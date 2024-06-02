Что делать, если управляющая компания плохо работает
Если управляющая компания работает на совесть, люди живут в опрятном доме, не страдают от перебоев с водой или электричеством, а из подъезда выходят в чистый двор. К сожалению, так бывает не всегда.
Разбираемся, что делать, если услуги по управлению многоквартирным домом предоставляются некачественно или с нарушениями.
Как узнать свою управляющую компанию
Чтобы узнать название обслуживающей организации, закрепленной за вашим домом, зайдите на сайт Реформа ЖКХ и в поисковой строке укажите адрес своего дома. В результате вы увидите всю информацию об МКД, в том числе название вашей управляющей компании.
Что делать, если управляющая компания плохо работает
В подъезде несколько дней не убирали, мусоропровод забился, а неприличная надпись красуется на стене уже пару лет? Для начала позвоните в управляющую компанию и сообщите об этом.
Если сотрудники организации не реагируют на жалобы, прочитайте договор. Его подписывают с каждым собственником жилья и отдают по экземпляру на руки. Иногда эту формальность опускают — в таком случае запросите договор в управляющей организации.
В договоре прописаны обязанности сторон: перечень регулярных и периодических услуг по содержанию общедомового имущества и придомовой территории, порядок предъявления претензий. Если разговоры с диспетчером не помогли, придется действовать так, как прописано в бумагах, и отправлять официальную претензию компании.
Обязанности управляющей компании
Что по закону обязана делать УК? Управляющая компания должна ремонтировать подъезды, поддерживать двор в порядке, обновлять фасады и фундаменты, вывозить мусор, проверять состояние инженерных систем и чинить их.
Она следит за общедомовыми счетчиками, выполняет ремонт теплоузла, готовит дом к зиме и нанимает уборщиц, чтобы на лестничных площадках было чисто. Минимум обязанностей управляющей компании перечислен в постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 29.05.2023).
Тариф за услуги «управляйки» отделен от платежа за коммунальные услуги и в квитанциях обычно называется «Содержание жилья». Тариф может быть изменен в рамках договора по оказанию услуг с учетом перечня выбранных жильцами работ.
Что делать, если после жалобы в УК ситуация не поменялась
На претензию не ответили? Обратитесь в жилищную инспекцию, написав жалобу. Сотрудники жилинспекции проведут проверку. Если найдут нарушения, составят предписание и протокол. Игнорировать их чревато для управляющей компании, иначе на нее подадут в суд.
Если управляющая компания схалтурила, например, небрежно отремонтировала подъезд, требуйте возмещения ущерба, например, уменьшите тариф на услуги или запросите перерасчет. Для начала обратитесь с этим вопросом в управляющую компанию. Если она отказала, подайте жалобу в жилищную инспекцию или иск в суд. Если экспертиза установит, что работы проведены некачественно, управляющую компанию обяжут снизить плату за содержание дома.
Закон о защите прав потребителей позволяет привлечь организации, оказывающие услуги управления многоквартирными домами, к ответственности за ненадлежащее качество работ. Параллельно с законом о защите прав ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ возлагает на такие организации обязанность обеспечить надлежащее состояние имущества, переданного по договору в управление на возмездной основе.
Куда обращаться, если по вине УК произошла авария
Если управляющая компания виновата в аварии (например, вас затопили соседи), требуйте, чтобы ее сотрудники составили акт. Он пригодится, если организация откажется компенсировать ущерб. В этом случае придется обратиться в суд, и вам понадобятся доказательства ее вины.
Бывает и так, что никакие внушения и суды на компанию не действуют, и она по-прежнему отлынивает от обязанностей. В этом случае стоит задуматься о смене компании. Этот вопрос решают на собрании жильцов.
Здравствуйте, 20.10.24 и 02.11.24 меня затопил сосед сверху.Вызвали УК и сантехника.Обратилась в УК за актом о затопления по телефону и на электронную почту,с просьбой отправить акт мне на электронную почту. УК молчит и досихпор .Куда жаловаться на УК ?
Галина И.здравствуйте! Если УК не отвечает на официальную претензию, обратитесь в жилищную инспекцию с жалобой. Если после проверки найдут нарушения, жилищная инспекция составит предписание и протокол.
Здравствуйте! В частном доме неисправен кран общей подачи воды(течь). Есть долг,часть долга оплатил. УК отказывается перекрыть воду,чтобы заменить кран до погашения долга. Оплатить долго не отказываюсь. Но месяца за 2-3.
Бахчан И.здравствуйте! Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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Здравствуйте. А как быть если УК вообще одна в городе? Таймырбыт. Красноярский край г. Дудинка.
Иван Б.здравствуйте! Если УК не отвечает на официальную претензию, обратитесь в жилищную инспекцию с жалобой. Если после проверки найдут нарушения, жилищная инспекция составит предписание и протокол.
Добрый день. Приобрел земельный участок в КП “Eli”, где УК является группа Мета. Приобрел участок не у группы Мета, а у собственника, который в рамках подписанного «Договора оплаты услуг» имел все права на использования будущих коммуникаций по данному участку, которые УК должна подвести до 26 года.
Теперь так как я приобрел участок и мне необходимо подписать такой же договор, но мне перед его подписанием, подсовывают еще один документ «Соглашение о компенсации расходов» в рамках которого, необходимо оплатить 400 тыщ, для того чтобы, со слов управляющего, получить разрешение на подключение к точкам коммуникаций. ощущение, что навязывают. Подскажите, это законно? Стоит ли оспаривать этот момент?
Алексей А.здравствуйте! Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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А вот вопрос пришла зима а ботарея не подключи на в квартире холодно как действовать вызывал через УК сантехника и званил ему лично находясь в отпуске 2 нидели так и не дождался подключения батарей что делать?
Григорий Б.здравствуйте! Понимаем, сложившаяся ситуация крайне не приятная. Если УК не отвечает на официальную претензию, обратитесь в жилищную инспекцию с жалобой. Если после проверки найдут нарушения, жилищная инспекция составит предписание и протокол.
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