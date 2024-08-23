Как выбрать входную дверь в квартиру или дом
Хорошая входная дверь — важный компонент безопасности квартиры или дома. Ориентироваться только на её красивый внешний вид не стоит.
Как выбрать качественную входную дверь в квартиру или дом, на какие параметры обращать внимание при выборе в магазине, и сколько стоит установить дверь в 2024 году? Отвечаем вместе с экспертами компании по ремонту и дизайну квартир Domeo.
Какими бывают входные двери
Чтобы определиться с выбором двери, нужно разобраться, какие типы дверей вообще бывают.
Пластиковые двери
Пластиковые двери легкие, и потому просты в использовании для всех, в том числе для детей и пожилых людей. Они имеют относительно низкую стоимость, и потому их проще заменить при поломке.
Как правило, пластиковые двери нужны для разграничения внешнего и внутреннего пространства. Например, в частных домах их устанавливают в качестве дополнительных в тамбуре.
Понятно, что степень защиты от проникновения в частную собственность крайне низкая. И чаще всего такие двери используются в общественных зданиях, таких как магазины, торговые центры и административные учреждения.
Деревянные двери
Деревянные двери обычно устанавливают в загородных домах.
Их изготавливают из сосны, деревьев ценных пород, таких как ольха, бук или дуб. Особенно редким и престижным материалом является мореный дуб, прочность которого сравнима с камнем.
Хотя деревянные двери ценятся за красоту и экологичность, прочность и взломостойкость в их случае не самые сильные стороны. Но их можно укрепить, используя металлические каркасы.
Металлические двери
Металлические двери — самый надёжный и популярный выбор для квартир и частных домов, отмечают эксперты. Среди преимуществ: высокий уровень безопасности, износостойкость, устойчивость к внешним воздействиям.
На этом типе дверей мы остановимся подробнее.
Как выбрать металлическую входную дверь
Итак, ваш выбор — стальная, или металлическая дверь.
Но двери выполняют самые разные функции, от которых зависят их свойства. Поймите, какие критерии ценны для вас. Чтобы помочь вам сориентироваться, мы разберём ключевые.
Безопасность
Двери могут быть:
- Противоударные. Способны выдерживать сильные удары без повреждения.
- Бронированные. Обеспечивают максимальную защиту, потому что при изготовлении используются толстые стальные листы, плотностью не менее 8 мм.
- Огнеупорные. Спроектированы для защиты от огня, задерживают распространение пламени.
- Герметичные. Идеальны для мест с жесткими климатическими условиями, так как предотвращают проникновение воды и воздуха.
- Шумоподавляющие. Минимизируют проникновение уличного шума в помещение.
Способ открывания
- Левосторонние или правосторонние. Речь про сторону, с которой установлены петли.
- С открытием наружу или внутрь. Выбор зависит от доступного пространства и функциональных требований.
Типичный выбор для квартир — левосторонние двери с открытием наружу, поскольку это удобнее и не мешает соседям.
Правосторонние двери или двери с открытием внутрь часто устанавливаются в случаях, когда стандартные решения неприменимы, например, когда пространство на площадке ограничено.
Прочность
Входные двери в дома и квартиры различаются по классу прочности, устойчивости к внешним воздействиям и степени безопасности:
- Класс М1. Самый высокий класс прочности. Двери этого класса обычно оснащены толстыми стальными листами и усиленными сейфовыми замками, а потому обеспечивают максимальную защиту.
- Класс М2. Чаще всего выбираются для коммерческих и жилых помещений. Эти двери характеризуются высокой прочностью и надежностью, оснащены несколькими замками и качественной конструкцией.
- Класс М3. Подходят для временного использования. Двери этого класса обеспечивают базовую звуко- и теплоизоляцию, но не предназначены для серьезной защиты от взлома.
Толщина металлических листов
Важный момент для входной двери, который также влияет на степень надёжности и сохранности.
- Толщина 0,8-1,5 мм. Такие двери обеспечивают базовую защиту и могут быть легко повреждены или вскрыты с помощью простых инструментов. Их установка в домах без охраны не рекомендуется, так как даже высококачественные замки не спасут от физического взлома.
- Толщина 2-3 мм. Эта толщина считается достаточной для защиты от повреждений и взлома, при этом дверь остается относительно лёгкой, что упрощает установку и эксплуатацию.
- Толщина 5 мм. Двери с такой толщиной полотна часто устанавливаются в частных домах с повышенными требованиями к безопасности. Они тяжелее и дороже, но обеспечивают лучшую защиту.
Точно определить толщину металла можно по стоимости самой двери. Например, модели в диапазоне 35-45 тыс. руб. изготавливаются из 1,5-2,0 миллиметровой стали, а двери стоимостью 60 тыс. руб. и выше — из 2-миллиметровой стали.
Звуко- и теплоизоляция
При выборе входной двери в квартиру особое внимание стоит уделить качеству материалов для изоляции:
- Материалы наполнения. Для улучшения тепло- и шумоизоляции обычно используют пенополиуретан, минеральную вату или полистирол. Следует избегать дверей с картонным наполнением, так как он малоэффективен в борьбе с шумом.
