чем принципиальная разница в этих привычных и близких по значению понятиях. Всё на самом деле очень просто: балкон выступает за пределы фасада здания, лоджия — нет.
Ни балкон, ни лоджия не отапливаются, и больше, чем другие комнаты в квартире, страдают от морозов.
Как законно утеплить балкон
Логично, что можно утеплить только застеклённый балкон. В новостройке он может выдержать не более 300 кг/м². С каждым годом максимально допустимая нагрузка снижается на 1%. По этой причине стеклить и утеплять балкон бывает опасно: тёплый оконный блок весит около 100–150 кг, а отделочные материалы и утеплитель — 50–70 кг. В итоге на плиту «давит» около 200 кг материалов, не считая мебели.
Чтобы урегулировать вопрос переустройства в квартирах, Минстрой России принял несколько постановлений. Например, запретил объединять балконы с жилыми комнатами. Если собственник захочет снести перегородку между комнатой и балконом, провести электричество или перенести туда отопительный радиатор, он должен заказать экспертизу, получить разрешение БТИ и согласие всех жильцов дома.
Для чего утеплять балкон
Утеплённый балкон позволит расширить маленькую квартиру ещё на 2–3 м² минимум. Вы сможете оформить дополнительное пространство на свой вкус: например, обустроите рабочий кабинет, творческую мастерскую или мини-оранжерею.
Ещё один плюс — повышение уровня тепло- и шумоизоляции. После утепления балкона в квартире станет тише и комфортнее.
Правила утепления балкона своими руками
Подготовительные работы
Тщательно подготовьте помещение к ремонту. Для этого:
- Вынесите мебель и вещи, закройте дверной проём, чтобы мусор не попадал в соседнюю комнату.
- Очистите потолок и стены от старой отделки: вагонки, краски, ПВХ-панелей.
- Снимите напольное покрытие и старые лаги, если они есть.
- Осмотрите поверхности, отметьте все дефекты: трещины, сколы, щели, дыры, и заделайте их.
- Выровняйте стены и потолок шпаклёвкой, а затем обработайте грунтовкой.
Помещение готово к проведению работ.
Утепление пола
Сначала очистите пол от мусора и пыли, а затем:
- Уложите слой гидроизоляции — она защитит помещение от сырости и плесени на плитах. Для этого подойдёт полиэтилен или фольгированный пенофол. Постелите материал внахлёст и проклейте стыки между листами скотчем, чтобы избавиться от мостиков холода.
- Выставите лаги — основу для напольного покрытия. Их изготавливают из просушенного дерева и обрабатывают антисептиком. Старайтесь укладывать их так, чтобы расстояние между ними было на 1–1,5 см меньше ширины утеплителя. Так он плотнее ляжет. Рекомендуемая высота лаг — 10–15 см. Скрепите элементы между собой дюбелями, а щели между лагами и стеной — монтажной пеной. Когда она высохнет, срежьте излишки острым ножом.
- Вставьте утеплитель между лагами.
- Положите слой пароизоляции — она защитит пол от появления конденсата.
- Сверху закрепите фанеру, ДСП или доски.
Пол готов к чистовой отделке.
Утепление потолка
Обработайте потолок антисептическим раствором, чтобы предупредить образование плесени. Если квартира находится на последнем этаже, рекомендуем проложить слой гидроизоляции.
Следующий этап зависит от вида утеплителя, который вы выбрали:
- для минеральной ваты и пенопласта нужно сделать обрешётку из деревянных брусков или металлических профилей. В готовый каркас вставьте материал и закрепите его монтажной пеной.
- жёсткие плиты, например, пеноплекс, достаточно приклеить к потолку на специальный раствор и заделать стыки пеной.
Утеплённый потолок обшейте ПВХ-панелями или вагонкой.
Утепление стен
Принцип похож на утепление потолка. Сделайте каркас и уложите материал в пространство между направляющими. Заполните щели монтажной пеной, а после её высыхания аккуратно срежьте излишки ножом. Поверх утеплителя закрепите пароизоляционную плёнку и приступайте к отделке.
Внешние стены утепляют в два слоя, а межкомнатные — в один.
Утепление окон
Старые окна на балконах или холодное остекление имеет смысл заменить на пластиковые блоки. Деревянные окна с одним стеклом не смогут обеспечить достаточный уровень тепла.
Система обогрева и вентиляции
Выносить батареи на балкон или лоджию нельзя. Проблему отопления можно решить двумя способами:
- установите систему «тёплый пол», а именно уложите инфракрасную греющую плёнку.
- поставьте обогреватель вдоль стены, смежной с жилой комнатой. Они бывают масляные, электрические, инфракрасные — выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета.
Чтобы не превратить балкон в духовой шкаф и обеспечить нормальный воздухообмен, установите бризер. Это система вентиляции приточного типа, которая подаёт в дом свежий воздух с улицы, очищает его и нагревает до комфортной температуры.
Отделочные работы
После того, как вы утеплите все поверхности, приступайте к чистовой отделке. Начните с потолка, затем постелите напольное покрытие, выведите выключатели и розетки, а уже после декорируйте стены.
В отделке лоджии или балкона часто используют пластиковые панели, краску, фактурную штукатурку и реже — обои.
Материалы для утепления лоджии и балкона
На рынке стройматериалов есть несколько вариантов утеплителей:
- минеральная вата: утеплитель на основе базальта или стекловолокна;
- утеплители на основе полимеров: пенопласт, экструзионный пенопласт (ЭППС), утеплители на основе пенополиуретана (PUR) и огнестойкого полиизоцианурата (PIR).
Рассмотрим характеристики некоторых из них подробнее.
Пенополистирол. Продаётся в виде листов толщиной от 5 до 10 см.
Плюсы:
- высокий уровень гидро- и теплоизоляции;
- экологичность и гигиеничность;
- простота монтажа;
- прочность и долговечность — до 30 лет.
Минусы:
- плохая воздухопроводность и шумоизоляция;
- слабая стойкость к лакам, олифам, химическим составам на основе спиртов и нефтепродуктов;
- высокая горючесть.
Выбирайте строительный пенопласт плотностью 35–40 кг/м³.
Пеноплекс. Второе название — экструдированный пенополистирол (ЭППС). Есть несколько видов пеноплекса: «Фундамент», «Кровля», «Стена» и «Комфорт». Последний рекомендован для утепления балконов.
Плюсы:
- низкий показатель теплопроводности за счёт равномерной пористой структуры;
- меньшая пожароопасность по сравнению с пенополистиролом;
- высокая прочность.
Минусы — те же, что и у пенополистирола плюс высокая стоимость.
Минеральная вата. Популярный утеплитель, на котором не образуется плесень.
Плюсы:
- низкий коэффициент теплопроводности;
- хорошая воздухопроницаемость и звукоизоляция;
- прочность;
- температура плавления — 1000 °С;
- экологичность;
- устойчивость к химическим веществам.
Основной недостаток заключается в особенностях состава минваты. Её мелкие частицы повреждают кожу и слизистые, поэтому работать с материалом нужно в специальной одежде и со средствами защиты глаз и органов дыхания.
Пенофол. Это вспененный полиэтилен со слоем фольги. Его продают в виде рулонов. Есть три типа пенофола:
- «А» — с одним слоем отражающей поверхности. Подойдёт для утепления балкона несколькими материалами сразу.
- «В» — с двумя слоями фольги. Чаще всего этот тип используют в качестве подложки под стяжку пола.
- «С» — самоклеящийся материал. Подойдёт для утепления балкона своими руками.
Прокладывайте пенофол металлизированной стороной внутрь комнаты, чтобы он отражал потоки тепла.
Изолон. Разновидность пенофола, которая имеет более высокие показатели шумо- и теплоизоляции и меньшую горючесть. Но если повредить целостность покрытия материала, то изолон утратит свои свойства.
Плюсы:
- не боится перепадов температуры;
- долго служит — как утверждают производители, более 100 лет;
- защищает от протечек воды.
Минус — высокая цена.
Процесс укладки лучше доверить профессионалу для чёткого соблюдения технологии.
Нюансы при утеплении балкона
Минимум толщины — максимум эффективности. Лучше всего с задачей справляется PIR. Это самый тонкий теплоизоляционный материал, а значит, он не «съест» пространство.
Защита от влажности и плесени. При намокании утеплителя снижается качество теплоизоляции. Меньше всего подвержены влиянию влаги полимерные утеплители. Также монтажом полимерных утеплителей можно заниматься вне зависимости от сезона. Они не подвержены гниению, а значит прослужат дольше и прекрасно подойдут для зон, на которые возможно попадание осадков.
Чем проще — тем лучше. Самые простые в монтаже — полимерные утеплители. Они выполнены в виде жёстких плит и быстро крепятся к стенам или потолку с помощью пластиковых дюбель-грибов с тарельчатой шляпкой или на монтажную пену. По ним даже можно ходить, т.е. они вполне подойдут и для утепления пола. Также нужно помнить, что чем проще монтаж, тем меньше вероятность допустить ошибку и испортить материал.
Теплоизоляция. Не забудьте о возможности образования мостиков холода — щелей, по которым заветное тепло будет достаточно быстро уходить наружу. Потерю тепла минимизируют PIR утеплители. В их конструкции есть специальный «замок», благодаря которому стык между плитами получается бесшовным и герметичным.
Не забываем о безопасности и экологичности. Если лоджия или балкон «смотрят» на юг, то в жару неизбежно сильное нагревание стен, при котором возможно выделение вредных веществ из утеплителя. Также нужно помнить и о пожарной безопасности. Каменная вата и PIR утеплители огнестойки и химически безопасны.
Распространённые ошибки
Ошибочный выбор утеплителя. При покупке материала учитывайте температурные режимы, рекомендуемую толщину слоя, условия эксплуатации. Не экспериментируйте. Например, не старайтесь утеплить весь балкон монтажной пеной — она плохо держит тепло и деформируется от солнечных лучей и воды.
Нарушение технологии монтажа изоляции. При утеплении балкона своими руками некоторые новички заделывают щели между листами утеплителя шпаклёвкой. Но она пропускает влагу, не удерживает тепло. Среди частых ошибок — игнорирование мест примыкания наружной стены. Со временем в углах и стыках могут образоваться трещины, через которые холод будет проникать внутрь. Для монтажа плит утеплителя используйте специальный клей-пену.
Отсутствие пароизоляции. Она защищает утеплитель от влаги, образования плесени и грибка. Если вы пренебрежёте пароизоляцией, утеплитель разрушится и потеряет теплоизоляционные свойства.
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