- Толщина изоляции. Идеальная минимальная толщина дверного полотна составляет 70 мм. Двери с полотном толщиной 60 мм относятся к экономклассу и часто имеют недостаточную изоляцию.
- Уплотнительные контуры. Важно наличие двух контуров уплотнения — основного и вспомогательного. Это поможет от сквозняков и шума. Три контура рекомендуются только для частных домов, где требования к теплоизоляции выше.
Эстетика, или тип отделки
Этот параметр важен уже не столько для безопасности дома, сколько для дизайна. Сегодня магазины и компании по производству мебели предлагают такие виды отделки:
- Ламинирование. Экономичный вариант, предлагающий большой выбор расцветок и текстур.
- Кожа. Используется для создания изысканных дизайнерских вставок.
- Порошковое напыление. Популярный метод, обеспечивающий защиту металла от коррозии и внешних повреждений.
- Шпонирование. Облицовка натуральной древесиной. Придает двери естественный и привлекательный вид.
- МДФ-панели. Вариант, позволяющий легко изменить внешний вид двери: покраску, ламинирование полотна или нанесение декоративных резных узоров.
- Массив дерева. Это премиум вариант отделки, который придает двери классический и теплый вид, но и увеличивает стоимость и вес двери.
Стоимость установки двери в 2024 году
Установка или замена двери требуют денег. Стоит понимать заранее, какую часть семейного бюджета на эти работы нужно выделить.
По данным экспертов, установка одностворчатой двери обойдётся в сумму от 4 500 руб., двустворчатой — от 5 500 руб., нестандартной — от 6 500 руб.
Скорее всего, понадобится оплатить дополнительные работы. Например:
- расширение проема (кирпич, бетон, монолит) — 2 500-5 000 руб.
- демонтаж старой входной двери — от 1 500 до 3 000 руб.
- закладку пеноблоком верха проема (в стоимость работ обычно входит материал) — от 1 500 до 3 500 руб.
- монтаж декоративного погонажа с учетом материала — от 5 000 руб.
- прочие дополнительные работы (сварка, подрез плитки, монтаж звонка) — от 600 руб.
Рекомендуем уточнить стоимость монтажа после выезда замерщика.
Обычно вызов замерщика предоставляется бесплатно, особенно если речь идет о надежных компаниях. Мастер приезжает на место с каталогами продукции, образцами фурнитуры и отделочных материалов.
После выбора заказчиком необходимых материалов и дизайна мастер составляет смету и включает все цены в договор. Затем клиент вносит предоплату, которая обычно составляет от 50 до 70% от общей стоимости работ.
Какую дверь установить в квартире: советы экспертов
Итак, какую входную дверь выбрать для квартиры? Делимся конкретными советами экспертов.
Если квартира находится на первом этаже без тамбура, частой проблемой будет холод и шум из-за близости к входу и лифту. Тогда стоит обратить внимание на двери с шумоизоляцией 40 дБ и 3-4 уплотнительными контурами, чтобы обеспечить тепло и тишину.
Если квартира на средних этажах и без тамбура, то проблема шума и сквозняков будет не так критична. И в этом случае подойдет дверь с шумоизоляцией 35 дБ и двумя уплотнительными контурами. Если рядом лифт или шумные соседи, стоит рассмотреть увеличение шумоизоляции до 40 дБ.
Если помещение с выходом в теплый тамбур, то тамбур уже защищает от основных сквозняков и шума. В этой ситуации достаточно модели с базовой защитой от холода и шума, например, с шумоизоляцией 35 дБ и двумя уплотнительными контурами.
Идеальные характеристики входной двери:
Материал. Предпочтение отдается металлическим дверям.
Толщина стали. Оптимальная толщина стальных листов должна быть не менее 1,5–2 миллиметров.
Класс взломостойкости. Дверь должна соответствовать 2, 3 или 4 классу взломостойкости для достаточной защиты.
Толщина полотна. Рекомендуется минимум 60 миллиметров для эффективной изоляции и устойчивости.
Изоляционные материалы. Использование качественных изоляторов, таких как минеральная вата, пенополиуретан или пенополистирол, улучшает тепло- и звукоизоляцию.
Какую дверь установить в частном доме
Входные двери для дома и квартиры имеют различия в конструкции. При выборе входной двери для частного дома нужно учитывать особенности эксплуатации и климатические условия.
Устойчивость к внешним воздействиям. Входная дверь в частный дом часто контактирует с открытым пространством, поэтому она должна быть устойчивой к температурным перепадам, влаге и загрязнениям.
Качество фурнитуры. Эксперты рекомендуют выбирать фурнитуру с защитным покрытием, чтобы предотвратить коррозию и увеличить долговечность.
Степень толщины и утепления. Для неотапливаемого тамбура подойдет дверь толщиной от 9 см с шумоизоляцией около 35 дБ и двумя-тремя контурами уплотнения для защиты от сквозняков.
Для отапливаемого тамбура или прихожей рекомендуется установка двери с максимальными техническими характеристиками: многослойное утепление, толщина 9-10 см и шумоизоляция до 40 дБ.
Стоит присмотреться к дверям с терморазрывом. Этот изолирующий слой между внешней и внутренней стороной предотвращает промерзание двери и образование конденсата и помогает сохранить тепло и комфорт в доме.
Классная статья!!
Дмитрий Д.💚